¿Qué potencial crees que tiene la cultura para la transformación social?

En primer lugar, creo que el arte tiene una capacidad de aproximarnos a la realidad de maneras inesperadas, no previstas, divergentes, no normativas; de ensanchar siempre los horizontes de lo que existe. Esto, per se, es un valor. Aparte, creo que tiene la capacidad de construir comunidades, construir cohesión social, fraternidad, de vincularnos al otro, de ensayar la democracia. También nos sirve para atender a retos que tenemos por delante, como el cambio climático o la desigualdad. Siempre digo que la cultura no nos hace buenas personas, y por eso son importantes las políticas culturales, porque tal capacidad depende en buena medida de las políticas culturales: si la cultura genera igualdad o desigualdad, si nos sirve para ensanchar la mirada o estrecharla. Es central qué políticas se ponen en juego para poder extraer esa potencialidad que tiene la cultura.

¿Qué papel crees que tienen las escuelas en la educación de los derechos culturales de los más pequeños?

Un papel fundamental. El ámbito educativo es de los principales aliados que tiene la transformación social en general y para la cultura en concreto. Estrechar los vínculos entre cultura y educación está consolidado. El problema ahora es sistematizarlo, que realmente forme parte de los centros escolares, que no dependa de que haya un profesor, una profesora o un centro directivo que tenga una vinculación.

En 2022, la UOC y la Fundación Pau Casals crearon la Cátedra Pau Casals de Música y Defensa de la Paz y de los Derechos Humanos para fomentar la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento de la figura de Pau Casals. ¿Qué importancia crees que tiene esta investigación cultural para la sociedad en general?

La investigación cultural es, al final, generar un saber colectivo. Es importante conocer los relatos de éxito del pasado y conocer las cosas que se hicieron y funcionaron. Te da inspiración y te permite encontrar modelos.

Has participado en la III Jornada de la Cátedra UNESCO Pau Casals; ¿qué idea nueva o proyecto inspirador te llevas?

Me llevo la sensación de una comunidad muy amplia que piensa en los derechos culturales, y eso es una muy buena noticia. Este tipo de encuentros permiten reforzar las alianzas y la comunidad.