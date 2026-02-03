El Máster del Mediterráneo Antiguo UOC-UAB-UAH ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de conocimiento establecidos (Egipto y Próximo Oriente, Mundo grecolatino, Gestión del patrimonio arqueológico y temas transversales relacionados con estos ámbitos). El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo final de máster.

Los estudios de Máster del Mediterráneo Antiguo UOC-UAB-UAH concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster el trabajo final tiene 10 créditos ECTS. El trabajo final de máster consiste en la realización de una memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Se trata de una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Trabajo final

Los estudios de Máster del Mediterráneo Antiguo UOC-UAB-UAH concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster el trabajo final tiene 10 créditos ECTS. El trabajo final de máster consiste en la realización de una memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Se trata de una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El Máster del Mediterráneo Antiguo UOC-UAB-UAH ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de conocimiento establecidos (Egipto y Próximo Oriente, Mundo grecolatino, Gestión del patrimonio arqueológico y temas transversales relacionados con estos ámbitos). El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud de proyecto y tema, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. Los tutores académicos del máster tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de las propuestas de proyecto de trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final por una parte, y el consultor del TFM por la otra, que hacen el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante en la estructura y los contenidos de su TFM y hace el seguimiento del proyecto y lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología específica, redacción de los resultados y defensa. El consultor del TFM hace un seguimiento cuidadoso del día a día de la elaboración de los TFMs, dando pautas de fases, temporalización, metodología global, presentaciones, etc.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual, ante una comisión de evaluación formada por tres miembros (consultor de TFM, director de TFM y evaluador externo), que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento global en el aula y la elaboración del TFM, el TFM finalizado y la defensa virtual del trabajo. Una vez finalizado todo el proceso y aprobado el TFM, algunos estudiantes, a propuesta del equipo del TFM, harán una exposición presencial en la sesión de clausura del año académico correspondiente.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, en la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

Puedes ver trabajos finales de los cursos anteriores en el repositorio institucional O2