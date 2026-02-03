Estudia Gestión Cultural y conseguirás las competencias que necesitas para dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural, así como para ser un buen emprendedor con capacidades para llevar a cabo tu propio proyecto, ya sea una empresa cultural, una exposición o un festival.

Si quieres ser un buen profesional, creativo y emprendedor, comprometido con el desarrollo cultural y con capacidad para tomar decisiones, ¡este es tu programa! Fórmate a distancia con el máster de la UOC y la UdG.

Estudiando el máster Gestió Cultural podrás:

Dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural

Ser emprendedor/a de tu propio proyecto.

Aprender con profesores expertos de la gestión cultural

Obtener un profundo conocimiento del sector: desde las políticas culturales y la industria cultural hasta el marco jurídico o los espacios de intervención.

Ser un/a gestor/a cultural capaz de liderar procesos de cambio y resolver los retos que afronta cualquier institución, organización o empresa cultural

Realizar prácticas presenciales y virtuales

Lidera la producción y la gestión de la cultura

El máster universitario de Gestión Cultural te abre las puertas a trabajar en muchas profesiones del mundo del arte, la cultura, la comunicación, las instituciones, el patrimonio, las industrias culturales o el turismo, entre otros, como por ejemplo asesor cultural, director de eventos, emprendedor cultural, investigador, director de marketing y comunicación, gestor, etc.