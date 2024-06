Las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos y deseen obtener alguna de las becas convocadas en estas bases deberán completar el formulario indicado en la web de la convocatoria.

Cualquier solicitud presentada en otro formato o por cualquier otro canal que no sea el indicado en estas bases no se aceptará. En consecuencia, no entrará en el proceso selectivo de las becas convocadas por la Cátedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguridad.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el día 15 de julio, incluido.

Dentro de este mismo plazo, las personas interesadas deberán enviar, en formato digital a la dirección de correo eimt@uoc.edu , la siguiente documentación: