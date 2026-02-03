Máster universitario Online en Filosofía para los Retos Contemporáneos
Presentación
El máster online de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la UOC proporciona las herramientas conceptuales y metodológicas propias del pensamiento crítico y filosófico, para poder estudiar y profundizar en el análisis y la comprensión de los retos sociales, ambientales y políticos del mundo actual. El programa se apoya en una concepción de la filosofía como práctica que desplaza los límites de lo que es visible y pensable en cada momento histórico y en cada contexto social.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos?
Estudiar este máster te permitirá:
- Ser capaz de explorar y hacer frente a los grandes retos del mundo contemporáneo: los desarrollos tecnocientíficos, los retos ambientales y ecológicos o los sociopolíticos, desde una aproximación reflexiva.
- Profundizar en el análisis y la exploración de los retos sociales, ambientales y políticos de nuestro mundo.
- Reflexionar sobre el desajuste actual entre lo real y lo posible, entre los hechos y los valores, entre lo que sabemos y lo que no sabemos realizando construcciones de nuevos conceptos que abran la posibilidad de abordar problemas comunes desde ángulos diferentes.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.