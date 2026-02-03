Becas UOC para estudiantes de países de América Latina y el Caribe
La UOC convoca 150 becas parciales para apoyar a estudiantes sobresalientes de los siguientes países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, para cursar estudios de Máster Universitario
El estudiantado sobresaliente con ciudadanía en Ecuador y Colombia dispone de una convocatoria de becas específica.
Plazo de solicitud cerrado
¿Te interesa una próxima convocatoria de becas?
La convocatoria actual de las Becas UOC para América Latina ha finalizado. Si deseas ser de las primeras personas en conocer la próxima apertura, completa este formulario con tus datos.
Las Maestrías (Másters Universitarios) incluidas en esta convocatoria son las siguientes:
- Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
- Máster Universitario de Análisis Económico
- Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
- Màster Universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados
- Máster universitario de Bioinformática y Bioestadística
- Máster Universitario de Ciberdelincuencia
- Máster Universitario de Ciberseguridad y privacidad
- Máster Universitario de Ciencia de Datos
- Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
- Máster Universitario de Comunicación corporativa, Protocolo y Eventos
- Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
- Máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
- Máster Universitario de Dirección Financiera
- Máster universitario de Dirección Logística
- Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
- Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
- Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
- Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
- Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
- Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Máster Universitario de Gestión Cultural
- Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
- Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
- Máster Universitario de Ingeniería Informática
- Máster Universitario de Innovación y Transformación Digital
- Máster Universitario de Marketing Digital
- Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
- Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
- Máster universitario de Psicopedagogía
- Máster Universitario de Relaciones Internacionales
- Máster universitario de Salud Digital / eHealth
- Máster Universitario de Salud Planetaria
- Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
- Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Máster Universitario de Traducción y Tecnologías
Para participar en el proceso de selección, las personas candidatas tienen que cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Poseer la nacionalidad y/o residir en uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia,Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Quedan excluidas las personas que ostenten la residencia legal en España, o posean la nacionalidad, de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que se aplique el régimen comunitario.
- Presentar la documentación solicitada para la valoración de la solicitud y haber sido preseleccionado por la UOC para optar a las presentes becas.
- No haber recibido otras becas académicas de la UOC en el mismo semestre, para cursar un programa del mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria. Así como tampoco haber recibido otras becas académicas de la UOC en semestres anteriores, para cursar este mismo programa.
- Estar en disposición de los requisitos de acceso legales para cursar el máster universitario.
Las personas candidatas que resulten beneficiarias de alguna de las becas, deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales al formalizar la matrícula y, en su caso, los criterios de admisión en los plazos establecidos por la UOC.
Los requisitos específicos de admisión al programa formativo becado deben acreditarse antes de formalizar la matrícula, para garantizar que se tienen las competencias necesarias y el perfil adecuado para cursar el máster universitario objeto de la beca.
El listado de programas con admisión se puede consultar en las bases de la convocatoria.
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando en cada semestre se matriculen por primera vez 15 créditos ECTS con docencia.
La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.
La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el primer semestre del curso académico 2026-2027 y el segundo semestre del curso 2028-2029.
El primer semestre en la UOC empieza en septiembre / octubre y finaliza en enero..
Las personas interesadas en obtener alguna de las becas de matrícula deberán seguir los siguientes pasos:
Completar el formulario de solicitud de Beca de la UOC.
En el formulario encontrarás las instrucciones sobre los documentos que debes adjuntar. La documentación solicitada debe ser cargada directamente en el mismo formulario.
Documentación requerida:
- Fotocopia del pasaporte (solamente es necesaria de la página de datos), en caso de no disponer de este documento, podrá aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
En caso de ser residente, pero no disponer de la nacionalidad, copia del documento legal que acredite esta situación.
- Fotocopia del Título (Diploma) universitario que acredite vuestra titulación de Pregrado. Deberá ser del diploma y no del acta de grado ya que ésta no acredita legalmente, en España, una titulación universitaria.
- Fotocopia del Certificado académico personal (Certificado de notas o calificaciones con notas) de los estudios superiores realizados que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida, el número de créditos superados, las horas cursadas, las convocatorias consumidas y la nota global.
*La no presentación del documento requerido en el plazo establecido comportará la asignación de una nota media de 5,00, a efectos del proceso de valoración.
- Carta de motivación.
Importante:
Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español o el inglés, deberán incluir, además, una Traducción Jurada.
- Del 29 de abril al 2 de julio de 2026: plazo para postular a la beca completando el formulario de solicitud y adjuntando la documentación requerida.
- 15 de julio de 2026: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- Del 16 al 17 de julio de 2026: plazo para la presentación alegaciones a través del siguiente formulario.
- 22 de julio de 2026: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
- 22 de julio de 2026: comunicación por correo electrónico a las personas adjudicatarias de la Beca.
- Del 22 de julio al 16 de septiembre de 2026: plazo para formalizar la matricula (solicitar el acceso a los estudios, acceder al campus virtual de la UOC, contactar con el tutor o la tutora para formalizar la matrícula y pago asignaturas para el primer semestre de la beca)
- 23 de septiembre de 2026 / 14 de octubre de 2026: inicio de la docencia.
Las maestrías de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
La docencia se realiza en español.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC