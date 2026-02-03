En el máster universitario de Análisis Económico se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el campo de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Análisis Económico el trabajo final tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de una investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis Económico. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Análisis Económico el trabajo final tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de una investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Análisis Económico. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Análisis Económico se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el campo de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El TFM requiere de la superación previa de la mitad de los créditos del Máster. Si el estudiante desea superar el Máster en un año deberá matricular 32 créditos en el primer semestre y los 28 restantes en el segundo.

El TFM requiere la previa superación de las asignaturas de Metodos de Investigación Cuantitativa y Diseño de una investigación.

El trabajo final es individual y se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y de efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, le asesora en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera presencial o virtual, ante una comisión de evaluación formada por tres miembros que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, el producto, el proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

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