¿Hacia una imparable automatización?

"El congreso abordará diversos campos en los que la IA está teniendo un impacto relevante, como ocurre por ejemplo con su empleo en el ámbito de las relaciones laborales, o la prestación de servicios públicos", destaca Miquel Peguera. Y todo comenzará con una primera mesa titulada "Los desafíos de la IA en el derecho, la criminalidad y la política", que servirá de punto de partida para centrarse, después, en un análisis de la legislación vigente en materia de protección de datos y regulación de tecnologías disruptivas como la IA.

También se pondrá énfasis en el fenómeno de los deepfakes (ultrafalsos) y su papel en la comisión de delitos contra la propia imagen o el acceso a información veraz. "La calidad de las ultrasuplantaciones, o deepfakes, llega al punto de que resultan indistinguibles de las imágenes o voces reales para el público general", explica el profesor, quien subraya que "la afectación a los derechos de las personas puede llegar a ser muy grave, como lo es también para el conjunto de la sociedad el efecto negativo que provoca la desinformación".

El congreso también analizará si las capacidades generativas de la IA y su potencial en automatización supondrán un cambio en el ejercicio del derecho e incluso de la política, así como en la prestación de servicios públicos o el acceso a los mismos. "Ya existen precedentes de abogados amonestados por alegar sentencias que no existen", apunta el experto de la UOC sobre una problemática que centrará buena parte de un evento abierto a todas las personas interesadas en el impacto de la IA en sus propios derechos.

Para debatir estos temas, el congreso contará con múltiples ponentes, incluyendo expertos internacionales como Andrés Chomczyk , Affiliated Researcher del grupo de investigación Law, Science, Technology and Society de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), o Ioannis Revolidis , Resident Academic Lecturer de la Faculty of Laws, y el Centre for Distributed Ledger Technologies de la Universidad de Malta.