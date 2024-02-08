Becas de la UOC y MINEDEC

Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.

La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.

La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el el segundo semestre del curso académico 2025-2026 y el primer semestre del curso académico 2028-2029.

El segundo semestre en la UOC empieza en febrero / marzo y finaliza en julio.