Màster universitari Online en Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)
Presentació
Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'Antiguitat des d'un plantejament innovador, d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'Antiguitat limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d' Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.
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Per què estudiar el màster universitari de la Mediterrània Antiga UOC, UAB, UAH?
El màster universitari de la Mediterrània Antiga :
- Proporciona un coneixement extens i profund sobre la història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma
- Capacita l'estudiant per a l'exercici professional o l'itinerari de recerca, doctorat i docència universitària
- Capacita l'estudiant perquè conegui i domini dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretativa sobre les diferents realitats del món antic.
- Permet desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin als problemes derivats de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.