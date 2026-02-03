El máster tiene una oferta formativa muy amplia, con optativas de ámbitos punteros como blockchain, sistemas de inteligencia artificial o técnicas de investigación.

¿Por qué estudiar el máster universitario de Ciberseguridad y Privacidad de la UOC?

Estudiar el Máster de Ciberseguridad y Privacidad obtendrás competencias en:

Estándares, aspectos éticos y legales que rigen la seguridad informática.

Pentesting de redes y sistemas.

de redes y sistemas. Técnicas de mejora de la privacidad de servicios y aplicaciones en entornos reales (redes sociales, portales web, etc.).

de servicios y aplicaciones en entornos reales (redes sociales, portales web, etc.). Informática forense .

. Usar herramientas de programación de código seguro y análisis de software a través de ingeniería inversa .

y análisis de software a través de . Sistemas de gestión de seguridad de la información según la normativa ISO 27001 .

. Gestión de los activos empresariales en la nube ( cloud ).

). Auditorías de seguridad y hacking ético.

El máster tiene una oferta formativa muy amplia, con optativas de ámbitos punteros como blockchain, sistemas de inteligencia artificial o técnicas de investigación.

Las empresas necesitan expertos en ciberseguridad y privacidad

La ciberseguridad informática es una de las principales preocupaciones de cualquier organización. Por eso, formarte en este ámbito te asegura un futuro profesional con una tasa de empleabilidad de casi el 100 %.

El uso de las TIC está cada vez más extendido y, por ello, los activos y las vulnerabilidades que hay que proteger aumentan.

Los ciberataques son cada vez más frecuentes y complejos, puesto que utilizan nuevas tipologías de programas dañinos (malware) más sofisticadas o hasta entonces desconocidas: rescates cibernéticos (ransomware), criptosecuestros (cryptojacking), amenazas persistentes avanzadas, software malicioso basado en técnicas de inteligencia artificial, etc.

Todo ello puede llegar a tener consecuencias devastadoras, como la revelación de información confidencial o la usurpación financiera en el ámbito personal e industrial.

Por todo esto, las empresas necesitan profesionales especializados en los diferentes ámbitos de la ciberseguridad:

Perfiles con una visión global y ejecutiva de la seguridad, para los roles de dirección (por ejemplo, director de seguridad de la información o chief information security officer, CISO).

de la seguridad, para los roles de dirección (por ejemplo, director de seguridad de la información o chief information security officer, CISO). Perfiles focalizados en la parte legislativa , para roles de delegado de protección de datos (DPO, por su sigla en inglés) y de cumplimiento técnico del Reglamento general de protección de datos (RGPD) .

, para roles de delegado de protección de datos (DPO, por su sigla en inglés) y de cumplimiento técnico del . Perfiles de gestión de la ciberseguridad, para hacer implantaciones de sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI), auditorías de seguridad o gestión de los sistemas en la nube (cloud).

de la ciberseguridad, para hacer implantaciones de sistemas de gestión de la seguridad de la información de seguridad o gestión de los sistemas en la nube (cloud). Perfiles técnicos para llevar la administración de los sistemas y las bases de datos, hacer análisis forenses o formar parte de un equipo rojo ( red team ).

para llevar la y las bases de datos, hacer análisis forenses o formar parte de un equipo rojo ( ). Perfiles de la ingeniería del software con conocimientos para diseñar y desplegar servicios y aplicaciones diversas (con sistemas avanzados de autenticación y autorización, biometría, sistemas de blockchain, inteligencia artificial, etc.), que garanticen el máximo nivel de seguridad y privacidad.

con conocimientos para diversas (con sistemas avanzados de autenticación y autorización, biometría, sistemas de blockchain, inteligencia artificial, etc.), que garanticen el máximo nivel de seguridad y privacidad. Perfiles con capacidad para la investigación y para liderar proyectos competitivos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con equipos muy especializados.

Otra de las carecterísticas que más valoran nuestros estudiantes, se trabaja con una gran variedad de herramientas y tecnologías que se utilizan actualmente en las empresas del sector. Por ejemplo:

IPtables o Nmap para efectuar rastreo de puertos y herramientas de análisis forense como Autopsy y Volatility, herramientas de pentesting como metasploit, nikto, sqlmap y técnicas OSINT de búsqueda de información, herramientas de auditoría como PentesterLab, o tecnologías para validar la seguridad del software como herramientas de reversing de windows y OllyDBG de Android.

También se trabaja con diferentes lenguajes y entornos de programación como Python, Octave y entornos de programación interactivos como Jupyter.



El máster a distancia de Ciberseguridad y Privacidad cuenta con un equipo docente con una dilatada experiencia y elevadas competencias profesionales, formado tanto por profesorado universitario experto como por profesorado del ámbito profesional, con una gran pericia dentro del ámbito de la ciberseguridad de las empresas.

Cerfificación Certified Cyber Security Professional (CCSP) y Certified Data Privacy Professional (CDPP)

Una vez obtengas el título, puedes solicitar las certificaciones CCSP y/o CDPP.

Certified Cyber Security Professional (CCSP) es la certificación de ISMS Forum (Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información) dirigida a los profesionales de la ciberseguridad.

Certified Data Privacy Professional (CDPP) es la certificación del ISMS Forum dirigida a los profesionales de la privacidad y la protección de datos.

Las certificaciones CCSP y CCSP nacen con el objetivo de ser las primeras certificaciones españolas dirigida a los profesionales del ejercicio del gobierno de la ciberseguridad y del ejercicio de la privacidad y protección de datos.

La obtención de la certificación CCSP acredita un alto nivel de especialización en ciberseguridad así como el reconocimiento del ejercicio de la profesión.

La obtención de la certificación CDPP acredita un alto nivel de especialización en la normativa española en materia de protección de datos de carácter personal, tanto en el contexto local, como en el contexto europeo e internacional, así como un dominio de los fundamentos que rigen la Seguridad de la información así como el reconocimiento del ejercicio de la profesión.

En la página del ISMS podrás encontrar toda la información referente a la certificación: petición, precio y mantenimiento de las certificaciones.

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