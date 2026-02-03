Màster universitari Online en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
Presentació
Saps elaborar continguts transmèdia?
T'agradaria fer infografies per a representar grans volums de dades? Vols ser emprenedor i crear una empresa de comunicació?
L'evolució dels mitjans necessita professionals en contínua adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no solament són receptors de la informació, sinó que també són, a la vegada, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blogs i les xarxes socials.
L'evolució dels mitjans necessita professionals en contínua adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no solament són receptors de la informació, sinó que també són, a la vegada, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blogs i les xarxes socials.
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Del 14 de juliol al 28 de setembre.
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Tutoria informativa del màster
T'oferim l'oportunitat de reunir-te amb la directora del màster i informar-te amb detall del pla d'estudis, aclarir qualsevol dubte i conèixer la seva metodologia d'estudi. Per a poder assistir-hi hauràs d'enviar un missatge a collec@uoc.edu i concertar la teva cita amb antelació. Cites limitades
El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives dóna resposta a la demanda de formació en l'àmbit del periodisme, i en concret, als nous escenaris generats pels canvis que han aparegut com a conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans.
El màster universitari online de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narrativse de la UOC s'orienta a capacitar els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -d'informació periodística professional, per compte propi o d'altri, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics.
Tutoria informativa del màster
T'oferim l'oportunitat de reunir-te amb la directora del màster i informar-te amb detall del pla d'estudis, aclarir qualsevol dubte i conèixer la seva metodologia d'estudi. Per a poder assistir-hi hauràs d'enviar un missatge a collec@uoc.edu i concertar la teva cita amb antelació. Cites limitades
El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives dóna resposta a la demanda de formació en l'àmbit del periodisme, i en concret, als nous escenaris generats pels canvis que han aparegut com a conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans.
El màster universitari online de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narrativse de la UOC s'orienta a capacitar els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -d'informació periodística professional, per compte propi o d'altri, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics. A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, el big data en comunicació, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en els quals l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
La UOC i l’Agència EFE impulsen la Jornada MoJoInnova UOC-EFE i els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil, una cita imprescindible per celebrar la innovació i l'excel·lència en el periodisme mòbil i les noves narratives digitals. Uneix-te a nosaltres!"
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.