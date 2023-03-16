La UOC ofrece becas a estudiantes sobresalientes de América Latina para cursar maestrías oficialesLas titulaciones oficiales de la UOC, objeto de la convocatoria, son válidas en todo el espacio europeo de educación superior y susceptibles de homologación en los diferentes países de la región latinoamericana.
La educación en línea ha revolucionado la forma en la que los estudiantes acceden al conocimiento. Las plataformas de aprendizaje virtual permiten a los estudiantes de todo el mundo acceder a programas educativos de instituciones de prestigio sin la necesidad de trasladarse físicamente, lo cual conlleva un equilibrio entre la vida personal y profesional.
En este sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con el objetivo de aumentar el acceso a una educación en línea de calidad, ofrece un total de 350 becas a disposición de estudiantes provenientes de países de América Latina y el Caribe que cubren parcialmente el coste de la matrícula para titulaciones oficiales de máster.
Dicha oportunidad permite a los beneficiarios obtener un título de una universidad europea reconocida por su alta calidad educativa. Para Delsa Silva, estudiante de doctorado de la UOC, la beca representó la posibilidad de acceder en primera instancia a una maestría en una universidad de España y, a partir de esto, continuar con su proceso de formación en el doctorado, lo cual fue algo positivo y bueno para su crecimiento profesional. El Times Higher Education sitúa a la UOC como la primera universidad en línea de Iberoamérica; en España, la ubica entre el top 10 de universidades estatales, y a escala global, en el top 150 de las universidades más jóvenes del mundo. Esto añade un valor significativo al perfil profesional de los graduados, ya que un título europeo no solo es un sello de excelencia académica, sino que también es altamente valorado por empleadores de todo el mundo, abriendo puertas a oportunidades laborales internacionales.
“Las titulaciones oficiales de la UOC, objeto de la convocatoria, son válidas en todo el espacio europeo de educación superior y susceptibles de homologación en los diferentes países de la región latinoamericana”
Detalles de la convocatoria
La duración de la beca es de seis semestres consecutivos a partir del primer semestre del curso académico 2024-2025, que empieza en septiembre/octubre.
Las becas parciales consisten en una bonificación aproximada del 45 % del importe total del programa de máster oficial.
Este semestre la UOC ofrece tres convocatorias de becas distribuidas de la siguiente forma:
1. América Latina y el Caribe: 100 becas parciales para estudiantes sobresalientes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La fecha límite para presentar la documentación es el 1 de julio. Más información.
2. Ecuador: La UOC y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) han decidido apoyar al estudiantado sobresaliente del país mediante el auspicio de 150 becas parciales. La fecha límite para presentar la documentación es el 20 de junio. Más información.
3. Colombia: 100 becas parciales para estudiantes sobresalientes de Colombia. La fecha límite para presentar la documentación es el 1 de julio. Más información.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas deberán poseer la nacionalidad o la residencia del respectivo país al cual están haciendo su postulación. Asimismo, no podrán ostentar la residencia legal en España ni la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, y deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
1) Rellenar el formulario en línea de solicitud de beca de la UOC.
2) Enviar a la dirección de correo electrónico becascooperacion@gmail.com para el caso de Ecuador o al correo uocbeca@uoc.edu para los demás países de América Latina, en formato PDF, la documentación requerida en cada convocatoria:
1. Fotocopia del pasaporte. En caso de no disponer de este documento, podrán aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía o la acreditación de residencia legal.
2. Fotocopia del título universitario oficial o del título profesional.
3. Fotocopia de la apostilla de la Haya del título universitario oficial. Se puede sustituir provisionalmente la apostilla de la Haya o la legalización por vía diplomática mediante una declaración responsable, de la cual consta un modelo en el anexo [4] de las bases legales de la convocatoria.
4. Fotocopia de la constancia expedida por el sistema nacional de información de educación superior o equivalente, o por la universidad, en la que se certifique que la titulación presentada da acceso a estudios superiores de máster o doctorado en el país de origen del título.
5. Fotocopia del certificado académico personal (historia académica con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas junto con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
6. Currículo.
7. Carta de motivación.
Es importante tener en cuenta que todos los documentos, en el caso de que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una traducción jurada. Asimismo, las fechas y características específicas de cada convocatoria podrán consultarse en el formulario de postulación.
La UOC: pionera en educación en línea
La Universitat Oberta de Catalunya es reconocida como la primera universidad en línea del mundo con casi treinta años de experiencia en aprendizaje en línea (e-learning) y busca democratizar el acceso a la educación superior. Para Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, uno de los objetivos de la convocatoria de becas es afianzar la educación superior de calidad y permitir el desarrollo profesional y académico de las personas de América Latina y el Caribe.
La UOC trabaja codo con codo con distintas instituciones de la región latinoamericana, especialmente gobiernos y universidades, y en línea con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior. Y lo hacemos impulsando la consolidación y el reconocimiento de la educación en línea de calidad como un complemento a la universidad presencial.