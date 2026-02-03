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Màster universitari Online en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Presentació

El màster universitari de Gestió Cultural online és l'únic programa online, de llarga trajectòria, que et proporcionarà la formació que necessites per esdevenir un professional expert en la gestió cultural tant pública com privada. Aprendràs a dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals de diferents àmbits i sectors.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari de Gestió Cultural online de la UOC i la UdG?

Estudia Gestió Cultural i assoliràs les competències que necessites per dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural, i també per ser un bon emprenedor capaç de dur a terme el teu propi projecte, ja sigui una empresa cultural, una exposició o un festival. 

Si vols ser un bon professional, creatiu i emprenedor, compromès amb el desenvolupament cultural i amb capacitat per prendre decisions, aquest és el teu programa! Forma't a distància amb el màster de la UOC i la UdG.

Estudiant el màster Gestió Cultural podràs:

  • Dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural
  • Ser emprenedor/a del teu propi projecte
  • Aprendre amb professors experts de la gestió cultural
  • Obtenir un coneixement profund del sector: des de les polítiques culturals i la indústria cultural fins al marc jurídic o els espais d'intervenció. 
  • Ser un/a gestor/a  cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural
  • Realitzar de pràctiques presencials i virtuals
     

Lidera la producció i la gestió de la cultura

El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc.

Per què estudiar el màster universitari de Gestió Cultural online de la UOC i la UdG?


Estudia Gestió Cultural i assoliràs les competències que necessites per dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural, i també per ser un bon emprenedor capaç de dur a terme el teu propi projecte, ja sigui una empresa cultural, una exposició o un festival. 

Si vols ser un bon professional, creatiu i emprenedor, compromès amb el desenvolupament cultural i amb capacitat per prendre decisions, aquest és el teu programa! Forma't a distància amb el màster de la UOC i la UdG.

Estudiant el màster Gestió Cultural podràs:

  • Dirigir i treballar en llocs de responsabilitat en el sector cultural
  • Ser emprenedor/a del teu propi projecte
  • Aprendre amb professors experts de la gestió cultural
  • Obtenir un coneixement profund del sector: des de les polítiques culturals i la indústria cultural fins al marc jurídic o els espais d'intervenció. 
  • Ser un/a gestor/a  cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural
  • Realitzar de pràctiques presencials i virtuals
     

Lidera la producció i la gestió de la cultura

El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en múltiples responsabilitats en diferents institucions, com ara museus, teatres, galeries d'art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats.

Amb aquest màster esdevindràs un gestor cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural.

El màster universitari de Gestió Cultural t'obre les portes a treballar en moltes professions del món de l'art, la cultura, la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres, com ara assessor cultural, director d'esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació, gestor, etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en múltiples responsabilitats en diferents institucions, com ara museus, teatres, galeries d'art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats.

Amb aquest màster esdevindràs un gestor cultural capaç de liderar processos de canvi i resoldre els reptes que afronta qualsevol institució, organització o empresa cultural.

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Juntament amb:

Màster universitari de Gestió Cultural (UOC-UdG) | Sessió informativa UOC video link

Màster universitari de Gestió Cultural (UOC-UdG) | Sessió informativa UOC

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Pla d'estudis

60
ECTS
30
ECTS
Optativa
20
ECTS
Obligatòria
10
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

5
5
5
5
Assignatures obligatòries
Crèdits
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Assignatures optatives
Crèdits
 
10

 

Semestre

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
15
Obligatòria 1
5
Obligatòria 2
5
Optativa 1
5
Semestre 2
15
Obligatòria 3
5
Obligatòria 4
5
Optativa 2
5
Semestre 3
15
Optativa 3
5
Optativa 4 
5
Optativa 5
5
Semestre 4
15
Optativa 6
5
Treball final de màster
10
Total60

 

Itineraris

Tenint en compte el caràcter general de la formació, d'acord amb el perfil professional del sector cultural es considera convenient oferir als alumnes la possibilitat de triar entre dos itineraris d'optativitat:

Direcció i producció en gestió culturalCrèdits
Intervenció i acció en gestió cultural
5
Producció i direcció per a la gestió cultural
5
Pràctiques
5

Aquest perfil pretén sobretot donar resposta als estudiants que no disposen d'experiència en el sector i volen aprofundir en els aspectes més operatius de la funció professional.

Anàlisi, estudis aplicats i consultoriaCrèdits
Els agents culturals com a actors socials
5
Metodologies per a la recerca en gestió cultural
5
Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria
5

 

Aquest perfil respon a l'orientació dels alumnes que, amb experiència professional, vulguin aprofundir en els estudis aplicats i en les funcions de consultoria en aquest sector de l'activitat professional.

La tria d'una d'aquestes especialitats és la que orientarà la tipologia del Treball final de màster.

Càrrega lectiva

Per a obtenir aquesta titulació de màster interuniversitari en Gestió cultural, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS mitjançant la realització de proves d'avaluació continuada. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol universitari oficial, d'acord amb el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i l'acreditació d'aquestes matèries. 

El màster universitari de Gestió cultural ofereix un mòdul bàsic de formació obligatòria de 20 crèdits, un mòdul optatiu de 60 crèdits ECTS (dels quals 30 crèdits ECTS els tria l'alumne) i un Treball final de màster obligatori de 10 crèdits ECTS.

Pràctiques

 

Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada

 5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

 Presencial o  virtual.

Requisits 

 Haver superat 30 ECTS del Máster.

Acompanyament

 
Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa  d'un seguiment docent personalitzat, amb  un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Com les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques disposa d'un aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col.laborador.

L'estudiant també té a la seva disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que li  pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques.

Pràctiques


 

Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada

 5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

 Presencial o  virtual.

Requisits 

 Haver superat 30 ECTS del Máster.

Acompanyament

 
Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa  d'un seguiment docent personalitzat, amb  un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Com les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques disposa d'un aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col.laborador.

L'estudiant també té a la seva disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que li  pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques.

Empreses col·laboradores

 
La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques (Campus UOC/ Tràmits/ Pràctiques curriculars/ Sol.licitud pràctiques màster Gestió cultural). El llistat d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que  us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.  A més, la UOC també us ofereix la possibilitat que proposeu fer les pràctiques a l'empresa o institució que us interessi.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits /Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/ Sol·licitud de les pràctiques del màster de Gestió Cultural

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

 

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Gestió Cultural UOC-UdG el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de MU de Gestió Cultural UOC-UdG consisteix en la realització d'un treball  individual de síntesi dels coneixements adquirits durant el màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa (ha de tenir superats un mínim de 30 crèdits) i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes:

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU de Gestió Cultural UOC-UdG el treball final té 10 crèdits ECTS. El treball final de MU de Gestió Cultural UOC-UdG consisteix en la realització d'un treball  individual de síntesi dels coneixements adquirits durant el màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa (ha de tenir superats un mínim de 30 crèdits) i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb la defensa sincrònica de la feina davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres. El treball ha estat prèviament gravat en una presentació audiovisual.

La qualificació del treball final consta de tres parts:

1) el seguiment i l'elaboració del treball,
2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i
3) la defensa del treball (es farà de manera sincrònica).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent  i al tutor del programa.

Podeu veure exemples de TFMs dels cursos anteriors al Repositori institucional O2

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició el material didàctic per a assolir cadascuna de les competències. Aquest material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster per destacats autors de cada àmbit de coneixement, articles, articles de revistes acadèmiques, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. És important destacar, també, la utilització d'activitats formatives i avaluatives innovadores (ús de wikis, estudis de cas, presentacions, discussions, jocs de simulació...), és a dir, un material i una metodologia docent innovadors i flexibles, capaços d'adaptar-se a les necessitats i els coneixements previs dels estudiants, per tal que puguin assolir els objectius i les competències que s'han establert per a exercir correctament la professió.

Durada

El màster es pot cursar en un o dos anys lectius. Com que els estudis es fan a distància, virtualment i amb una metodologia que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per als estudiants que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Professorat

Direcció del programa

  • Alba Colombo Vilarrasa
    Alba Colombo Vilarrasa
    Catedràtica dels Critical Event Studies i directora del grup de recerca reconegut IdentiCat. Doctora en Ciències Socials, centra la seva recerca en l’anàlisi de festivals i esdeveniments culturals com a espais de representació, participació i reivindicació social i comunitària, especialment en contextos d’incertesa, canvi i tensió. És especialista en gestió estratègica de la cultura, en l’avaluació de l’impacte social dels esdeveniments i en l’estudi de la cultura com a eina de desenvolupament sostenible i cohesió social. Actualment, col·labora amb diverses institucions i xarxes internacionals del sector cultural i acadèmic
Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Sortides professionals

Sortides professionals

La pràctica professional en la qual es poden inscriure els gestors culturals és molt àmplia i variada. Trobem perfils professionals relacionats amb la titulació, tant en el sector públic com en el privat.

Si analitzem les ocupacions més sol·licitades, trobem activitats tan diverses com les següents:

  • Assessor cultural
  • Director o tècnic d'esdeveniments culturals
  • Gestor de drets
  • Responsable o tècnic de màrqueting, comunicació i cultura
  • Tècnic per a museus i organismes culturals
  • Consultor dedicat al món de la cultura, el turisme i el patrimoni
  • Investigador i docent en l'àmbit de la gestió cultural
  • Professional del sector turístic i del patrimoni
  • Emprenedor cultural
  • Professional de les indústries creatives

Objectius

  • Obtenir coneixements avançats sobre la cultura al segle xxi i la seva incidència social.
  • Proporcionar coneixements sobre les polítiques culturals que es desenvolupen en l'àmbit local, nacional i internacional.
  • Adquirir la capacitat de dissenyar, crear i avaluar projectes d'intervenció cultural tant en l'àmbit de les polítiques públiques com en les indústries culturals i creatives privades.
  • Obtenir la capacitat d'anàlisi del teixit cultural d'una societat, de desenvolupar estudis en l'àmbit de la gestió i de formular diagnòstics que identifiquin necessitats i oportunitats.
  • Obtenir la capacitat de conèixer les especificitats de gestió dels diferents àmbits d'intervenció cultural: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques i audiovisuals, etc.
  • Adquirir la capacitat d'identificar i establir relacions entre els diferents agents culturals del territori d'actuació: administració pública, sector privat i tercer sector.

Objectius


  • Obtenir coneixements avançats sobre la cultura al segle xxi i la seva incidència social.
  • Proporcionar coneixements sobre les polítiques culturals que es desenvolupen en l'àmbit local, nacional i internacional.
  • Adquirir la capacitat de dissenyar, crear i avaluar projectes d'intervenció cultural tant en l'àmbit de les polítiques públiques com en les indústries culturals i creatives privades.
  • Obtenir la capacitat d'anàlisi del teixit cultural d'una societat, de desenvolupar estudis en l'àmbit de la gestió i de formular diagnòstics que identifiquin necessitats i oportunitats.
  • Obtenir la capacitat de conèixer les especificitats de gestió dels diferents àmbits d'intervenció cultural: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques i audiovisuals, etc.
  • Adquirir la capacitat d'identificar i establir relacions entre els diferents agents culturals del territori d'actuació: administració pública, sector privat i tercer sector.
  • Desenvolupar un compromís ètic i de responsabilitat social d'acord amb el codi deontològic professional.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge, així com la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital, així com la capacitat d'adaptar-se a entorns nous.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El perfil dels estudiants a qui va dirigit aquest màster és molt ampli i s'inscriu en el camp de les humanitats, la comunicació i el turisme. De fet, en la realitat de la pràctica professional, la immensa majoria dels gestors culturals en actiu provenen d'aquests camps disciplinaris.

El perfil preferent d'estudiants als quals va dirigit és el següent:

  • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de la gestió i direcció d'organitzacions, institucions i esdeveniments culturals: museus, centres culturals, sales d'exposicions i organismes de gestió i difusió del patrimoni
  • Graduats en Humanitats
  • Educadors en les matèries de patrimoni i gestió cultural
  • Planificadors i gestors locals de cultura, turisme i patrimoni
  • Professionals de l'àmbit i el sector de la cultura
  • Professionals d'institucions públiques i privades dedicats al món de la cultura
  • Promotors culturals
  • Investigadors i professors en l'àmbit de la gestió cultural

Competències

Competències transversals

  • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
  • Capacitat per a l'organització i la planificació de projectes.
  • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.
  • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
  • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.
  • Capacitat per a treballar en un context internacional.

Competències específiques

  • Capacitat avançada per a dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.

Competències


Competències transversals

  • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
  • Capacitat per a l'organització i la planificació de projectes.
  • Capacitat per al tractament i la gestió de la informació.
  • Capacitat per a analitzar casos per a la resolució de problemes.
  • Capacitat per a la planificació i gestió del temps.
  • Capacitat per a treballar en un context internacional.

Competències específiques

  • Capacitat avançada per a dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives.
  • Capacitat per a desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals, formulant preguntes adequades i rellevants pel que fa als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent i presentant resultats originals amb rigor i claredat.
  • Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
  • Capacitat per a avaluar la dimensió social, expressivocreativa, científica i econòmica del sector de la cultura a la contemporaneïtat.
  • Capacitat per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals de manera individual o mitjançant associacions professionals.
  • Capacitat per a conèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
  • Capacitat per a adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i les tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
  • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i les relacions culturals internacionals.
  • Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la funció de gestor cultural.

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Gestió Cultural és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura / grau d'Humanitats

  • Llicenciatura / grau de Ciències Socials

  • Llicenciatura / grau de Comunicació

Màster universitari en Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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