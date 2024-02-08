Becas de la UOC y MINEDEC
La UOC y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) de Ecuador han decidido apoyar al estudiantado sobresaliente del Ecuador mediante el auspicio de 200 becas académicas para cursar sus estudios de Máster Universitario.
Plazo de solicitud cerrado
Las Maestrías (Másters universitarios) incluidas en esta convocatoria son las siguientes:
- Máster universitario de Análisis Económico
- Máster universitario de Análisis Político y Gobernanza
- Máster universitario de Ciberdelincuencia
- Máster universitario de Ciberseguridad y privacidad
- Máster universitario de Ciudad y Urbanismo
- Máster universitario de Comunicación corporativa, Protocolo y Eventos
- Máster universitario de Derechos Humanos y Globalización
- Máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Transtornos del Lenguaje
- Máster universitario de Dirección de Empresas
- Máster universitario de Dirección Financiera
- Máster universitario de Dirección Logística
- Máster universitario de Dirección y Gestión de RRHH
- Máster universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
- Máster universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
- Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
- Máster universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
- Máster universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Máster universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
- Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
- Máster universitario de Ingeniería Informática
- Máster universitario de Innovación y Transformación Digital
- Máster universitario de Marketing Digital
- Máster universitario de Mediterráneo Antiguo
- Máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Nuevas Narrativas y Datos
- Máster universitario de Psicopedagogía
- Máster universitario de Relaciones Internacionales
- Máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
- Máster universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
- Máster universitario en Traducción y Tecnologías
- Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC
Para participar en el proceso de selección, las personas candidatas tienen que cumplir los requisitos establecidos en el las bases legales de la convocatoria. Entre otros, hay que cumplir:
- Poseer la nacionalidad ecuatoriana y/o residir en Ecuador.
Quedan excluidas las personas que ostenten la residencia legal en España, o posean la nacionalidad, de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que se aplique el régimen comunitario.
- Haber sido preseleccionado por el MINEDEC para concurrir a las presentes becas y presentar la documentación solicitada por la UOC.
- Las personas candidatas que resulten finalmente beneficiarias de alguna de las becas , deberán aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales, y en su caso, de los criterios de admisión en los plazos y canales establecidos por la UOC.
Los requisitos de admisión específicos al programa formativo becado deberán acreditarse antes de formalizar la matrícula, para garantizar que se tienen las competencias necesarias y el perfil requerido para cursar el máster universitario objeto de la beca.
Se puede consultar el listado de programas con admisión en las bases de la convocatoria.
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación aproximada del 45% del importe total del programa, cuando el número de créditos matriculados con docencia, por semestre, y por primera vez, sea de 15 créditos ECTS.
La beca es incompatible con cualquier otro tipo de descuento.
La duración de la beca es de 6 semestres consecutivos: entre el el segundo semestre del curso académico 2025-2026 y el primer semestre del curso académico 2028-2029.
El segundo semestre en la UOC empieza en febrero / marzo y finaliza en julio.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:
1) Cumplimentar el formulario de solicitud de Beca de la UOC. Es imprescindible rellenar el formulario para poder solicitar la beca.
2) Para tramitar tu solicitud es imprescindible que envíes un único correo electrónico con dos archivos en formato pdf a la dirección becascooperacion@gmail.com, indicando en el asunto tu nombre completo y MINEDEC20252.
Los dos archivos pdf a adjuntar en el correo electrónico deben ser:
2.1) Un pdf con toda la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para concurrir a la presente convocatoria:
- Fotocopia del pasaporte (solamente es necesaria de la página de datos), en caso de no disponer de este documento, podrán aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía expedida por la autoridad competente del país de origen del solicitante.
- Fotocopia del Diploma Universitario Oficial de Tercer nivel, legalizado mediante la Apostilla de la Haya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (MREMH). Para los casos en los cuales ya se haya graduado pero su título está en proceso de emisión, deberá adjuntar un certificado de la Universidad que indique este particular.
- Fotocopia del Certificado o récord académico del título de tercer nivel donde consten las asignaturas cursadas con la calificación obtenida.
- Constancia del registro del título de tercer nivel en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (MINEDEC). Si la titulación presentada no está vigente en el país de origen, será necesario presentar el plan de estudios.
- Currículum Vitae.
- Carta de motivación.
2.2) Un pdf con toda la documentación que el MINEDEC requiere para poder concurrir a la presente convocatoria, puedes consultarla en la reseña de el MINEDEC.
Cualquier consulta referente a los requisitos Minedec se puede contactar al siguiente correo globocomun@educacion.gob.ec
Importante:
Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el inglés, deberán incluir, además, de una traducción jurada.
- Del 05 de noviembre al 19 de diciembre de 2025: plazo para postular a la beca y enviar la documentación requerida.
- 16 de enero de 2026: publicación del listado provisional de las personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC y en la página web del MINEDEC.
- Del 17 al 18 de enero de 2026: plazo presentación alegaciones.
- 21 de enero de 2026: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC y en la página web del MINEDEC.
- 21 de enero de 2026: comunicación por correo electrónico a las personas adjudicatarias de la Beca.
- Del 21 de enero al 12 de febrero 2026: período para formalizar la matricula (solicitar el acceso a los estudios, acceder al campus virtual de la UOC, contactar con el tutor o la tutora para formalizar la matrícula y pago asignaturas para el primer semestre de la beca).
- 18 de febrero de 2026 / 11 de marzo de 2026: inicio de la docencia.
Las maestrías de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
La docencia se realiza en español.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
¿Por qué escoger la UOC?
Un 79 % volvería a elegir la UOC.
Un 81 % está satisfecho/a con la titulación.
Estudiantes
Estudia y trabaja.
Reconocida por las empresas.
Modelo educativo
La UOC se caracteriza por un modelo educativo propio, basado en una metodología en línea de calidad, que sitúa la actividad del estudiante en el centro. Con nosotros, el estudiante aprende de manera activa.
Premios internacionales
Avalan nuestra metodología en línea la implicación en proyectos de investigación, el compromiso social y una trayectoria vinculada al e-learning de calidad.
Graduadas y graduados
