La educación en línea ha revolucionado la forma en la que los estudiantes acceden al conocimiento. Las plataformas de aprendizaje virtual permiten a los estudiantes de todo el mundo acceder a programas educativos de instituciones de prestigio sin la necesidad de trasladarse físicamente, lo cual conlleva un equilibrio entre la vida personal y profesional.

En este sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con el objetivo de aumentar el acceso a una educación en línea de calidad, ofrece un total de 350 becas a disposición de estudiantes provenientes de países de América Latina y el Caribe que cubren parcialmente el coste de la matrícula para titulaciones oficiales de máster.

Dicha oportunidad permite a los beneficiarios obtener un título de una universidad europea reconocida por su alta calidad educativa. Para Delsa Silva, estudiante de doctorado de la UOC, la beca representó la posibilidad de acceder en primera instancia a una maestría en una universidad de España y, a partir de esto, continuar con su proceso de formación en el doctorado, lo cual fue algo positivo y bueno para su crecimiento profesional. El Times Higher Education sitúa a la UOC como la primera universidad en línea de Iberoamérica; en España, la ubica entre el top 10 de universidades estatales, y a escala global, en el top 150 de las universidades más jóvenes del mundo. Esto añade un valor significativo al perfil profesional de los graduados, ya que un título europeo no solo es un sello de excelencia académica, sino que también es altamente valorado por empleadores de todo el mundo, abriendo puertas a oportunidades laborales internacionales.