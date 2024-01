Laia Noguera

En un mundo tan tecnológico como el actual y donde la inteligencia artificial está ganando cada vez más terreno, ¿crees que este fenómeno puede acabar sustituyendo tu trabajo como poetisa?

La inteligencia artificial me despierta mucho interés y pienso que puede ser una buena ayuda.

Personalmente, tengo ganas de descubrir qué puede aportar la inteligencia artificial a mi inteligencia natural y a las otras cualidades internas que cultivo cada día con la meditación y el entrenamiento cognitivo. Creo que no necesitamos la inteligencia artificial, del mismo modo que no necesitamos prácticamente nada de lo que producimos sin freno. Pero, dado que está aquí y ha venido para quedarse, me parece interesante incorporarla.

Cuando escribo y comparto lo que escribo, mi propósito es contribuir en todo lo que pueda a la salud, la felicidad, la plenitud, la alegría de las personas, que también significa la salud del planeta, el respeto por el medio y el resto de las especies, el amor, la paz. Si más adelante la inteligencia artificial puede hacer esta aportación, me alegraré mucho. Lo importante es ir a mejor. No me parece mal trabajar en equipo con las "máquinas".

Finalmente, quisiera añadir que la inteligencia artificial no tendría que hacernos relegar o perder nuestras preciosas capacidades cognitivas. En mi opinión, no tiene sentido que descartemos nuestras cualidades y nos hagamos dependientes de una máquina. Creo que el sedentarismo cognitivo es un error que se paga caro.

Algunos de tus referentes artísticos son J. R. R. Tolkien, las hermanas Wachowski, Jane Austen, las hermanas Brönte, Pantera, Megadeth, Metallica... ¿Los artistas y, concretamente, los poetas, tenéis mayor capacidad de mirar en vuestro interior y encontrar las palabras adecuadas para expresaros?

Para mí, "poeta" es solo una etiqueta y, como tal, no creo mucho en ella.

Mi experiencia es que las capacidades que mencionas se entrenan. La capacidad de introspección se entrena a través de la contemplación, el silencio, el cultivo de la presencia plena... La capacidad de comunicación también se entrena y se potencia mediante el entrenamiento cognitivo, la lectura, la interacción consciente con las demás personas... He tenido el gozo de ver como, con los años de práctica de meditación, las personas mejoramos muchísimo en todos los niveles, también el comunicativo.

Por otro lado, está claro que cada uno tiene cualidades diferentes, y se trata de que todos aportemos nuestra parte única e intransferible en este mosaico precioso que se llama humanidad. Por lo tanto, quien tenga facilidad para mirar en su interior y encontrar las palabras, es necesario que lo haga, porque muchas personas se lo agradecerán.

Actualmente, la sociedad vive inmersa en un estilo de vida desenfrenado y cambiante. En este sentido, ¿qué papel puede tener la poesía para ayudar a las personas?

La poesía puede ser de ayuda para parar, observar nuestro interior, identificar nuestros estados emocionales, comprendernos, acompañarnos. Puede ser una herramienta de curación y ayuda, tanto para quien escribe como para quien lee o escucha. La escritura y la lectura conscientes (que no es necesario que sean en torno a la poesía, sino de cualquier género) son una herramienta muy interesante en este sentido. Disfruto muy acompañando a las personas a explorar esta forma de comunicación genuina y sanadora, que realmente mejora nuestra vida.

El poeta Josep Domènech dijo que "la poesía la leen las abuelas y la escriben los jóvenes". ¿Crees que la poesía tiene que adaptarse, de algún modo, al público joven y al contexto actual? ¿Cómo?

Me parece que la poesía también la leen personas jóvenes, y que hay personas mayores que escriben poesía. Aparte de esto, algo que he ido entendiendo con los años, gracias a las continuas dificultades de comunicación que experimentamos las personas, es que, si realmente quieres que el otro te entienda y se interese por tu mensaje, debes hablar su lenguaje y le tienes que hablar de cosas que le importen y que le aporten alguna solución. Para que la comunicación sea efectiva, tenemos que conectar con lo que les conviene a los demás. Por lo tanto, si se quiere llegar al público joven, es necesario dirigirnos a este público con su lenguaje y con sus medios, y hay que hablarles de lo que les interesa. ¿Cómo? En primer lugar, interesándonos por ellos. Dándoles la palabra, escuchándolos, abriendo los ojos a su realidad y, sobre todo, no juzgándolos.