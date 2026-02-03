Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando en cada semestre se matriculen por primera vez 15 créditos ECTS con docencia.

La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2026-2027 y el segundo semestre del curso 2028-2029.

El primer semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en enero..