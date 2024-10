Cap a una imparable automatització?

"El congrés tractarà diversos camps en els quals la IA està tenint un impacte rellevant, com passa, per exemple, amb el seu ús en l'àmbit de les relacions laborals, o la prestació de serveis públics", destaca Miquel Peguera. I tot començarà amb una primera taula titulada "Els desafiaments de la IA en el dret, la criminalitat i la política", que servirà de punt de partida per centrar-se, després, en una anàlisi de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i regulació de tecnologies disruptives com la IA.

També es posarà èmfasi en el fenomen dels deepfakes (hipertrucatges) i el seu paper en la comissió de delictes contra la pròpia imatge o l'accés a informació veraç. "La qualitat de les ultrasuplantacions, o deepfakes, arriba al punt que resulten indistingibles de les imatges o veus reals per al públic general", explica el professor, que subratlla que "l'afectació als drets de les persones pot arribar a ser molt greu, com ho és també per al conjunt de la societat l'efecte negatiu que provoca la desinformació".

El congrés també analitzarà si les capacitats generatives de la IA i el seu potencial en automatització suposaran un canvi en l'exercici del dret i fins i tot de la política, així com en la prestació de serveis públics o l'accés a aquests. "Ja hi ha precedents d'advocats amonestats per al·legar sentències que no existeixen", apunta l'expert de la UOC sobre una problemàtica que centrarà bona part d'un esdeveniment obert a totes les persones interessades en l'impacte de la IA en els seus propis drets.

Per debatre aquests temes, al congrés hi participaran múltiples ponents, incloent-hi experts internacionals com ara Andrés Chomczyk , Affiliated Researcher del grup de recerca Law, Science, Technology and Society de la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), o Ioannis Revolidis , Resident Academic Lecturer de la Faculty of Laws, i el Centre for Distributed Ledger Technologies de la Universitat de Malta.