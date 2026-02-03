Máster universitario Online en Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
Presentación
¿Sabes elaborar contenidos transmedia? ¿Te gustaría hacer infografías para representar grandes volúmenes de datos? ¿Quieres ser emprendedor y crear una empresa de comunicación?
La evolución de los medios necesita profesionales en continua adaptación y que estén al corriente del sector, dado que los medios ya no son los únicos capaces de difundir mensajes de manera masiva. Con la irrupción de nuevos actores en el entorno digital que permiten la publicación de mensajes, los consumidores no solamente son receptores de la información, sino que también son, a su vez, creadores de contenido, gracias a nuevas plataformas como los blogs y las redes sociales.
La evolución de los medios necesita profesionales en continua adaptación y que estén al corriente del sector, dado que los medios ya no son los únicos capaces de difundir mensajes de manera masiva. Con la irrupción de nuevos actores en el entorno digital que permiten la publicación de mensajes, los consumidores no solamente son receptores de la información, sino que también son, a su vez, creadores de contenido, gracias a nuevas plataformas como los blogs y las redes sociales.
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Del 14 de julio al 28 de septiembre.
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Tutoría informativa del máster
Te ofrecemos la oportunidad de reunirte con la directora del máster e informarte con detalle del plan de estudios, aclarar cualquier duda y conocer su metodología de estudio. Para poder asistir debes enviar un mensaje a collec@uoc.edu y concertar tu cita con antelación. Citas limitadas
El máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas da respuesta a la demanda de formación en el ámbito del periodismo, y en concreto, a los nuevos escenarios generados por los cambios acaecidos como consecuencia de la irrupción de las redes sociales y de los nuevos modelos de consumo de medios.
El máster universitario online de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas de la UOC capacita a los alumnos para el ejercicio profesional del periodismo como redactor -de información periodística profesional, por cuenta propia o ajena, en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico-, que desarrolla su actividad con textos y géneros, y crea contenidos periodísticos.
El máster universitario online de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas de la UOC capacita a los alumnos para el ejercicio profesional del periodismo como redactor -de información periodística profesional, por cuenta propia o ajena, en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico-, que desarrolla su actividad con textos y géneros, y crea contenidos periodísticos.
Tutoría informativa del máster
Te ofrecemos la oportunidad de reunirte con la directora del máster e informarte con detalle del plan de estudios, aclarar cualquier duda y conocer su metodología de estudio. Para poder asistir debes enviar un mensaje a collec@uoc.edu y concertar tu cita con antelación. Citas limitadas
El máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas da respuesta a la demanda de formación en el ámbito del periodismo, y en concreto, a los nuevos escenarios generados por los cambios acaecidos como consecuencia de la irrupción de las redes sociales y de los nuevos modelos de consumo de medios.
El máster universitario online de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas de la UOC capacita a los alumnos para el ejercicio profesional del periodismo como redactor -de información periodística profesional, por cuenta propia o ajena, en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico-, que desarrolla su actividad con textos y géneros, y crea contenidos periodísticos. Además, el máster pone énfasis en el periodismo de innovación: el periodismo de datos, el mobile journalism -MOJO, muy extendido fuera de España-, el big data en comunicación, las nuevas narrativas multimedia; todo esto en un contexto de nuevos modelos de negocio en que el emprendimiento es cada vez más un nicho del sector.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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