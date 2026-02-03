Máster universitario Online en Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
Presentación
La responsabilidad social representa una gestión integral e integrada de las cinco dimensiones de impacto de las organizaciones (económica, social, medioambiental, laboral y de buen gobierno), tanto en el ámbito interno como en el externo, y tanto a corto como medio y largo plazo. Contribuye a un desarrollo del todo sostenible, que garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la preservación del medio ambiente.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado precio y matrícula.
Fracciona en cuotas tu máster.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la empresa”
Empieza tu máster con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
¿Por qué estudiar el máster universitario online de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social?
Estudiando el máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social, adquirirás las capacidades y competencias necesarias para dar respuesta a las demandas de las organizaciones en relación con este gran reto:
- Conocimiento de las herramientas y las metodologías más adecuadas.
- Conocimiento teórico y práctico de los aspectos principales de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
- Capacidad para implementar proyectos y sistemas de gestión de la responsabilidad social en cualquier tipo de organización, y transformarla para fomentar la sostenibilidad a medio y largo plazo desde una perspectiva tanto económica como social y medioambiental.
- Dominio estratégico y operativo de los diferentes ejes de transformación de las organizaciones en sostenibilidad y responsabilidad social.
- En colaboración con entidades y profesionales referentes en la temática.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
-
Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
-
60
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.