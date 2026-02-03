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Máster universitario Online en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Presentación

El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje te especializa en la identificación e intervención de las dificultades y trastornos del aprendizaje, del lenguaje y del desarrollo en un contexto educativo. Con una visión muy centrada en la actividad profesional, podrás incorporar las aportaciones más relevantes del ámbito científico para favorecer la educación inclusiva y potenciar las capacidades de un alumnado diverso.
Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Facilidades de pago

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Más información

 

La UOC ha formalizado un acuerdo con la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana que permitirá a los estudiantes desarrollar sus prácticas formativas en centros públicos del territorio de la Comunidad Valenciana.

¿Por qué estudiar el máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje en la UOC?

Si estudias este Máster en la UOC podrás:

  • Especializarte en la identificación e intervención de las dificultades y trastornos del aprendizaje, lenguaje y desarrollo.
  • Diseñar actividades educativas para la intervención del alumnado con dificultades en el aprendizaje, el lenguaje y el desarrollo.
  • Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de soporte educativo.
  • Tomar decisiones profesionales de forma informada y basadas en evidencias científicas relevantes.
  • Formarte en una orientación profesionalizadora o en una orientación de investigación.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Aviso importante sobre las bolsas de docentes interinos de la Generalitat de Catalunya. Consúltalo aquí.

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Plan de estudios

60
ECTS
30
ECTS
Optativa
15
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
9
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

A partir del curso 2027-2028 entra en vigor una modificación del plan de estudios que actualiza los nombres y la composición de las especialidades del máster. Consulta los detalles.

Asignaturas obligatorias:
Itinerario profesionalizador		Créditos
5
5
5
9
6

 

 

 

Asignaturas obligatorias:
Itinerario investigación		Créditos
5
5
5
9
6

 

 

 

Asignaturas optativasCréditos
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

 

 

1 año Prof.

Asignaturas Itineario Profesionalizador

60 Créditos 

Semestre 130 Créditos
Fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje
5
5
5
3 asignaturas optativas
5

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2
30 Créditos
3 asignaturas optativas
5
9
6

 

 

 

 

 

 

 

 

2 años Prof. (recomendado)

Asignaturas Itinerario Profesionalizador

 60 Créditos 

Semestre 115 Créditos
5
5
1 asignatura optativa
5

 

 

 

Semestre 2
15 Créditos
Fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje
5
2 asignaturas optativas
5

 

 

 

Semestre 3
19 Créditos
2 asignaturas optativas
5
9

 

 

 

Semestre 4
11 Créditos
1 asignatura optativa
5
6

 

 

1 año Investigación

Asignaturas Itinerario Investigación

60 Créditos 

Semestre 129 Créditos
5
5
Prácticum de investigación
9
2 asignaturas optativas
5

 

 

 

Semestre 2
31 Créditos
Fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje
5
4 asignaturas optativas
5
6

 

 

 

 

2 años Inv. (recomendado)

Asignaturas Itinerario Investigación

60 Créditos 

Semestre 115 Créditos
5
5
1 asignatura optativa
5

 

 

 

Semestre 2
15 Créditos
Fundamentos neurocognitivos del aprendizaje y del lenguaje
5
2 asignaturas optativas
5

 

 

 

Semestre 3
14 Créditos
1 asignatura optativa
5
9

 

 

 

Semestre 4
16 Créditos
2 asignaturas optativas
5
6

 

 

 

 

Optativas por especialidad

A partir del curso 2027-2028 entra en vigor una modificación del plan de estudios que actualiza los nombres y la composición de las especialidades del máster. Consulta los detalles.

Según la selección de optativas, el estudiante puede obtener alguna de las especializaciones siguientes del máster:

Créditos ECTS

Especialidad de Dificultades y Trastornos del Aprendizaje

5Dificultades del aprendizaje de los contenidos curriculares
5Trastornos de aprendizaje de la lectura
5Trastornos de aprendizaje de la escritura y las matemáticas

 

Créditos ECTS

Especialidad de Trastornos del Habla y del Lenguaje

5Adquisición y evaluación del lenguaje
5Trastornos del habla y de la voz
5Trastornos del lenguaje oral

 

Créditos ECTS

Especialidad de Trastoros del Desarrollo

5Discapacidad sensorial y motriz
5Discapacidad y sobredotación intelectual y trastornos del espectro autista
5Déficits de atención y trastornos de conducta

 

Para obtener una de las especialidades de la titulación, el estudiante debe superar obligatoriamente los 15 créditos optativos correspondientes al itinerario de la especialidad escogida.

El estudiante puede obtener una doble especialidad si supera los 15 créditos optativos de dos especialidades diferentes.

Si no se quiere seguir el itinerario de ninguna especialidad puede cursar las asignaturas optativas que desee de las que se ofrecen.

Carga lectiva

Para obtener la presente titulación de máster universitario de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, el estudiante deberá superar 60 créditos ECTS.

El máster está diseñado para ser cursado en dos años lectivos (cuatro semestres), pudiéndose completar también en un año. Se recomienda seguir la planificación de dos años para cualquiera de las dos orientaciones que se ofrecen: Profesionalizadora o Investigación.

Prácticas

El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ofrece dos orientaciones, profesionalizadora e investigación.

  • Para superar la orientación profesionalizadora, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) profesionalizadores.
  • Para superar la orientación de investigación, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) de investigación, en dos semestres consecutivos. En esta orientación, las asignaturas de Prácticum y TFM, se configuran como un todo a pesar de ser dos asignaturas separadas. Se deberá llevar a cabo una investigación empírica, que implica realizar un estudio científico, desde el inicio (Prácticum) hasta el final (TMF), contando con dos semestres consecutivos para ello.

 

Prácticum Profesionalizador:

Prácticas


El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ofrece dos orientaciones, profesionalizadora e investigación.

  • Para superar la orientación profesionalizadora, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) profesionalizadores.
  • Para superar la orientación de investigación, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) de investigación, en dos semestres consecutivos. En esta orientación, las asignaturas de Prácticum y TFM, se configuran como un todo a pesar de ser dos asignaturas separadas. Se deberá llevar a cabo una investigación empírica, que implica realizar un estudio científico, desde el inicio (Prácticum) hasta el final (TMF), contando con dos semestres consecutivos para ello.

 

Prácticum Profesionalizador: 

DescripciónEn el prácticum profesionalizador, se espera que se apliquen los conocimientos adquiridos en el Máster a un contexto profesional concreto.

Tipología de la asignatura

Obligatoria. Prácticas académicas curriculares.

Duración

9 créditos ECTS, que equivalen a 225 horas de dedicación, distribuidas a lo largo de todo el semestre de la siguiente manera: 100 horas obligatorias en instituciones o centros relacionados con el ámbito de especialización profesional del máster + 125 horas en el aula de la UOC.

Las actividades, tanto presenciales como virtuales, deben prolongarse a lo largo de todo el semestre. Por lo tanto, no se pueden compactar.

Modalidad

Presencial.

Requisitos académicos

Haber superado 20 créditos ECTS del máster, 15 de los cuales deben corresponder a las asignaturas obligatorias.

Realizar correctamente y dentro de plazo el proceso de solicitud.

Recomendaciones

Es muy recomendable que el Prácticum profesionalizador se curse en el semestre inmediatamente anterior al TFM profesionalizador, pero también se puede cursar a la vez o posteriormente.

AcompañamientoDurante la realización de las prácticas, se dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor en el centro de prácticas y un profesor colaborador. Ambos aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.
Disponibilidad de centros

La disponibilidad concreta de centros ofrecidos por la UOC (ofertas de agrupamiento) puede consultarse en la convocatoria del semestre actual dentro del aplicativo de prácticas Experience 

La lista de centros con convenio de prácticas puede variar cada semestre.

El estudiante puede solicitar las prácticas en centros no ofrecidos por la UOC (ofertas directas) siempre que cumplan los requisitos académicos especificados en la guía.
Convenios por Comunidad Autónoma

Por lo que respecta a los organismos públicos, cada Comunidad Autónoma tiene unas regulaciones propias que pueden variar cada semestre. 

La situación actualizada de los convenios de prácticas por ámbito y Comunidad Autónoma puede consultarse en el espacio Trámites / Prácticas en empresas / Prácticas curriculares, del campus.
Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas profesionalizadoras en la Guía del Prácticum profesionalizador.

 

Prácticum de Investigación: 

Descripción

En el prácticum de investigación se planificará y se llevará a cabo una investigación científica empírica

Se definirá el tema del estudio científico, el planteamiento de los objetivos, las preguntas de investigación y de las hipótesis; todo ello basándose en los estudios científicos previos y las cuestiones pendientes a investigar. Así mismo, se elaborarán los estímulos, materiales y procedimientos para resolver las preguntas de investigación y se llevará a cabo el trabajo de campo, consistente en la selección de la muestra y la recogida de datos para su posterior análisis en el TFM de investigación.

Durante el proceso de solicitud, el alumno deberá escoger un ámbito temático en el centrar su investigación. 

Consulta el documento de indicaciones para elegir el ámbito temático del Prácticum de investigación.

Tipología de la asignatura

Obligatoria. Prácticas académicas curriculares.

Duración

9 créditos ECTS, que equivalen a 225 horas de dedicación.

Modalidad

En línea.

Requisitos académicos

Realizar correctamente y dentro de plazo el proceso de solicitud de ámbito.

El Prácticum de investigación se debe cursar obligatoriamente el semestre inmediatamente anterior al trabajo final de investigación (TFM).

Se cursará el TFM de investigación sobre la misma temática escogida en el prácticum de investigación y con el mismo profesor colaborador.

Recomendaciones

Es altamente recomendable cursar la asignatura  optativa «Diseños y métodos de investigación», antes de cursar el Practicum de investigación, si no se dispone de conocimientos previos sobre ello.

El hecho de no tener los conocimientos básicos puede dificultar el progreso positivo de la asignatura. Queda sobre la responsabilidad del alumno hacer la matrícula sin seguir esta recomendación

Se recomienda cursar el prácticum de investigación el penúltimo semestre, para cursar el TFM del mismo ámbito en el último semestre.

Quien quieran finalizar el Máster en dos semestres (1 año), deberán cursar el prácticum de investigación en el primer semestre. Será necesario contactar con el tutor de acogida para indicarle el ámbito.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, se dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesor colaborador que asegura que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas de investigación en la Guía del prácticum y TFM de investigación.

 

El procedimiento, los requisitos específicos de cada orientación y las fechas concretas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio Trámites / Prácticas en empresas / Prácticas curriculares del campus.

La UOC ha formalizado un acuerdo con la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana que permitirá a los estudiantes desarrollar sus prácticas formativas en centros públicos del territorio de la Comunidad Valenciana. 

+ Consulta más detalles de las prácticas curriculares

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de máster

El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ofrece dos orientaciones, profesionalizadora e investigación.

  • Para superar la orientación profesionalizadora, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) profesionalizadores.
  • Para superar la orientación de investigación, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) de investigación, en dos semestres consecutivos. En esta orientación, las asignaturas de Prácticum y TFM, se configuran como un todo a pesar de ser dos asignaturas separadas. Se deberá llevar a cabo una investigación empírica, que implica realizar un estudio científico, desde el inicio (Prácticum) hasta el final (TMF), contando con dos semestres consecutivos para ello.

 

TFM Profesionalizador:

Trabajo final de máster


El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje ofrece dos orientaciones, profesionalizadora e investigación.

  • Para superar la orientación profesionalizadora, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) profesionalizadores.
  • Para superar la orientación de investigación, es obligatorio cursar el Prácticum y el Trabajo final de máster (TFM) de investigación, en dos semestres consecutivos. En esta orientación, las asignaturas de Prácticum y TFM, se configuran como un todo a pesar de ser dos asignaturas separadas. Se deberá llevar a cabo una investigación empírica, que implica realizar un estudio científico, desde el inicio (Prácticum) hasta el final (TMF), contando con dos semestres consecutivos para ello.

 

TFM Profesionalizador: 

Descripción

El TFM professionalitzador es un proyecto orientado a profundizar sobre uno de los ámbitos temáticos de las dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje.

Se deberá llevar a cabo una acción o intervención educativa, basada en evidencias científicas, que responda a una necesidad o reto de su entorno. 

Esta acción o intervención generará como resultado un informe profesional completo y su presentación y defensa ante una Comisión Evaluadora.

Consulta el documento de orientaciones para elegir el ámbito temático del TFM profesionalizador.

Tipología de la asignatura

Obligatoria.

Duración

6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas de dedicación.

Requisitos académicos

Haber superado 25 créditos ECTS del máster, 15 de los cuales deben corresponder a las asignaturas obligatorias.

Realizar correctamente y dentro de plazo el proceso de solicitud de ámbito.

Recomendaciones

Es altamente recomendable haber cursado previamente la optativa vinculada al ámbito temático de TFM profesionalizador que se desea cursar, ya que en el TFM se darán por adquiridos los conocimientos básicos sobre dicha temática.

El hecho de no tener los conocimientos básicos sobre la temática escogida puede dificultar el progreso positivo de la asignatura. 

Queda sobre la responsabilidad del alumnado hacer la matrícula sin seguir esta recomendación.

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento del TFM profesionalizador en la Guía del TFM profesionalizador.

 

TFM de Investigación: 

Descripción

El TFM de investigación es un proyecto que concluye la orientación de investigación del Máster, puesto que se considera la continuación del prácticum de investigación.


En esta asignatura se analizarán los datos recogidos previamente en el prácticum de investigación y se establecerán las conclusiones, dando como resultado la elaboración de un artículo científico y su exposición y defensa ante una Coisión Evaluadora.

Tipología de la asignatura

Obligatoria.

Duración

6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas de dedicación.

Requisitos académicos

El TFM de investigación se debe cursar obligatoriamente el semestre inmediatamente posterior al Prácticum de investigación.

Se  cursará el TFM de investigación sobre la misma temática escogida en el prácticum de investigación y con el mismo profesor colaborador.

Recomendaciones

El hecho de no tener los conocimientos básicos puede dificultar el progreso positivo de la asignatura. 

Queda sobre la responsabilidad del alumnado hacer la matrícula sin seguir esta recomendación.

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento del TFM de investigación en la Guía del prácticum y TFM de investigación.

 

Las fechas concretas de solicitud del TFM se exponen en el espacio Trámites / Trabajos finales / Solicitud de trabajos finales / Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje del campus.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Recursos para el aprendizaje

Los recursos de aprendizaje tienen el objetivo de ofrecer, por un lado, las bases teóricas más actualizadas sobre la temática del programa, junto con recursos que ofrecen una visión muy práctica y contextualizada. Por ello, se combinan las aportaciones más relevantes de cada ámbito con recursos muy aplicados.

Cada estudiante recibe un material para cada asignatura en formato libro elaborado por diferentes especialistas de reconocido prestigio. Estos materiales presentan, ejemplifican y profundizan los contenidos de la asignatura.

Su elaboración se realiza en diferentes formatos (HTML 5, audiolibro, videolibro, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que se pueden bajar y leer o escuchar en diferentes dispositivos y formatos. Con ello se garantiza un material de referencia ajustado para cada asignatura y que garantiza un alto nivel de calidad, especialización y rigor científico.

Como complemento a estos materiales, el equipo docente de cada asignatura realiza una selección de la bibliografía más actualizada, así como de los artículos científicos más relevantes sobre la temática de la asignatura.

Recursos para el aprendizaje


Los recursos de aprendizaje tienen el objetivo de ofrecer, por un lado, las bases teóricas más actualizadas sobre la temática del programa, junto con recursos que ofrecen una visión muy práctica y contextualizada. Por ello, se combinan las aportaciones más relevantes de cada ámbito con recursos muy aplicados.

Cada estudiante recibe un material para cada asignatura en formato libro elaborado por diferentes especialistas de reconocido prestigio. Estos materiales presentan, ejemplifican y profundizan los contenidos de la asignatura.

Su elaboración se realiza en diferentes formatos (HTML 5, audiolibro, videolibro, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que se pueden bajar y leer o escuchar en diferentes dispositivos y formatos. Con ello se garantiza un material de referencia ajustado para cada asignatura y que garantiza un alto nivel de calidad, especialización y rigor científico.

Como complemento a estos materiales, el equipo docente de cada asignatura realiza una selección de la bibliografía más actualizada, así como de los artículos científicos más relevantes sobre la temática de la asignatura. Los manuales y libros fruto de esta selección son adquiridos por la biblioteca de la UOC.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en educación
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la educación: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en educación y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Convalidaciones

El programa del máster incluye la convalidación de créditos, tanto por asignaturas cursadas en otras titulaciones como por la acreditación de experiencia laboral y profesional.
Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Salidas profesionales

Salidas Profesionales

El máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje complementa, amplía y especializa la formación que los estudiantes han adquirido en su titulación de grado (que es la que habilita para el ejercicio profesional).

  • Trabaja las competencias que se demandan en las oposiciones de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (solicitad más información aquí).
  • Se reconoce en las bolsas de interinos de Pedagogia Terapéutica y Audición y Lenguaje de los cuerpos docentes de Cataluña  (***) (solicitad más información 

Salidas Profesionales


El máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje complementa, amplía y especializa la formación que los estudiantes han adquirido en su titulación de grado (que es la que habilita para el ejercicio profesional).

  • Trabaja las competencias que se demandan en las oposiciones de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (solicitad más información aquí).
  • Se reconoce en las bolsas de interinos de Pedagogia Terapéutica y Audición y Lenguaje de los cuerpos docentes de Cataluña  (***) (solicitad más información aquí).

El máster se dirige fundamentalmente a profesionales afines a la valoración y la intervención de las dificultades y trastornos del aprendizaje, del lenguaje y del desarrollo y que tienen los perfiles siguientes:

  • Maestros de educación especial especialistas en pedagogía terapéutica y  en audición y lenguaje, en centros ordinarios o centros de educación especial, así como en servicios educativos que atienden colegios públicos y privados.
  • Maestros en academias de refuerzo y de reeducación.
  • Psicólogos, pedagogos, psicopedagogos u orientadores en equipos multiprofesionales, servicios educativos o departamentos de orientación en centros de educación secundaria, o en gabinetes públicos o privados.
  • Logopedas en servicios educativos, hospitales o gabinetes públicos o privados.
  • Educadores sociales en unidades de escolarización compartida, hospitales de día, centros de educación especial.
  • Trabajadores sociales en servicios de atención a la infancia en riesgo o servicios para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia.
  • Terapeutas ocupacionales en centros de educación especial, centros de día, hospitales, centros sociosanitarios, centros ocupacionales y de trabajo.

Recomendamos consultar las webs de los Departamentos de Educación de cada Comunidad Autónoma para saber si el Máster da acceso a la bolsa de interinos de ciertas especialidades.

Aviso importante para los Graduados en Educación Infantil (aplicable solo en Cataluña)

 Les informamos que, según una nueva normativa del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, en vigor desde el 1 de noviembre de 2023, los titulados en Educación Infantil ya no pueden acceder a las especialidades de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (ALL) dentro de las bolsas de personal docente interino de la Generalitat de Cataluña. 

Como consecuencia de esta modificación, los estudiantes que inicien el Máster en estas especialidades a partir de marzo de 2024 y que sean graduados en Educación Infantil no podrán acceder a las bolsas de trabajo de estas especialidades en Cataluña. 

Esta limitación no afecta a los graduados en Educación Primaria, que siguen teniendo acceso a estas bolsas docentes.

 

Objetivos

  • Obtener conocimientos avanzados sobre los aspectos fundamentales del desarrollo y el aprendizaje, así como de las aptitudes y el rendimiento escolar de los niños y las niñas.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de aprendizaje y trastornos del lenguaje.
  • Adquirir la capacidad para identificar y valorar las diferencias individuales de los niños y niñas que presentan dificultades en el lenguaje y el aprendizaje.
  • Desarrollar la capacidad para analizar y detectar las peculiaridades del entorno social de los alumnos que presentan dificultades.
  • Proporcionar las estrategias, los procedimientos y los recursos más adecuados para la intervención psicoeducativa en los alumnos que presentan dificultades.
  • Obtener la formación necesaria para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención y pautas de actuación ajustadas a las necesidades específicas de apoyo educativo de los niños y las niñas con dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje.

Objetivos


  • Obtener conocimientos avanzados sobre los aspectos fundamentales del desarrollo y el aprendizaje, así como de las aptitudes y el rendimiento escolar de los niños y las niñas.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de aprendizaje y trastornos del lenguaje.
  • Adquirir la capacidad para identificar y valorar las diferencias individuales de los niños y niñas que presentan dificultades en el lenguaje y el aprendizaje.
  • Desarrollar la capacidad para analizar y detectar las peculiaridades del entorno social de los alumnos que presentan dificultades.
  • Proporcionar las estrategias, los procedimientos y los recursos más adecuados para la intervención psicoeducativa en los alumnos que presentan dificultades.
  • Obtener la formación necesaria para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención y pautas de actuación ajustadas a las necesidades específicas de apoyo educativo de los niños y las niñas con dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje.
  • Adquirir la capacidad para orientar en el proceso educativo tanto a los alumnos como a los padres, madres o tutores, familiares y otros profesionales.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares de atención a la diversidad.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
  • Adquirir la capacidad para transmitir y difundir los conocimientos adquiridos de manera clara a un público variado, especializado o no.
  • Consolidar y aumentar la habilidad para trabajar en red y en un mundo digital.
  • Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma.
  • Proporcionar los diseños y los métodos de investigación así como las técnicas de análisis de datos más adecuadas para la investigación en dificultades del aprendizaje y los trastornos del lenguaje.

 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC ofrece una formación especializada fundamental para los profesionales de la educación del ámbito escolar, pero también es de gran interés para profesionales del ámbito de la intervención clínica.

En concreto, este máster se dirige a los siguientes perfiles:

  • Profesionales del ámbito educativo formal, como maestros de educación especial especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, que trabajan en centros de educación primaria ordinarios, centros específicos de educación especial o equipos multidisciplinares.
  • Profesionales del ámbito educativo, como pedagogos, psicólogos y psicopedagogos, que generalmente llevan a cabo su trabajo en equipos psicopedagógicos.
  • Profesionales afines, como logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores sociales y trabajadores sociales que trabajen con niños o niñas con dificultades de aprendizaje o trastornos del lenguaje.

Competencias

Los titulados en el máster universitario de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje adquirirán las competencias siguientes:

 

Competencias específicas

  • CE1. Capacidad para comprender las bases neuroanatómicas, fisiológicas y cognitivas del aprendizaje y del lenguaje y su relación con las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje.
  • CE2. Capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos sobre los procesos afectivos, motivacionales y sociales que inciden en el proceso de aprendizaje escolar de los alumnos con dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, para su identificación, análisis y valoración y para la elaboración de criterios de intervención educativa que optimicen dichos procesos.

Competencias


Los titulados en el máster universitario de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje adquirirán las competencias siguientes:

 

Competencias específicas

  • CE1. Capacidad para comprender las bases neuroanatómicas, fisiológicas y cognitivas del aprendizaje y del lenguaje y su relación con las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje.
  • CE2. Capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos sobre los procesos afectivos, motivacionales y sociales que inciden en el proceso de aprendizaje escolar de los alumnos con dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, para su identificación, análisis y valoración y para la elaboración de criterios de intervención educativa que optimicen dichos procesos.
  • CE3. Capacidad para seleccionar adecuadamente los diferentes procedimientos y recursos con los que cuenta el sistema educativo para la atención de las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje.
  • CE4. Capacidad para identificar los factores que inciden en la aparición de las dificultades de aprendizaje así como las alteraciones que se derivan.
  • CE5. Capacidad para identificar y valorar las diferencias individuales de los niños que presentan dificultades de aprendizaje primarias.
  • CE6. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención ajustadas a las necesidades educativas de los niños con dificultades de aprendizaje primarias.
  • CE7. Capacidad para identificar los factores que inciden en la aparición de los trastornos del lenguaje así como las alteraciones que se derivan.
  • CE8. Capacidad para identificar y valorar las diferencias inidividuales de los niños que presentan trastornos del lenguaje primarios.
  • CE9. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención ajustadas a las necesidades educativas de los niños con trastornos del lenguaje primarios.
  • CE10. Capacidad para identificar y valorar las dificultades de aprendizaje derivadas de trastornos del desarrollo.
  • CE11. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención educativa en dificultades de aprendizaje deriadas de trastornos del desarrollo.
  • CE12. Capacidad para identificar las alteraciones de la ocmunicación y el lenguaje derivadas de trastornos del desarrollo.
  • CE13. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención educativa en trastornos de la comunicación y del lenguaje derivadas de trastornos del desarrollo.

 

Competencias transversales

  • CT1. Aplicación de las TIC de manera ajustada para la intervención educativa en las dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje.
  • CT2. Capacidad de expresar por escrito el conocimiento y el pensamiento en textos largos y complejos, con un estilo propio, con seguridad y fluidez, y con un alto grado de autonomía.
  • CT3. Capacidad de leer con fluidez textos académciso y profesionales en una lengua extranejra para entenderlos, estudiarlos, o transmitir el contenido a otros.

 

Competencias generales

  • CG1. Capacidad para analizar y sintetizar textos académicos (libros, capítulos de libro y artículos académicos) que permitan evaluar el conocimiento en el ámbito de las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje.
  • CG2. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas de carácter educativo desde una óptica multidisciplinar.
  • CG3. Capacidad para tomar decisiones ajustadas al marco normativo y a los conocimientos académicos y profesionales respecto a la intervención educativa de niños con dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje.

 

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Para cursar el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el estudiantado tiene que tener alguna de las titulaciones que se detallan a continuación:

  • Diplomatura de Magisterio, grado de Maestro de Educación Infantil / Primaria o grado de Educación Infantil / Primaria
  • Diplomatura o grado de Logopedia
  • Diplomatura o grado de Educación Social
  • Diplomatura o grado de Trabajo Social
  • Diplomatura o grado de Terapia Ocupacional
  • Licenciatura o Máster en Psicopedagogía
  • Licenciatura o grado de Psicología
  • Licenciatura o grado de Pedagogía
  • Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
  • Titulaciones no españolas afines que la Comisión de Admisión del máster universitario considere
  • Otras titulaciones universitarias oficiales que la Comisión de Admisión del máster universitario considere (*) (**)

IMPORTANTE:

Requisitos académicos


Para cursar el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el estudiantado tiene que tener alguna de las titulaciones que se detallan a continuación:

  • Diplomatura de Magisterio, grado de Maestro de Educación Infantil / Primaria o grado de Educación Infantil / Primaria
  • Diplomatura o grado de Logopedia
  • Diplomatura o grado de Educación Social
  • Diplomatura o grado de Trabajo Social
  • Diplomatura o grado de Terapia Ocupacional
  • Licenciatura o Máster en Psicopedagogía
  • Licenciatura o grado de Psicología
  • Licenciatura o grado de Pedagogía
  • Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
  • Titulaciones no españolas afines que la Comisión de Admisión del máster universitario considere
  • Otras titulaciones universitarias oficiales que la Comisión de Admisión del máster universitario considere (*) (**)

IMPORTANTE: algunas titulaciones de acceso requieren que los estudiantes cursen créditos de formación complementaria. Véase la pestaña "Criterios de admisión".

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información y la documentación que has de entregar, en función de donde hayas cursado estos estudios:

(*) Los estudiantes que acceden por esta vía deberán cursar las asignaturas de Prácticum y TFM en la modalidad de investigación.

(**) La Comisión solo valorará los graduados (o licenciados) en otras titulaciones universitarias que acrediten experiencia profesional previa en educación secundaria, y que cumplan las condiciones siguientes:

  • Mínimo de un año (12 meses) con una dedicación del 100 % de la jornada laboral, o bien dos años de experiencia (24 meses) con un mínimo de dedicación del 50 % de la jornada laboral. Los períodos con una dedicación menor a media jornada no es computarán.

  • Estos años de experiencia tienen que haberse producido durante los últimos cinco años, y ha de justificarse con los documentos siguientes:

    • Título universitario

    • CV

    • Carta de motivación

    • Si trabajan para un organismo público: documento oficial en el que conste el cargo, la duración y el tipo de jornada de la relación contractual (por ejemplo, la hoja de servicios o el certificado de vida laboral).

    • Si trabajan en una organización privada: documento oficial en el que conste el cargo, la duración y el tipo de jornada de la relación contractual (contrato laboral, certificado de vida laboral, certificado de empresa, certificado del director/a o jefe/a del centro o servicio en que se especifiquen las tareas que la persona interesada lleva o ha llevado a cabo en el centro de trabajo).

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Criterios de admisión

Aquí tienes la traducción al castellano, manteniendo estrictamente el formato original:

Solo serán admitidos al máster universitario los estudiantes procedentes de las siguientes titulaciones especificadas en la pestaña "Requisitos académicos".

Complementos formativos

Las personas que provienen de las siguientes titulaciones no tendrán que cursar ningún complemento formativo para poder obtener el título de Máster:

  • Diplomatura de Magisterio o Grado de Maestro de Educación Infantil / Primaria

  • Licenciatura o Grado en Psicología

  • Licenciatura en Psicopedagogía

  • Licenciatura o Grado en Pedagogía

En cambio, las personas que accedan desde estas otras titulaciones sí que tendrán que cursar 11 ECTS de complementos formativos para poder obtener el título de Máster:

  • Diplomatura o Grado en Logopedia

  • Diplomatura o Grado en Educación Social

  • Diplomatura o Grado en Trabajo Social

  • Diplomatura o Grado en Terapia Ocupacional

  • Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas*

     

     

  • Titulaciones no españolas afines que la Comisión de Admisión del máster universitario considere

     

     

  • Otras titulaciones universitarias oficiales que la Comisión del máster universitario considere

Los complementos de formación que deberán cursar son los siguientes:

Criterios de admisión


Aquí tienes la traducción al castellano, manteniendo estrictamente el formato original:

Solo serán admitidos al máster universitario los estudiantes procedentes de las siguientes titulaciones especificadas en la pestaña "Requisitos académicos".

Complementos formativos

Las personas que provienen de las siguientes titulaciones no tendrán que cursar ningún complemento formativo para poder obtener el título de Máster:

  • Diplomatura de Magisterio o Grado de Maestro de Educación Infantil / Primaria

  • Licenciatura o Grado en Psicología

  • Licenciatura en Psicopedagogía

  • Licenciatura o Grado en Pedagogía

En cambio, las personas que accedan desde estas otras titulaciones sí que tendrán que cursar 11 ECTS de complementos formativos para poder obtener el título de Máster:

  • Diplomatura o Grado en Logopedia

  • Diplomatura o Grado en Educación Social

  • Diplomatura o Grado en Trabajo Social

  • Diplomatura o Grado en Terapia Ocupacional

  • Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas*

     

     

  • Titulaciones no españolas afines que la Comisión de Admisión del máster universitario considere

     

     

  • Otras titulaciones universitarias oficiales que la Comisión del máster universitario considere

Los complementos de formación que deberán cursar son los siguientes:

  • Procesos y contextos educativos (5 ECTS) [Esta asignatura solo se ofrece el primer semestre de cada curso]

  • Psicología del desarrollo: Infancia (6 ECTS) [esta asignatura comienza un mes antes que el resto de asignaturas del Máster]

(*) Los estudiantes con esta vía de acceso solo tendrán que cursar 6 ECTS de complementos formativos, correspondientes a la asignatura "Psicología del desarrollo: Infancia"

(*) Los estudiantes que accedan por esta vía tendrán que cursar las asignaturas de Prácticum y TFM en la modalidad de investigación.

(**) La Comisión únicamente valorará los graduados (o licenciados) en otras titulaciones universitarias que acrediten experiencia profesional previa en educación secundaria, y que cumplan las siguientes condiciones:

  • Mínimo de un año (12 meses) con una dedicación del 100%  de la jornada laboral, o dos años de experiencia (24 meses) con un mínimo de dedicación del 50% de la jornada laboral. Los períodos con una dedicación menor a media jornada no se computarán.
  • Estos años de experiencia deben haberse producido durante los últimos cinco años, y debe justificarse con los siguientes documentos:
    • Título universitario
    • CV
    • Carta de motivación
    • Si trabajan por un organismo público: documento oficial donde conste el cargo, la duración y el tipo de jornada de la relación contractual (por ejemplo, la hoja de servicios o el certificado de vida laboral)
    • Si trabajan en una organización privada: documento oficial en la que conste el cargo, la duración y el tipo de jornada de la relación contractual (contrato laboral, certificado de vida laboral, certificado de empresa, certificado del director/a o jefe/a del centro o servicio en el que se especifiquen las tareas que la persona interesada lleva o ha llevado a cabo en el centro de trabajo.

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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