El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o d'altri, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o d'altri, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.

A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, la gestió de dades massives, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per a detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Al seu torn, són capaços de documentar-se adequadament per a desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; de presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, d'aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, tot evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.

Els entorns principals en què els graduats del màster podran exercir la seva tasca pel que fa a l'àmbit professional són: