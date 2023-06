Si vols ser un bon professional, creatiu i emprenedor, compromès amb el desenvolupament cultural i amb capacitat per prendre decisions, aquest és el teu programa! Forma't a distància amb el màster de la UOC i la UdG.

Estudia Gestió Cultural i assoliràs les competències que necessites per dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural, i també per ser un bon emprenedor capaç de dur a terme el teu propi projecte, ja sigui una empresa cultural, una exposició o un festival.

Per què estudiar el màster universitari de Gestió Cultural online de la UOC i la UdG?

Estudiant el màster Gestió Cultural podràs:

Dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural

Ser emprenedor/a del teu propi projecte

Aprendre amb professors experts de la gestió cultural

Obtenir un coneixement profund del sector: des de les polítiques culturals i la indústria cultural fins al marc jurídic o els espais d'intervenció.

Ser un/a gestor/a cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural

Realitzar de pràctiques presencials i virtuals



Lidera la producció i la gestió de la cultura

El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en múltiples responsabilitats en diferents institucions, com ara museus, teatres, galeries d'art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats.

Amb aquest màster esdevindràs un gestor cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural.

