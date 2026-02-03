Màster universitari Online en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)
Presentació
El màster universitari de Gestió Cultural online és l'únic programa online, de llarga trajectòria, que et proporcionarà la formació que necessites per esdevenir un professional expert en la gestió cultural tant pública com privada. Aprendràs a dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals de diferents àmbits i sectors.
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Per què estudiar el màster universitari de Gestió Cultural online de la UOC i la UdG?
Estudia Gestió Cultural i assoliràs les competències que necessites per dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural, i també per ser un bon emprenedor capaç de dur a terme el teu propi projecte, ja sigui una empresa cultural, una exposició o un festival.
Si vols ser un bon professional, creatiu i emprenedor, compromès amb el desenvolupament cultural i amb capacitat per prendre decisions, aquest és el teu programa! Forma't a distància amb el màster de la UOC i la UdG.
Estudiant el màster Gestió Cultural podràs:
- Dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural
- Ser emprenedor/a del teu propi projecte
- Aprendre amb professors experts de la gestió cultural
- Obtenir un coneixement profund del sector: des de les polítiques culturals i la indústria cultural fins al marc jurídic o els espais d'intervenció.
- Ser un/a gestor/a cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural
- Realitzar de pràctiques presencials i virtuals
Lidera la producció i la gestió de la cultura
El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc.
Per què estudiar el màster universitari de Gestió Cultural online de la UOC i la UdG?
Estudia Gestió Cultural i assoliràs les competències que necessites per dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural, i també per ser un bon emprenedor capaç de dur a terme el teu propi projecte, ja sigui una empresa cultural, una exposició o un festival.
Si vols ser un bon professional, creatiu i emprenedor, compromès amb el desenvolupament cultural i amb capacitat per prendre decisions, aquest és el teu programa! Forma't a distància amb el màster de la UOC i la UdG.
Estudiant el màster Gestió Cultural podràs:
- Dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural
- Ser emprenedor/a del teu propi projecte
- Aprendre amb professors experts de la gestió cultural
- Obtenir un coneixement profund del sector: des de les polítiques culturals i la indústria cultural fins al marc jurídic o els espais d'intervenció.
- Ser un/a gestor/a cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural
- Realitzar de pràctiques presencials i virtuals
Lidera la producció i la gestió de la cultura
El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en múltiples responsabilitats en diferents institucions, com ara museus, teatres, galeries d'art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats.
Amb aquest màster esdevindràs un gestor cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural.
El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en múltiples responsabilitats en diferents institucions, com ara museus, teatres, galeries d'art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats.
Amb aquest màster esdevindràs un gestor cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.