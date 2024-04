Eres físico y farmacéutico. ¿Por qué decidiste cursar un máster?

Podría decirse que era el momento. Considero que hoy en día la investigación biomédica necesita herramientas bioinformáticas. A pesar de que con mi trabajo he programado bastante y tenía un buen conocimiento de biología, necesitaba alguna especialización, por lo que, en cuanto me encontré con el máster de Bioinformática y Bioestadística de la UOC, me apunté.

Publicas libros para niños divulgando ciencia. ¿Cuándo empezó esta aventura?

Empezó por casualidad en una fiesta de Fin de Año. Eduard Altarriba, que es ilustrador y muy buen amigo mío, me pidió quedar de vez en cuando para que le explicara física cuántica. Al principio, pensé que era un poco de cachondeo, pero al cabo de unos días me llamó y me dijo que iba en serio. Así que empezamos a quedar en su casa para hablar de física. Como él tiene la costumbre de dibujarlo todo, pasadas unas semanas me enseñó un par de páginas con esbozos de cosas de las que habíamos hablado y me propuso hacer un libro ilustrado. Yo pensé que un libro de física cuántica para gente joven no tendría mucho recorrido, pero, aun así, me pareció que sería guapo poder autopublicarnos un libro para enseñarlo a la familia y los amigos.

Pero la cosa fue a más, ¿no?

Cuando ya llevábamos unas cuantas páginas del libro, hicimos un buzoneo a diferentes editoriales que asistían a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, por si sonaba la flauta. Sorprendentemente, recibimos propuestas de reuniones de bastantes editores extranjeros. Por lo tanto, hicimos las maletas y allí empezó todo.

¿Cuál es el secreto para hacer entender teorías tan científicas a un público tan joven?

La ciencia no es algo fácil ni inmediato. Requiere paciencia. El secreto para hacer comprensibles teorías científicas avanzadas a un público joven consiste en ofrecer una forma de organizar los conceptos y ordenar las ideas. Nuestro objetivo es proporcionar al público joven una base sólida para comprender las ideas científicas subyacentes. Este enfoque se materializa mediante la combinación de un diseño visualmente atractivo con textos claros y accesibles, asegurando que los conceptos estén bien explicados tanto gráficamente como conceptualmente, manteniendo siempre el rigor científico.

¿Qué pretende inculcar?

La ciencia es patrimonio cultural de la humanidad. Todo el mundo debe poder tener acceso a las ideas científicas, independientemente de sus conocimientos previos, como es el caso de los niños. Del mismo modo que la música o la pintura, la ciencia merece ser disfrutada. En la actualidad, consumimos música, pintura o cine sin la necesidad de ser expertos, sino como afición. Me gustaría que esto también se diera en la ciencia, y supongo que esta es la finalidad de divulgarla a los más pequeños.

¿A partir de qué edad recomiendas leer tus libros?

Recomiendo la lectura de mis libros a niños a partir de los nueve o diez años. Es interesante observar que numerosos adultos, incluyendo a madres, padres y abuelos, a menudo adquieren estos libros con la intención inicial de regalarlos a los más jóvenes, pero acaban leyéndolos ellos mismos.

Tienes siete libros publicados. ¿Qué temas encontramos en ellos?

Tenemos una serie con títulos sobre física en los que tratamos temas como la física cuántica, la relatividad, la cosmología y el electromagnetismo. También hemos hecho un par de libros sobre biología; concretamente, uno sobre la teoría de la evolución y otro de microbiología. Y, recientemente, hemos sacado el primer título de una serie sobre el espacio, escrito conjuntamente con dos grandes científicos, Guillem Anglada Escudé y Miquel Sureda.

Hace poco, habéis recibido el premio por el libro Una ciudad en Marte. ¿Cómo habéis recibido este galardón?

Ha sido una satisfacción muy grande y todo un orgullo. Son unos premios independientes, muy prestigiosos dentro de los ámbitos cultural, artístico y científico en Cataluña. Es un reconocimiento al trabajo bien hecho y un impulso que nos ayuda a seguir haciendo más contenido de calidad.

¿Cómo está siendo la acogida de las publicaciones?

La acogida de las publicaciones ha sido fantástica. Desde la publicación de nuestro primer libro, hemos experimentado un éxito de ventas sostenido en muchos países. Las editoriales muestran un interés constante en nuestros próximos títulos, lo que refleja el entusiasmo y la curiosidad por el aprendizaje tanto en los jóvenes como en los adultos.

Ahora estás con el trabajo final de máster (TFM). ¿Cómo está yendo este final académico?

Sí, estoy con el TFM. Toca disfrutar. Lo estoy haciendo en el área de análisis de datos ómicos. He tenido la suerte de poder hacerlo con el equipo de investigación de la doctora Rebeca Sanz Pamplona, que se dedica al estudio inmunogenómico del microambiente tumoral con datos genómicos y transcriptómicos. Es un tema muy interesante, en el que se estudia el papel del sistema inmunitario en la evolución del cáncer y las posibles terapias que pueden derivarse.

Ante la gran oferta formativa que hay en la actualidad, ¿por qué te decantaste por la UOC?

La UOC ya tiene un prestigio académico. Además, mucha gente de mi entorno está cursando alguna especialización o ya han estudiado en la UOC. Por lo tanto, tenía muy buenas referencias por su parte, y por este motivo, al ver que se ofrecía un máster que se adecuaba a lo que estaba buscando, lo tuve claro y me apunté.

¿Es tu primera vez cursando un estudio en línea? ¿Cómo está siendo esta experiencia?

No exactamente; ya había hecho algunos cursos en línea. Para mí es una manera ideal de estudiar. El hecho de que puedas gestionarte el tiempo va muy bien, sobre todo a la hora de conciliar la vida laboral y familiar con los estudios.

Y, para finalizar, ¿cómo valoras este año académico en la UOC?

El nivel del máster ha sido alto y de mucha exigencia; no esperaba menos de la UOC. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, estoy muy contento.