Màster universitari Online en Ciberseguretat i Privadesa
Presentació
El màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC és un màster oficial online que et forma com a professional especialitzat en tecnologies de ciberseguretat i protecció de dades. Estudiar aquest màster et formarà com a expert en tecnologies de ciberseguretat, però també en els vessants del dret, la política, els factors humans, l'ètica i la gestió de riscos en el context dels adversaris.
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Per què estudiar el màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC?
Estudiant el màster de Ciberseguretat i Privadesa obtindràs competències en:
Estàndards i aspectes ètics i legals que regeixen la seguretat.
Pentesting de xarxes i sistemes.
Tècniques de millora de la privadesa de serveis i aplicacions en entorns reals (xarxes socials, entorns web, etc.),
Informàtica forense.
Ús d'eines de programació de codi segur i d'anàlisi de programari mitjançant enginyeria inversa.
Sistemes de gestió de seguretat de la informació segons la normativa ISO 27001.
Gestió dels actius empresarials al núvol (cloud).
Auditories de seguretat i hacking ètic.
A més a més, el màster té una oferta formativa molt àmplia, amb optatives de l'àmbit punters com blockchain, sistemes d'intel·ligència artificial, o tècniques de recerca.
Estàndards i aspectes ètics i legals que regeixen la seguretat.
Pentesting de xarxes i sistemes.
Tècniques de millora de la privadesa de serveis i aplicacions en entorns reals (xarxes socials, entorns web, etc.),
Informàtica forense.
Ús d'eines de programació de codi segur i d'anàlisi de programari mitjançant enginyeria inversa.
Sistemes de gestió de seguretat de la informació segons la normativa ISO 27001.
Gestió dels actius empresarials al núvol (cloud).
Auditories de seguretat i hacking ètic.
Per què estudiar el màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC?
Estudiant el màster de Ciberseguretat i Privadesa obtindràs competències en:
Estàndards i aspectes ètics i legals que regeixen la seguretat.
Pentesting de xarxes i sistemes.
Tècniques de millora de la privadesa de serveis i aplicacions en entorns reals (xarxes socials, entorns web, etc.),
Informàtica forense.
Ús d'eines de programació de codi segur i d'anàlisi de programari mitjançant enginyeria inversa.
Sistemes de gestió de seguretat de la informació segons la normativa ISO 27001.
Gestió dels actius empresarials al núvol (cloud).
Auditories de seguretat i hacking ètic.
A més a més, el màster té una oferta formativa molt àmplia, amb optatives de l'àmbit punters com blockchain, sistemes d'intel·ligència artificial, o tècniques de recerca.
Les empreses necessiten experts en ciberseguretat i privadesa
La ciberseguretat informàtica és una de les principals preocupacions de qualsevol organització. Per això, formar-te en aquest àmbit t'assegura un futur professional amb una taxa d'ocupabilitat de gairebé el 100 %.
L'ús de les TIC està cada vegada més estès i, per això, els actius i les vulnerabilitats que cal protegir augmenten.
Els ciberatacs són cada vegada més freqüents i complexos, atès que utilitzen nous tipus de programaris maliciosos (malware) més sofisticats o desconeguts fins aleshores: programaris de segrest (ransomware), criptomineria furtiva (cryptojacking), amenaces persistents avançades, programari maliciós basat en tècniques d'intel·ligència artificial, etc.
Tot això pot arribar a tenir conseqüències devastadores, com ara la revelació d'informació confidencial o la usurpació financera en l'àmbit personal i industrial.
Per tot plegat, les empreses necessiten professionals especialitzats en els diferents àmbits de la ciberseguretat:
Perfils amb una visió global i executiva de la seguretat, per als càrrecs de direcció (per exemple, director de seguretat de la informació o chief information security officer, CISO)
Perfils focalitzats en la part legislativa, per a càrrecs de delegat de protecció de dades (DPO, per la sigla en anglès) i de compliment tècnic del Reglament general de protecció de dades (RGPD).
Perfils de gestió de la ciberseguretat, per fer implantacions de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI), auditories de seguretat o gestió dels sistemes al núvol (cloud).
Perfils tècnics per gestionar l'administració dels sistemes i les bases de dades, fer anàlisis forenses o formar part d'un equip vermell (red team).
Perfils de l'enginyeria del programari amb coneixements per dissenyar i desplegar serveis i aplicacions diverses (amb sistemes avançats d'autenticació i autorització, biometria, sistemes de blockchain, intel·ligència artificial, etc.), que garanteixin el màxim grau de seguretat i privacitat.
Perfils amb capacitat per a la recerca i per encapçalar projectes competitius de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) amb equips molt especialitzats
Una altra de les característiques que més valoren els nostres estudiants, es treballa amb una gran varietat d'eines i tecnologies que s'utilitzen actualment en les empreses del sector. Per exemple:
IPtables o Nmap per a efectuar rastreig de ports i eines d'anàlisi forense com Autopsy i Volatility, eines de pentesting com metasploit, nikto, sqlmap i tècniques OSINT de cerca d'informació, eines d'auditoria com PentesterLab, o tecnologies per validar la seguretat del programari com eines de reversing de windows i OllyDBG d'Android.
També es treballa amb diferents llenguatges i entorns de programació com Python, Octave i entorns de programació interactius com Jupyter.
El màster a distància de Ciberseguretat i Privadesa disposa d'un equip docent amb una dilatada experiència i elevades competències professionals, format tant per professorat universitari expert com per professorat de l'àmbit professional, amb una gran perícia dins de l'àmbit de la ciberseguretat de les empreses.
També formem part, del Centre de recerca en ciberseguretat (CYBERCAT). Aquest integra es grups de recerca catalans que treballen en tecnologies de seguretat i privadesa de la informació i reuneix un centenar d'investigadors, els màxims experts de Catalunya en la matèria.
Certified Cyber Security Professional (CCSP) i Certified Data Privacy Professional (CDPP)
Un cop obtingut el títol, pots sol·licitar les certificacion CCSP i/o CDPP.
Certified Cyber Security Professional (CCSP) és la certificació del ISMS Forum (Associació Espanyola per el Foment de la Seguretat de la Informació) dirigida als professionals de la ciberseguretat.
Certified Data Privacy Professional (CDPP) és la certificació del ISMS Forum dirigida als professionals de la privadesa i la protecció de dades.
Les certificacions CCSP i CCSP neixen amb l'objectiu de ser les primeres certificacions espanyoles dirigida als professionals de l'exercici del govern de la ciberseguretat i de l'exercici de la privadesa i la protecció de dades.
L'obtenció de la certificació CCSP acredita un alt nivell d'especialització en ciberseguretat, així com el reconeixement de l'exercici de la professió.
L'obtenció de la certificació CDPP acredita un alt nivell d'especialització en la normativa espanyola en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, tant en el context local, com en el context europeu i internacional, així com un domini dels fonaments que regeixen la Seguretat de la informació així com el reconeixement de l'exercici de la professió.
A la pàgina del ISMS trobaràs tota la informació referent a la certificació: petició, preu i manteniment de les certificacions.
Enllaços d'interés
Vídeo explicatiu del MU de Ciberseguretat i Privadesa (Castellà)
Sessió informativa del MU de Ciberseguretat i Privadesa
Webinar congrés ciberseguretat
Noves aplicacions i oportunitats de negoci basades en tecnologies de blockchain (Castellà)
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.