El 1997, Deep Blue, una màquina creada per IBM, va derrotar el campió mundial d'escacs Garri Kaspàrov. Els avenços en el maquinari, l'augment de la capacitat de càlcul i els nous algorismes van conduir a un interès per la intel·ligència artificial (IA) que, en realitat, ja venia de lluny, amb Alan Turing, John McCarthy i Eliza. Avui assistim a l'evolució d'aquesta tecnologia que s'immisceix en la vida quotidiana i professional. "La IA ha generat grans expectatives de creixement, eficiència i millora de les condicions de vida i d'impuls de la recerca, entre altres aspectes", explica Miquel Peguera, catedràtic dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). I afegeix: "No obstant això, també son molt grans els riscos que presenta en termes de potencials discriminacions i biaixos en diversos àmbits". Per exemple, decisions automatitzades que puguin comportar que certs individus no tinguin accés a serveis essencials, la denegació de crèdits bancaris, riscos de manipulació de grups vulnerables, generació de continguts enganyosos (deepfakes) o la distorsió del funcionament electoral. Per a fer front a aquests riscos i afavorir al desenvolupament d’una IA segura, la Unió Europea té previst posar en funcionament la nova Llei d'intel·ligència artificial (AI Act) —encara pendent de ser aprovada pel Consell de la UE i de la seva publicació oficial—, que s’espera que sigui en les pròximes setmanes. Es tracta d’una iniciativa pionera amb la que la UE assumeix cert rol de lideratge en aquesta matèria, de manera similar a com ja va fer amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) que s’ha convertit en un model de regulació a nivell internacional. "La UE vol marcar la pauta internacional en la regulació de la IA centrant-se exclusivament en aquells sistemes que poden ocasionar riscos rellevants i deixant fora la resta de les solucions d'IA per evitar una regulació excessiva", explica Peguera.