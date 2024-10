La UOC apareix per setena vegada en la prestigiosa llista de les millors universitats del món que cada any elabora la revista Times Higher Education (THE). En aquesta edició, corresponent al 2025, el rànquing de la THE situa la UOC en la franja 601-800 de les més de 2.000 institucions de tot el món analitzades, al mateix nivell que l’edició passada. A escala estatal, aquesta dada situa la UOC entre les deu millors universitats d'Espanya, en concret, al setè grup. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.

En la prestigiosa llista mundial, la UOC només té al davant set universitats de l'Estat de les 59 analitzades: la Universitat de Barcelona (en el lloc 149); la Universitat Pompeu Fabra (176), la Universitat Autònoma de Barcelona (199); la Universitat de Navarra (251-300); la Universitat Autònoma de Madrid (351-400), i la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de València (501-600).

La UOC comparteix classificació amb sis universitats més, que se situen al setè lloc de la llista (601-800): la Universitat Politècnica de València, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Granada, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat del País Basc.

En aquesta edició, la UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada. A escala mundial, obté una millor puntuació que l'Open University del Regne Unit, que es troba en la franja 801-1.000.

El rànquing de la THE analitza cinc àrees de cada institució

Per analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, el rànquing de la THE avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, entorn de la recerca, qualitat de la recerca, indústria i internacionalització.

En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 18,2 en docència, 19,6 en entorn de la recerca, 75,1 en qualitat de la recerca, 26,2 en indústria i 51 en internacionalització.

En els darrers anys, la UOC ha incrementat en més de deu punts en l’àrea d’internacionalització, tal com mostra aquesta imatge: