Alguna vez has comentado que en Cataluña no sabemos explicar nuestros valores y relatos. ¿Puedes profundizar en por qué crees que esto ocurre y qué puede hacerse para cambiarlo?

Creo que no existe un conocimiento sobre qué son los valores y cómo se construye un relato. La gente entiende el concepto, pero no profundiza en el tema y, por lo tanto, a menudo, se usa muy mal tanto una cosa como la otra. Fijaos que todo el mundo habla de "nuestros valores", pero son incapaces de detallarlos o, incluso, hablan de cosas que no son valores.

En cualquier conflicto, existen dos relatos enfrentados. ¿Puedes dar ejemplos actuales donde un relato se ha impuesto sobre el otro y explicarnos cómo ha ocurrido?

Un relato no es nada más que un punto de vista sobre un hecho, sea o no político. Cuando sucede cualquier hecho remarcable, siempre hay un relato que se impone. Y hay otros que no terminan ganando. El ejemplo del proceso es evidente. La clave está en que este punto de vista tenga dos ingredientes: una narración cronológica que sintonice con una mayoría y un mensaje detrás sobre cuál tiene que ser la solución.

Has mencionado que el auge de la extrema derecha no es solo por su presencia en las redes sociales, sino también por todo un malestar acumulado. ¿Cómo crees que puede abordarse este malestar en el plano comunicativo para combatir la extrema derecha?

Sí, y el primer paso es entender qué hace que en la mayoría de países europeos y occidentales la extrema derecha sea la primera fuerza. Es evidente que hay una parte muy importante de la población que cree que ha salido perdiendo con la globalización y que no se encuentra a gusto con la situación actual. No puede obviarse este malestar o solo combatirlo. Hay que escuchar al electorado, entenderlo y aportar soluciones alejadas del extremo.

Sobre los políticos que basan su discurso en decir "mi rival político es peor que yo": ¿cómo valoras esta estrategia en la política actual? ¿Crees que es sostenible a largo plazo y qué alternativas propondrías?

El problema de esta táctica comunicativa es que es de corto alcance. Puede ser muy efectiva a corto plazo, pero al final se necesitan proyectos y capacidad de gobernar. Y solo con críticas o cortes de voz, esto no funciona. Puede ser muy efectiva durante un periodo de tiempo corto, pero, si no se resitúa, durará poco.

Has mencionado la gran influencia de los jefes de gabinete en la política. ¿Puedes compartir algunas anécdotas o ejemplos de cómo dicha influencia se ha manifestado y cómo afecta a las decisiones políticas?

Los jefes de gabinete son clave. En el mundo anglosajón son quienes llevan el gobierno, y aquí cada vez más. Para entender su papel siempre recomiendo la película In the loop, en que se ve el papel de esta figura en el gobierno de Tony Blair.

¿Qué papel crees que desempeñan las redes sociales en la política moderna? ¿Cómo han cambiado la forma en que los políticos se comunican con los ciudadanos?

Un papel clave, pues permite a los políticos relacionarse directamente con su comunidad sin intermediarios. Y será clave porque las redes se van convirtiendo en plataformas mediáticas, y, al final, en política, en las campañas electorales, todo se reduce a cómo llegar a la gente. Y las redes sociales son una herramienta superútil para ello.

¿Cómo pueden contrarrestarse las noticias falsas y la desinformación en el ámbito político?

Es muy difícil porque las fake news no se dirigen a un ciudadano independiente para intentar engañarlo. Las fake news van directas al ciudadano convencido, con prejuicios y opinión. Y estas fake news sirven sobre todo para reforzar estos prejuicios y evitar que tengan una visión más compleja. Solo existe una forma de combatirlas: con la verdad y, sobre todo, entendiendo el lenguaje que utilizan.

¿Qué papel crees que deben tener las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea, en la resolución de conflictos globales?

Más que resolver conflictos tienen que evitarlos. ¿Cómo? Pues tejiendo cooperación entre estados, intentando incentivar proyectos compartidos.

Sobre la dificultad de asesorar a políticos con un gran ego, ¿qué consejos darías a los asesores de comunicación en estos casos?

En primer lugar, que es normal que un político tenga ego. En segundo lugar, que se adapte al carácter y a la situación política-electoral y, en tercer lugar, que siempre le diga la realidad, aunque no le guste.

Has afirmado que los adelantos electorales no funcionan casi nunca. ¿Puedes explicar con más detalle por qué crees que es así?

Muy sencillo. Cuando alguien adelanta las elecciones es porque cree que haciéndolo le irán mejor que finalizando el mandato. Y esto lo sabe por encuestas, donde el trabajo de campo se hizo uno o dos meses antes. A partir de la convocatoria, hay que esperar dos meses más hasta las elecciones. Por lo tanto, estamos hablando de entre tres y cuatro meses. Y esto en política es mucho tiempo. Cambian muchas cosas y la foto se mueve.