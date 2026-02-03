Màster universitari Online en Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social
Presentació
La responsabilitat social representa una gestió integral i integrada de les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern), tant en l'àmbit intern com en l'extern, i tant a curt com a mitjà i llarg termini. Contribueix a un desenvolupament del tot sostenible, que garanteix l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i la preservació del medi ambient.
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Per què estudiar el màster universitari online de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social?
Estudiant el màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, adquiriràs les capacitats i competències necessàries per donar resposta a les demandes de les organitzacions en relació amb aquest gran repte:
- Coneixement de les eines i les metodologies més adequades.
- Coneixement teòric i pràctic dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
- Capacitat per implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització, i transformar-la per fomentar la sostenibilitat a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva tant econòmica com social i mediambiental.
- Domini estratègic i operatiu dels diferents eixos de transformació de les organitzacions en sostenibilitat i responsabilitat social.
- En col·laboració amb entitats i professionals referents en la temàtica
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.