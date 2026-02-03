Los TF comportan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, que conduzca a la elaboración de una memoria, un artículo de investigación o cualquier otro producto científico-académico en el que se apliquen, integren y desarrollen los conocimientos, competencias y habilidades aprendidas durante el máster. El estudiante que haya superado el trabajo final habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para su implementación en su ocupación laboral y/o profesional.

Los estudios de máster terminan con la elaboración de un trabajo final (TF). La materia Trabajo Final de Máster tiene una carga docente total de 10 créditos, divididos en 4 créditos de la asignatura Diseño del trabajo final y 6 créditos de la asignatura Trabajo Final de Máster. Para cursar la asignatura Trabajo Final de Máster es necesario haber superado previamente la de Diseño del trabajo final. La dedicación del estudiante viene determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Trabajo Final de Máster

Los estudios de máster terminan con la elaboración de un trabajo final (TF). La materia Trabajo Final de Máster tiene una carga docente total de 10 créditos, divididos en 4 créditos de la asignatura Diseño del trabajo final y 6 créditos de la asignatura Trabajo Final de Máster. Para cursar la asignatura Trabajo Final de Máster es necesario haber superado previamente la de Diseño del trabajo final. La dedicación del estudiante viene determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Finalidad del TF

Los TF comportan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, que conduzca a la elaboración de una memoria, un artículo de investigación o cualquier otro producto científico-académico en el que se apliquen, integren y desarrollen los conocimientos, competencias y habilidades aprendidas durante el máster. El estudiante que haya superado el trabajo final habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para su implementación en su ocupación laboral y/o profesional.

Los TF están orientados a la evaluación de competencias asociadas al título y termina con la defensa, evaluación y calificación del trabajo. Para cada programa se fijarán las competencias específicas y transversales que serán objeto de evaluación de acuerdo a la memoria de implantación del estudio.

Proceso de solicitud y matriculación

Para matricularse del TF es necesario realizar una solicitud previa según los criterios y los requisitos que marque cada programa. Es necesario tener un mínimo de créditos superados para realizar el trabajo final de máster, dado que se considera que esta asignatura es el último paso antes de la obtención del título. El estudiante expresa la voluntad de realizar su trabajo final dentro de los ámbitos de estudio que se hayan marcado en cada programa en su caso.

El acompañamiento de un docente especializado

Para que el estudiante pueda elaborar su trabajo final, la UOC asigna a un docente que guiará y dará las pautas necesarias para su buen desarrollo. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarle en cada uno de sus aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. Este docente realiza el seguimiento, evalúa la elaboración y participa en la evaluación final del trabajo. Por tanto, vela por su progreso y su calidad.

La defensa y evaluación del trabajo final

En la UOC la defensa de los TF se realiza mayoritariamente con mecanismos virtuales. La diversidad geográfica de los estudiantes hace que sea muy difícil coincidir en el espacio y el tiempo.

La modalidad estándar para la defensa del TF en la UOC es la defensa virtual y asíncrona. La evaluación de la defensa y de la asignatura corresponde al tribunal de evaluación, que valorará el trabajo final según los criterios de evaluación indicados en el plan docente.

Los trabajos que obtengan una calificación mínima, establecida por cada programa, se pondrán a disposición pública a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.

Al final de cada año académico, los estudios de la UOC organizan una jornada para presentar algunos de los mejores trabajos finales del período.

La asignatura de TF no podrá ser objeto de reconocimiento ni de compensación.

Para obtener más información debes acceder a la información de la asignatura de Trabajo final de cada programa y la información del plan docente que encontrarás en Planes de Estudio dentro del Campus Virtual.