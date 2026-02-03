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Màster universitari Online en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Presentació

Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'Antiguitat des d'un plantejament innovador, d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'Antiguitat limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d' Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.
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Per què estudiar el màster universitari de la Mediterrània Antiga UOC, UAB, UAH?

El màster universitari de la Mediterrània Antiga :

  • Proporciona un coneixement extens i profund sobre la història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma
  • Capacita l'estudiant per a l'exercici professional o l'itinerari de recerca, doctorat i docència universitària
  • Capacita l'estudiant perquè conegui i domini dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretativa sobre les diferents realitats del món antic.
  • Permet desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin als problemes derivats de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Juntament amb:

video link
L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Pla d'estudis

60
ECTS
20
ECTS
Optativa
30
ECTS
Obligatòria
10
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòriesCrèdits
5
5
5
5
5
5
10

 

Assignatures optativesCrèdits
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
 5

 

 Orientació de recerca *

Els estudiants que segueixin l'orientació de recerca hauran de cursar obligatòriament els 10 ECTS del mòdul obligatori d'aquesta orientació, més 10 ECTS d'optativitat del programa, segons el seu àmbit d'interès.

 

Itinerari en un any

El pla d'estudis del màster universitari de la Mediterrània Antiga UOC/UAB/UAH està estructurat de manera que l'estudiant ha de cursar 40 crèdits ETCS obligatoris i 20 crèdits ETCS optatius. El màster es pot cursar en un o dos anys lectius. L'estudiant amb dedicació a temps complet pot acabar tot el pla d'estudis en un any lectiu (dos semestres).  Cal tenir en compte que, per motius de càrrega lectiva i semestralització de les assignatures, aquesta opció no permet cursar una especialitat. En el cas de realitzar el màster en un any, la planificació de la matrícula seria la següent:

30 crèdits de les següents assignatures al primer semestre 

Semestre 1Crèdits
Institucions polítiques a la Mediterrània antiga5
Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat 5
Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica  5
Optativa 1 5
Optativa 2  5
Optativa 3  5

Cursar les següents assignatures (20 ECTS) i el TFM (10 ECTS) al segon semestre:

Semestre 2Crèdits
Centre i perifèria del món antic5
Relacions internacionals i conflictes en la conca mediterrània a l'antiguitat5
Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural  5
Optativa 45
TFM10

 

Itinerari en dos anys

En el cas que el màster es cursi a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). A continuació trobareu un exemple de planificació de la matrícula en quatre semestres:

AssignaturesCrèdits

Semestre 1
15
Institucions polítiques de la Mediterrània antiga
5
Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat  
5
Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica
5

Semestre 2
15
Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural
5
Centre i perifèria del món antic
5
Optativa 1
5

Semestre 3
15
Optativa 2
5
Optativa 3
5
Optativa 4
5

Semestre 4
15
Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l'antiguitat
5
Treball final de màster
10
Total60

 

Semestralització

Les assignatures del màster s'ofereixen només en un dels dos semestres del curs acadèmic (excepte el TFM). A continuació indiquem la semestralització de totes les assignatures per tal d'organitzar la planificació de la matrícula:

Semestre 1

Institucions polítiques a la Mediterrània antiga

Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'Antiguitat

El factor fenici a la Mediterrània antiga

Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic

Retòrica del poder i imperis mesopotàmics

Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica

La societat grecoromana

Mitologia grecollatina i interpretació històrica

Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica

Treball final de màster

 

Semestre 2

Centre i perifèria del món antic

El judaisme a la Mediterrània antiga. Segles VI a. de C. – VII d. de C.

Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural

Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània durant l’Antiguitat

Història cultural del Pròxim Orient i l'Antic Egipte

Història intel·lectual de Grècia i Roma

L'historiador i les fonts escrites

Pràctiques

Treball final de màster

 

Especialitats

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir una de les dues especialitats, que no impliquen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible d'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica.

Especialitat del Pròxim Orient i EgipteCrèdits
Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic
5
El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.)
5
Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
5
Història cultural del Próxim Orient i l'Antic Egipte
5
Especialitat de Món grecollatíCrèdits
La societat grecoromana
5
Història intel·lectual de Grècia i Roma
5
Mitologia grecollatina i interpretació històrica
5
El factor fenici a la Mediterrània antiga
5

Càrrega lectiva

Per a obtenir la present titulació, l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per la realització i acreditació d'aquestes matèries.

S'ofereixen assignatures obligatòries i optatives que permeten l'obtenció de dues especialitats, i dues orientacions (acadèmica i investigadora).

(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 40 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), 10 crèdits ECTS optatius i el treball de final de màster.

 

Pràctiques curriculars

L'assignatura de Pràctiques del màster és optativa i es realitza en el segon semestre del curs. Per poder-la matricular cal haver cursat prèviament les següents assignatures (15 ECTS en total):

  • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat (5 ECTS)
  • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural (5 ECTS)
  • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica (5 ECTS)

Es recomana no cursar simultàniament les pràctiques i el treball final de màster (TFM), o, en tot cas, fer abans les pràctiques i després el treball final.

Pràctiques presencials

El màster ofereix dues tipologies de Pràctiques: la Pràctica Arqueològica i la Pràctica Epigràfica.

La Pràctica Arqueològica

Aquesta modalitat et permetrà fer pràctiques a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona, sigui al mateix centre o als jaciments de Catalunya en què els investigadors d'aquesta institució tenen projectes en curs.

Pràctiques curriculars


L'assignatura de Pràctiques del màster és optativa i es realitza en el segon semestre del curs. Per poder-la matricular cal haver cursat prèviament les següents assignatures (15 ECTS en total):

  • Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat (5 ECTS)
  • Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural (5 ECTS)
  • Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica (5 ECTS)

Es recomana no cursar simultàniament les pràctiques i el treball final de màster (TFM), o, en tot cas, fer abans les pràctiques i després el treball final.

Pràctiques presencials

El màster ofereix dues tipologies de Pràctiques: la Pràctica Arqueològica i la Pràctica Epigràfica.

La Pràctica Arqueològica

Aquesta modalitat et permetrà fer pràctiques a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona, sigui al mateix centre o als jaciments de Catalunya en què els investigadors d'aquesta institució tenen projectes en curs. Podràs optar entre les diverses opcions que ofereix l'entitat.

La Pràctica Epigràfica

En el cas de les Pràctiques Epigràfiques, les podreu realitzar a la seu del Centro Corpvs Inscriptionvm Latinarvm II (Centro CIL II), a la Universidad de Alcalá (UAH). Podreu optar, també, entre les diferents opcions que el centre ofereix.

Pràctiques virtuals

El procés d'aprenentatge consisteix en una activitat pràctica no presencial, en un entorn virtual, amb una simulació a l'aula. Es treballarà aplicant la teoria de la resolució de problemes, amb aprenentatge col·laboratiu i en contacte directe amb els professionals de les entitats col·laboradores.

Treball final

Els estudis de Màster del Mediterrani Antic UOC-UAB-UAH conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de màster consisteix en la realització d'una memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. Es tracta d'una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El Màster del Mediterrani Antic UOC-UAB-UAH ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits de coneixement establerts (Egipte i Pròxim Orient, Món grecollatí, Gestió del patrimoni arqueològic i temes transversals relacionats amb aquests àmbits). L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster.

Treball final


Els estudis de Màster del Mediterrani Antic UOC-UAB-UAH conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de màster consisteix en la realització d'una memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. Es tracta d'una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El Màster del Mediterrani Antic UOC-UAB-UAH ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits de coneixement establerts (Egipte i Pròxim Orient, Món grecollatí, Gestió del patrimoni arqueològic i temes transversals relacionats amb aquests àmbits). L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud de projecte i tema, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. Els tutors acadèmics del màster tenen un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció de les propostes de projecte de treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i la guia del director del treball final, d'una banda, i el consultor del TFM per l'altra, que fan l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui dur a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant en l'estructura i els continguts del seu TFM i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia específica, redacció dels resultats i defensa. El consultor del TFM fa un seguiment acurat del dia a dia de l'elaboració dels TFMs, donant pautes de fases, temporalització, metodologia global, presentacions, etc.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es duu a terme de manera virtual, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres (consultor de TFM, director de TFM i avaluador extern), que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment global a l'aula i l'elaboració del TFM, el TFM finalitzat i la defensa virtual del treball. Una vegada finalitzat tot el procés i aprovat el TFM, alguns estudiants, a proposta de l'equip del TFM, faran una exposició presencial en la sessió de clausura de l'any acadèmic corresponent.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent, en la Secretaria del Campus una vegada s'ha demanat l'accés al programa.

Pots veure treballs finals dels cursos anteriors en el repositori institucional O2

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc.

Cada assignatura disposa de recursos d’aprenentatge actualitzats i d’aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials i recursos obligatoris per superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials i recursos complementaris, accessibles també des de l'espai de l'aula i que permeten a l'estudiant aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. En tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca virtual de la UOC.

Aquest màster té l'objectiu comú i transversal de constituir l'aspecte digital com a base fonamental dels materials i recursos, així com de la docència i l'aprenentatge.

Recursos per l'aprenentatge


Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc.

Cada assignatura disposa de recursos d’aprenentatge actualitzats i d’aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials i recursos obligatoris per superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials i recursos complementaris, accessibles també des de l'espai de l'aula i que permeten a l'estudiant aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. En tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca virtual de la UOC.

Aquest màster té l'objectiu comú i transversal de constituir l'aspecte digital com a base fonamental dels materials i recursos, així com de la docència i l'aprenentatge.

 

Durada

El màster es pot cursar en un o dos anys lectius. L'estudiant amb dedicació a temps complet pot finalitzar tot el pla d'estudis en un any lectiu (dos semestres). La metodologia pròpia de la UOC permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat. Així, en el cas de l'estudiant que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). Cursar el màster en un any és incompatible amb jornades laborals degut a l'elevada càrrega de feina que requereix superar els 60 crèdits. Tanmateix, realitzar el màster en 2 anys permet a l'alumnat cursar les assignatures metodològiques de recerca amb prou antelació al TFM, enfortint així els coneixements a aplicar i permetent assolir un millor treball final.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts i humanitats, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del Consell de Titulació del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

Complements de formacióCrèdits
6
6
6
6
6
6
6

La realització d'aquests complements formatius, a indicació del Consell de Titulació prèvia presentació d'expedient, serà obligatòria o altament recomanable, segons el cas, per a garantir l'assimilació dels seus continguts.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Professorat

Direcció del programa

  • Borja Antela Bernárdez


    Professor agregat d'Història Antiga al Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha desenvolupat la seva recerca en un ampli ventall de temes sobre l'Antiguitat (qüestions de gènere i violència, aproximacions socioculturals a l'estudi de la guerra antiga o reflexions sobre la relació entre cinema i Antiguitat).

  • Daniel Justel Vicente

    Professor d'Història Antiga a la Universitat d'Alcalá (UAH), especialista en Asiriologia, Estudis Bíblics i l'àrea del Llevant mediterrani a l'Antiguitat. Ha estat professor i investigador a diverses institucions nacionals i internacionals (Universidad de Zaragoza, Universidad San Dámaso, Collège de France, University of Chicago, Universidad Católica de Argentina, etc.). El seu interès actual se centra en el dret familiar de l'Orient antic, així com en les comunitats exiliades de Mesopotàmia i rodalies durant el I mil·lenni a. C.

  • Elisenda Ardèvol Piera
    Elisenda Ardèvol Piera

    Doctora en Filosofia i lletres i Llicenciada en Història (Antropologia Social y Cultural) (UAB). Directora del grup de recerca Mediaccions. Visiting scholar en la Universitat de California del Sur i del RMIT (Austràlia).

Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari de la Mediterrània Antiga capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals necessàries en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític. Entra les sortides professionals, hi ha les següents:

  • Professionals en l'àmbit de la arqueologia
  • Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada amb els espais patrimonials del passat antic
  • Professionals i tècnics en tasques relacionades amb la gestió del patrimoni i especialment amb l'activitat museística
  • Perfils d'activitat professional relacionats amb l'assessoria històrica
  • Professionals d'activitats laborals relacionades amb la gestió documental
  • Professorat d'educació secundària o superior
  • Activitats professionals relacionades amb la difusió cultural i del valor patrimonial
  • Investigadors potencials en l'àmbit de la història antiga

Objectius

  • Obtenir coneixements històrics avançats del món antic (Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma) que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic.
  • Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni històric i arqueològic.
  • Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica pròpies amb altres realitats històriques i culturals característiques de la koiné mediterrània.
  • Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
  • Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani en l'antiguitat.
  • Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic.

Objectius


  • Obtenir coneixements històrics avançats del món antic (Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma) que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic.
  • Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni històric i arqueològic.
  • Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i la tradició històrica pròpies amb altres realitats històriques i culturals característiques de la koiné mediterrània.
  • Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
  • Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani en l'antiguitat.
  • Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic.
  • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, i l'ús adequat de la terminologia específica.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
  • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a l'especialització en una carrera de recerca en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic.
  • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per al possible professorat com a doctor i investigador.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de la Mediterrània Antiga es dirigeix a estudiants interessats a aprofundir i especialitzar-se en el món de la història antiga. Aquest programa possibilita l'inici d'una activitat de recerca interdisciplinària o la incorporació a un ampli sector professional relacionat amb els àmbits d'activitat de les ciències humanes i socials.

El perfil preferent d'aquest programa formatiu és el següent:

  • Titulats en Història
  • Titulats en Humanitats
  • Titulats en Filologia Clàssica
  • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic
  • Egiptòlegs
  • Arqueòlegs
  • Museòlegs
  • Professionals de la gestió cultural
  • Professors i docents

 

Competències

Competències específiques

  • Capacitat per a contrastar les perspectives de les diferents realitats i tradicions històriques de la koiné mediterrània.
  • Capacitat per a identificar, reconèixer i relacionar els models teòrics i conceptuals més rellevants de les ciències de l'antiguitat, i aplicar-los a l'anàlisi del món mediterrani i la seva evolució històrica en l'antiguitat.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica de textos de diversa índole (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), com també objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionats amb l'antiguitat.
  • Capacitat per a comprendre i interpretar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
  • Capacitat d'anàlisi dels processos històrics complexos que van protagonitzar les societats mediterrànies en l'antiguitat.
  • Capacitat per a analitzar, reconèixer i relacionar la importància dels processos de sincretisme cultural i religiós en la construcció del Mediterrani.

Competències


Competències específiques

  • Capacitat per a contrastar les perspectives de les diferents realitats i tradicions històriques de la koiné mediterrània.
  • Capacitat per a identificar, reconèixer i relacionar els models teòrics i conceptuals més rellevants de les ciències de l'antiguitat, i aplicar-los a l'anàlisi del món mediterrani i la seva evolució històrica en l'antiguitat.
  • Capacitat per a l'anàlisi crítica de textos de diversa índole (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), com també objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionats amb l'antiguitat.
  • Capacitat per a comprendre i interpretar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.
  • Capacitat d'anàlisi dels processos històrics complexos que van protagonitzar les societats mediterrànies en l'antiguitat.
  • Capacitat per a analitzar, reconèixer i relacionar la importància dels processos de sincretisme cultural i religiós en la construcció del Mediterrani.
  • Capacitat per a analitzar la naturalesa de la koiné mediterrània com a resultat de la comunicació i l'intercanvi entre cultures.
  • Capacitat per a identificar, reconèixer, descriure i interpretar les evidències històriques que permeten analitzar les realitats socioculturals de l'antiguitat, des de Sumèria i Egipte, fins a la caiguda de l'Imperi romà.
  • Capacitat per a explicar i interpretar l'eclosió del primer mil·lenni aC, utilitzant els estudis de casos específics i la seva contribució a la valoració de la koiné mediterrània.

Competències transversals

  • Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
  • Capacitat per a analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa.
  • Capacitat per a sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi, i els debats i problemàtiques rellevants.
  • Capacitat per a comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.
  • Capacitat per a expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, redactant textos clars, estructurats i coherents, i utilitzant correctament la bibliografia pertinent.
  • Capacitat per a argumentar idees complexes, formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca.
  • Capacitat per a usar amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques.
  • Capacitat per a actuar de manera responsable en el treball acadèmic i professional, amb respecte als valors propis i a la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i a la integritat del treball d'altres professionals.
  • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
  • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
  • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

A qui es dirigeix

El públic potencial a qui va adreçat aquest programa formatiu de màster és el següent:

  • Arqueòlegs.
  • Titulats en Història.
  • Titulats en Humanitats.
  • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic.
  • Titulats en Filologia Clàssica.
  • Egiptòlegs.
  • Professionals de la gestió cultural.
  • Titulats superiors en àrees afins a l'estranger.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Mediterrània Antiga és recomanable haver fet estudis de l'àmbit de les arts i les humanitats. Concretament, titulacions relacionades amb la història, el patrimoni historicoarqueològic del món antic, la gestió cultural, la filologia clàssica, l'egiptologia o titulacions d'àrees afins a l'estranger.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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