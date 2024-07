La UOC celebra la nostalgia tecnológica con la Jornada RUMSXPLORA 2024

Una de las razones por las que, en los últimos años, se reivindica con fuerza el retrogaming (es decir, la recuperación de títulos antiguos, preferentemente de microordenadores) es la nostalgia de esa época primigenia. Pero este hecho también se debe a que se han agrupado, alrededor de dicho movimiento, una serie de programadores que han demostrado hasta qué punto se puede seguir sacando partido de la arquitectura de sistemas como MSX o Commodore. Esto ha permitido conectarlos a internet e incluso desarrollar videojuegos de nuevo cuño, pero con aroma clásico. Y ese es el ambiente que se vivirá en RUMSXPLORA 2024 el próximo 6 de julio, en las instalaciones de Can Jaumandreu de la UOC (Barcelona).

Mirar al futuro desde el pasado

El acto principal de esta edición de la jornada RUMSXPLORA será la charla del británico Jeff Minter, pionero en el desarrollo de videojuegos para microordenadores a principios de los años ochenta. A través de su compañía, LlamaSoft, desarrolló, especialmente para Commodore, títulos tan populares en su momento como Gridrunner y The Attack of the Mutant Camels. El director de programa del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos, Joan Arnedo, destaca sobre Minter que "es alguien ampliamente reconocido en la escena retro, y uno de los pioneros de los primeros sistemas en Europa (¡y todavía en activo!), incluso con un documental reciente". "El hecho de que asista a la jornada provoca una reacción tangible entre los entendidos", añade Arnedo.

El programa también incorpora a otro invitado internacional: el programador Bart van Velzen. En su país de origen (Holanda), "MSX tuvo también un impacto tangible, como en España", apunta el profesor de la UOC. De ahí que Van Velzen se dedique "a crear nuevos juegos para MSX en pleno siglo xxi, como alguna secuela 'no oficial' de títulos antiguos", como Space Manbow 2.

Perspectivas autóctonas

Entre los expertos en MSX de nuestro entorno más inmediato, se ha escogido como ponentes de RUMSXPLORA 2024 a Roberto Vargas, diseñador de software de bajo nivel para empresas como ARM o Sony, y Santi Otañón, senior IA engineer de Google y creador de videojuegos de MSX como reto personal. Lo interesante de ambas figuras, en palabras de Arnedo, es que "combinan su día a día con el desarrollo de videojuegos en estos sistemas, y que se lo toman como un reto personal, dadas las limitaciones naturales de estos sistemas". En cuanto al hardware, Jordi Solís, miembro de la asociación MSXMakers, se encargará de mostrar cómo funcionaba el IMSAI 8080, el microordenador que aparecía en la película Juegos de guerra (1983), de John Badham.

Para incorporar a la edición una parte académica y de investigación, más en sintonía con la filosofía universitaria, se ha organizado una mesa redonda con Víctor Navarro, Marçal Mora y Alba Torrents. Joan Arnedo los define como "investigadores y eminencias en el campo de los game studies y en la conexión entre videojuegos, medios y Japón, un tema muy relevante en el caso de MSX. La influencia del país nipón y su estética en España no se produjo solo a través del anime y el manga, sino también con los primeros videojuegos importantes".

Y es que la evolución del mercado europeo de los videojuegos no puede desligarse del fenómeno que supusieron los microordenadores de 8 bits durante los años ochenta, como el propio MSX. El hecho de que la cinta de audio, el formato más popular de la época para los juegos, fuera tan económica disparó su popularidad, y propició la creación de una nutrida cantera de empresas autóctonas que llenaban el mercado experimentando con productos muy competitivos, como apuntan los investigadores Jesper Juul y Laurel Carney en su estudio "Would you like Games with that Computer? Revisiting Early Game History & Culture with the Commodore 64".

Melodías electrónicas

Otra de las aportaciones de RUMSXPLORA 2024 será el concierto que dará Narciso Quintana (Narcisound). Como apunta Arnedo, este "antiguo creador de melodías para juegos de 8 bits en Topo Soft y Ópera Soft, compañías españolas muy famosas", sigue componiendo en antiguos microordenadores, como Commodore 64, ZX Spectrum y MSX. Su música pudo escucharse en clásicos tardíos como Zona 0, Desperado 2, Tour 91 y Jai Alai, entre otros.

Los asistentes a la jornada podrán disfrutar también de los estands desplegados en Can Jaumandreu, así como de la Party Zone (dedicada a mostrar obras en MSX) y la Arcade Zone (cuyo objetivo es que cualquiera pueda probar juegos del sistema). Todo esto se complementará con torneos de Hat Trick (Commodore 64) y Carnage (Amiga 500), y con un taller de montaje de MP32C64, un emulador que permite cargar juegos de Commodore 64 desde el móvil en formato MP3.

Tal y como apunta Joan Arnedo, "si bien empezamos muy fuertes en la edición anterior, con Kazuhiko Nishi, mis expectativas son buenas, tanto por el hecho de combinar dos comunidades como por el hecho de disponer de mejores espacios, que nos permiten llevar a cabo nuevas actividades: concursos, proyecciones… y una actuación musical".

Un evento en constante crecimiento

La entrada de Rafael Pérez, secretario de la Asociación de Amigos del MSX (AAMSX), como colaborador docente del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC, abrió el camino a la colaboración entre ambas entidades. Especialmente cuando el creador de dicho microordenador, el Dr. Kazuhiko Nishi, expresó que "quería venir a Barcelona a presentar sus nuevos sistemas", señala Joan Arnedo. Este hecho impulsó la unión de fuerzas para organizar "no solo una charla, sino también una jornada en toda regla, con el apoyo de una universidad para convencer a alguien de semejante categoría", indica.

De ahí nació la evolución, desde las reuniones semestrales de la AAMSX hasta las jornadas con la UOC. Sobre la edición anterior, Arnedo apunta que "mucha gente de la escena retro quedó impresionada". Por este motivo, para esta edición, se aprobó la propuesta de incorporar como colaboradora la asociación Explora Commodore, para ampliar la visión ofrecida sobre el universo de los microordenadores de 8 bits. El profesor de la UOC destaca que, gracias a ello, RUMSXPLORA 2024 ofrece "un espacio más grande y diáfano, nuevos sistemas, un concurso abierto a toda la comunidad, un Trivial en vivo, proyecciones y un taller de montaje de maquinaria", a través de "espacios con una agenda a rebosar y muchas ganas de hacer una actividad un poco diferente dentro de la UOC, abierta al público general, a lo largo de todo un día".