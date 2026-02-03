Máster universitario Online en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
Presentación
El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje te especializa en la identificación e intervención de las dificultades y trastornos del aprendizaje, del lenguaje y del desarrollo en un contexto educativo. Con una visión muy centrada en la actividad profesional, podrás incorporar las aportaciones más relevantes del ámbito científico para favorecer la educación inclusiva y potenciar las capacidades de un alumnado diverso.
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La UOC ha formalizado un acuerdo con la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana que permitirá a los estudiantes desarrollar sus prácticas formativas en centros públicos del territorio de la Comunidad Valenciana.
¿Por qué estudiar el máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje en la UOC?
Si estudias este Máster en la UOC podrás:
- Especializarte en la identificación e intervención de las dificultades y trastornos del aprendizaje, lenguaje y desarrollo.
- Diseñar actividades educativas para la intervención del alumnado con dificultades en el aprendizaje, el lenguaje y el desarrollo.
- Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de soporte educativo.
- Tomar decisiones profesionales de forma informada y basadas en evidencias científicas relevantes.
- Formarte en una orientación profesionalizadora o en una orientación de investigación.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
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