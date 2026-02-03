Màster universitari Online en Anàlisi Econòmica
Presentació
El màster universitari d'Anàlisi Econòmica capacita els seus titulats per a la realització d'estudis econòmics adaptats als diferents entorns professionals en els quals es desenvolupin.
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Les contínues i profundes transformacions econòmiques fan cada vegada més necessaris experts amb capacitats per interpretar les seves causes i conseqüències, així com per dissenyar les accions amb les quals afrontar-les.
El màster universitari d'Anàlisi Econòmica ofereix una formació en l'àmbit de les ciències econòmiques que, d'una banda, capacita els graduats en Economia a seguir aprofundint en el seu àmbit de coneixement, aportant-los noves visions i perspectives d'anàlisi, així com potenciant les seves capacitats investigadores.
D'altra banda, el màster universitari d'Anàlisi Econòmica també proporciona els titulats i professionals procedents de l'àmbit de l'empresa i de les ciències socials en general coneixements avançats de la realitat econòmica i del domini dels instruments i les eines per analitzar-la. L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat exigeix que bona part dels professionals d'aquests àmbits necessitin tenir coneixements sòlids d'anàlisi econòmica.
Les contínues i profundes transformacions econòmiques fan cada vegada més necessaris experts amb capacitats per interpretar les seves causes i conseqüències, així com per dissenyar les accions amb les quals afrontar-les.
El màster universitari d'Anàlisi Econòmica ofereix una formació en l'àmbit de les ciències econòmiques que, d'una banda, capacita els graduats en Economia a seguir aprofundint en el seu àmbit de coneixement, aportant-los noves visions i perspectives d'anàlisi, així com potenciant les seves capacitats investigadores.
D'altra banda, el màster universitari d'Anàlisi Econòmica també proporciona els titulats i professionals procedents de l'àmbit de l'empresa i de les ciències socials en general coneixements avançats de la realitat econòmica i del domini dels instruments i les eines per analitzar-la. L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat exigeix que bona part dels professionals d'aquests àmbits necessitin tenir coneixements sòlids d'anàlisi econòmica.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.