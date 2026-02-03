Máster universitario Online en Gestión Cultural (interuniversitario: UOC, UdG)
Presentación
El máster universitario de Gestión Cultural online es el único programa online, de larga trayectoria, que te proporcionará la formación que necesitas para convertirte en un profesional experto en la gestión cultural tanto pública como privada. Aprenderás a diseñar, gestionar y evaluar actuaciones culturales de distintos ámbitos y sectores.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Gestión Cultural online de la UOC y la UdG?
Estudia Gestión Cultural y conseguirás las competencias que necesitas para dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural, así como para ser un buen emprendedor con capacidades para llevar a cabo tu propio proyecto, ya sea una empresa cultural, una exposición o un festival.
Si quieres ser un buen profesional, creativo y emprendedor, comprometido con el desarrollo cultural y con capacidad para tomar decisiones, ¡este es tu programa! Fórmate a distancia con el máster de la UOC y la UdG.
Estudiando el máster Gestió Cultural podrás:
- Dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural
- Ser emprendedor/a de tu propio proyecto.
- Aprender con profesores expertos de la gestión cultural
- Obtener un profundo conocimiento del sector: desde las políticas culturales y la industria cultural hasta el marco jurídico o los espacios de intervención.
- Ser un/a gestor/a cultural capaz de liderar procesos de cambio y resolver los retos que afronta cualquier institución, organización o empresa cultural
- Realizar prácticas presenciales y virtuales
Lidera la producción y la gestión de la cultura
El máster universitario de Gestión Cultural te abre las puertas a trabajar en muchas profesiones del mundo del arte, la cultura, la comunicación, las instituciones, el patrimonio, las industrias culturales o el turismo, entre otros, como por ejemplo asesor cultural, director de eventos, emprendedor cultural, investigador, director de marketing y comunicación, gestor, etc.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Gestión Cultural online de la UOC y la UdG?
Estudia Gestión Cultural y conseguirás las competencias que necesitas para dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural, así como para ser un buen emprendedor con capacidades para llevar a cabo tu propio proyecto, ya sea una empresa cultural, una exposición o un festival.
Si quieres ser un buen profesional, creativo y emprendedor, comprometido con el desarrollo cultural y con capacidad para tomar decisiones, ¡este es tu programa! Fórmate a distancia con el máster de la UOC y la UdG.
Estudiando el máster Gestió Cultural podrás:
- Dirigir y trabajar en puestos de responsabilidad en el sector cultural
- Ser emprendedor/a de tu propio proyecto.
- Aprender con profesores expertos de la gestión cultural
- Obtener un profundo conocimiento del sector: desde las políticas culturales y la industria cultural hasta el marco jurídico o los espacios de intervención.
- Ser un/a gestor/a cultural capaz de liderar procesos de cambio y resolver los retos que afronta cualquier institución, organización o empresa cultural
- Realizar prácticas presenciales y virtuales
Lidera la producción y la gestión de la cultura
El máster universitario de Gestión Cultural te abre las puertas a trabajar en muchas profesiones del mundo del arte, la cultura, la comunicación, las instituciones, el patrimonio, las industrias culturales o el turismo, entre otros, como por ejemplo asesor cultural, director de eventos, emprendedor cultural, investigador, director de marketing y comunicación, gestor, etc. El gestor cultural puede desarrollar su profesión en multitud de responsabilidades en distintas instituciones, como museos, teatros, galerías de arte, exposiciones, administraciones públicas, fundaciones privadas, asociaciones, festivales y numerosos eventos en ámbitos públicos y privados.
Con este máster te convertirás en un gestor cultural capaz de liderar procesos de cambio y resolver los desafíos a los que se enfrenta cualquier institución, organización o empresa cultural.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.