La UOC aparece por séptima vez en la prestigiosa lista de las mejores universidades del mundo que cada año elabora la revista Times Higher Education (THE) . En esta edición, correspondiente a 2025, el ranking de la THE sitúa la UOC en la franja 601-800 de las más de 2.000 instituciones de todo el mundo analizadas, al mismo nivel que la edición pasada. A escala estatal, este dato sitúa la UOC entre las diez mejores universidades de España, en concreto, en el séptimo grupo. El THE World University Rankings es, junto con el de Shanghái y el QS, uno de los rankings más prestigiosos y transparentes que existen en el ámbito de la educación superior.

En la prestigiosa lista mundial, la UOC solo tiene por delante siete universidades del Estado de las 59 analizadas: la Universidad de Barcelona (en el puesto 149); la Universidad Pompeu Fabra (176), la Universitat Autònoma de Barcelona (199); la Universidad de Navarra (251-300); la Universidad Autónoma de Madrid (351-400); la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de València (501-600).

La UOC comparte clasificación con otras seis universidades, que se sitúan en el séptimo lugar de la lista (601-800): la Universitat Politècnica de València, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad del País Vasco.

En esta edición, la UOC es la universidad en línea del Estado mejor posicionada. A escala mundial, obtiene una mejor puntuación que la Open University del Reino Unido, que se encuentra en la franja 801-1.000.

El ranking de la THE analiza cinco áreas de cada institución

Para analizar el nivel de excelencia de la educación superior, el ranking de la THE evalúa las siguientes cinco áreas de las universidades: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, industria e internacionalización.

En el caso de la UOC, los resultados obtenidos en cada una de estas áreas son los siguientes: 18,2 en docencia, 19,6 en entorno de la investigación, 75,1 en calidad de la investigación, 26,2 en industria y 51 en internacionalización.

En los últimos años, la UOC ha subido más de diez puntos en el área de internacionalización, tal como muestra esta imagen: