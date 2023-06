Al màster universitari d'Anàlisi Econòmica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de finalització de màster universitari. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acce...

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Anàlisi Econòmica el treball final té 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'una recerca individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Anàlisi Econòmica. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per tal de matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al màster universitari d'Anàlisi Econòmica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de finalització de màster universitari. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC exerceix un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Per poder matricular el TFM hauràs d'haver superat la meitat del Màster (30 crèdits) per tant és molt important que si vols realitzar el TFM en un any matriculis 32 crèdits al primer semestre i 28 al segon.

El TFM requereix de la prèvia superació de les assignatures de Mètodes de recerca Quantitativa i Disseny d'una Recerca.

El treball final és individual i es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, qui ofereix l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i d'efectuar el seguiment del projecte; així mateix, l'assessora en cadascun dels següents aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de realitzar una exposició d'aquest treball que es duu a terme de manera presencial o virtual, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa ha de fer-se de forma síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha requerit l'accés al programa.

