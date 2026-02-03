Máster universitario Online en Mediterráneo Antiguo (interuniversitario: UOC, UAB, UAH)
Presentación
Este máster aborda el estudio de las ciencias de la Antigüedad desde un planteamiento innovador, acorde con las corrientes historiográficas actuales. A diferencia de la aproximación clásica a la Antigüedad, limitada al mundo grecolatino, este programa formativo incorpora las culturas de Egipto y el Próximo Oriente y las equipara con el estudio de Grecia y Roma.
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¿Por qué estudiar el máster universitario del Mediterráneo Antiguo UOC, UAB, UAH?
El máster universitario del Mediterráneo Antiguo:
- Proporciona un conocimiento extenso y profundo sobre la historia antigua de las civilizaciones de Oriente Próximo, Egipto, Grecia y Roma.
- Capacita al estudiantado para el ejercicio profesional o el itinerario de investigación, doctorado y docencia universitaria.
- Capacita al estudiantado para que conozca y domine datos, procedimientos y técnicas de análisis crítico, reflexivo e interpretativo sobre las diferentes realidades del mundo antiguo.
- Permite desarrollar ideas propias, creativas y originales que respondan a problemas derivados del estudio de las realidades históricas de la antigüedad mediterránea.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.