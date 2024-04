Ets físic i farmacèutic. Per què vas decidir cursar un màster?

Es podria dir que era el moment. Considero que avui en dia la recerca biomèdica necessita eines bioinformàtiques. Tot i que amb la meva feina he programat bastant i tenia un bon coneixement de biologia, necessitava alguna especialització, de manera que, tan bon punt em vaig topar amb el màster de Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC, m'hi vaig apuntar.

Publiques llibres per a nens divulgant ciència. Quan va començar aquesta aventura?

Va començar per casualitat en una festa de Cap d'Any. L'Eduard Altarriba, que és il·lustrador i molt bon amic meu, em va demanar de quedar de tant en tant perquè li expliqués física quàntica. Al principi, vaig pensar que era una mica conya, però al cap d'uns dies em va trucar i em va dir que anava de debò. Així que vam començar a quedar a casa seva per parlar de física. Com que ell té el costum de dibuixar-ho tot, al cap d'unes setmanes em va ensenyar un parell de pàgines amb esbossos de coses de què havíem parlat i em va proposar de fer un llibre il·lustrat. Jo vaig pensar que un llibre de física quàntica per a gent jove no tindria gaire recorregut, però, tot i això, em va semblar que seria maco poder autopublicar-nos un llibre per ensenyar-lo a la família i els amics.

Però la cosa va anar a més, no?

Quan ja portàvem unes quantes pàgines del llibre, vam fer una bustiada a diferents editorials que assistien a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, per si hi havia sort. Sorprenentment, vam rebre propostes de reunions de bastants editors estrangers. Així, doncs, vam fer les maletes i allà va començar tot.

Quin és el secret per fer entendre teories tan científiques a un públic tan jove?

La ciència no és quelcom fàcil ni immediat. Requereix paciència. El secret per fer comprensibles teories científiques avançades a un públic jove consisteix a oferir una manera d'organitzar els conceptes i endreçar les idees. El nostre objectiu és proporcionar al públic jove una base sòlida per comprendre les idees científiques subjacents. Aquest enfocament es materialitza mitjançant la combinació d'un disseny visualment atractiu amb textos clars i accessibles, assegurant que els conceptes estiguin ben explicats tant gràficament com conceptualment, mantenint sempre el rigor científic.

Què pretén inculcar?

La ciència és patrimoni cultural de la humanitat. Tothom ha de poder tenir accés a les idees científiques, independentment dels seus coneixements previs, com és el cas dels infants. De la mateixa manera que la música o la pintura, la ciència mereix ser gaudida. En l'actualitat, consumim música, pintura o cinema sense la necessitat de ser-ne experts, sinó com a afició. M'agradaria que això també es donés en la ciència, i suposo que aquesta és la finalitat de divulgar-la als més petits.

A partir de quina edat recomanes llegir els teus llibres?

Recomano la lectura dels meus llibres a infants a partir dels nou o deu anys. És interessant observar que nombrosos adults, incloent-hi mares, pares i avis, sovint adquireixen aquests llibres amb la intenció inicial de regalar-los als més joves, però els acaben llegint ells mateixos.

Tens set llibres publicats. Quins temes hi trobem?

Tenim una sèrie amb títols sobre física en què tractem temes com la física quàntica, la relativitat, la cosmologia i l'electromagnetisme. També hem fet un parell de llibres sobre biologia; concretament, un sobre la teoria de l'evolució i un altre de microbiologia. I, recentment, hem tret el primer títol d'una sèrie sobre l'espai, escrit conjuntament amb dos grans científics, en Guillem Anglada Escudé i en Miquel Sureda.

Fa poc, heu rebut el premi pel llibre Una ciutat a Mart. Com heu rebut aquest guardó?

Ha estat una satisfacció molt gran i tot un orgull. Són uns premis independents, molt prestigiosos dins els àmbits cultural, artístic i científic a Catalunya. És un reconeixement a la feina ben feta i un impuls que ens ajuda a continuar fent més contingut de qualitat.

Com està sent l'acollida de les publicacions?

L'acollida de les publicacions ha estat fantàstica. Des de la publicació del nostre primer llibre, hem experimentat un èxit de vendes sostingut en molts països. Les editorials mostren un interès constant en els nostres pròxims títols, fet que reflecteix l'entusiasme i la curiositat per l'aprenentatge tant en els joves com en els adults.

Ara estàs amb el treball final de màster (TFM). Com està anant aquest final acadèmic?

Sí, estic amb el TFM. Toca gaudir. L'estic fent en l'àrea d'anàlisi de dades òmiques. He tingut la sort de poder-lo fer amb l'equip de recerca de la doctora Rebeca Sanz Pamplona, que es dedica a l'estudi immunogenòmic del microambient tumoral amb dades genòmiques i transcriptòmiques. És un tema molt interessant, en el qual s'estudia el paper del sistema immunitari en l'evolució del càncer i les possibles teràpies que se'n poden derivar.

Davant la gran oferta formativa que hi ha en l'actualitat, per què et vas decantar per la UOC?

La UOC ja té un prestigi acadèmic. A més a més, molta gent del meu entorn està cursant alguna especialització o ja han estudiat a la UOC. Per tant, tenia molt bones referències per part seva, i per aquest motiu, en veure que s'oferia un màster que s'adequava a allò que estava buscant, ho vaig tenir clar i m'hi vaig apuntar.

És la teva primera vegada cursant un estudi en línia? Com està sent aquesta experiència?

No ben bé; ja havia fet alguns cursos en línia. Per mi és una manera ideal d'estudiar. El fet que et puguis gestionar el temps va molt bé, sobretot a l'hora de conciliar la vida laboral i familiar amb els estudis.

I, per finalitzar, com valores aquest any acadèmic a la UOC?

El nivell del màster ha estat alt i de molta exigència; no esperava menys de la UOC. Ha estat una experiència molt satisfactòria, n'estic molt content.