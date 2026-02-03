En el máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los dos ámbitos establecidos (ámbito de investigación o ámbito profesional).

El trabajo final de máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social consiste en realizar una memoria o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social consiste en realizar una memoria o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los dos ámbitos establecidos (ámbito de investigación o ámbito profesional). Cada estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber formalizado una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director o directora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final es la persona encargada de hacer el seguimiento del proyecto, de orientar al estudiantado y de asesorarlo en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de dos partes: 1) la memoria o estudio realizado y 2) la defensa del trabajo. La defensa se tiene que hacer de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la secretaría del Campus Virtual una vez se ha requerido el acceso al programa.

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