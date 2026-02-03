Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Inscripció oberta: últims dies

Màster universitari Online en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Presentació

El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge t'especialitza en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament en un context educatiu. Amb una visió molt centrada en l'activitat professional, podràs incorporar les aportacions més rellevants de l'àmbit científic per a afavorir l'educació inclusiva i potenciar les capacitats d'un alumnat divers.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en educació”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

La UOC ha formalitzat un acord amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana que permetrà als estudiants desenvolupar les seves pràctiques formatives en centres públics del territori de la Comunitat Valenciana.

Per què estudiar el màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la UOC?

Si estudies aquest Màster a la UOC podràs:

  • Especialitzar-te en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament.
  • Dissenyar activitats educatives per a la intervenció de l'alumnat amb dificultats en l'aprenentatge, el llenguatge i el desenvolupament.
  • Afavorir la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Prendre decisions professionals de manera informada i basades en evidències científiques rellevants.
  • Formar-te en una orientació professionalitzadora o en una orientació de recerca.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Avís important sobre les borses de docents interins de la Generalitat de Catalunya. Consulta'l aquí.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sessió Informativa video link

Sessió Informativa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Pla d'estudis

60
ECTS
30
ECTS
Optativa
15
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
9
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

A partir del curs 2027-2028 entre en vigor una modificació del pla d'estudis que actualitza els noms i la composició de les especialitats del màster. Consulta'n els detalls.

Assignatures obligatòries:
Itinerari Professionalitzador		Crèdits
5
5
5
9
6

 

Assignatures obligatòries:
Itinerari de Recerca		Crèdits
5
5
5
9
6

 

Assignatures optativesCrèdits
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

 

1 any: Professionalitzador

 Assignatures Itinerari Professionalitzador

  60 Crèdits 

Semestre 1
 30 Crèdits
5
5
5
3 assignatures optatives
5

Semestre 2
  30 Crèdits
3 assignatures optatives        
5
    9
6

 

2 anys: Professionalitzador (recomanat)

 Assignatures Itinerari Professionalitzador 

  60 Crèdits 

Semestre 1
15 Crèdits
5
5
1 assignatura optativa
5

Semestre 2
15 Crèdits
5
2 assignatures optatives
5

Semestre 3
15 Crèdits
2 assignatures optatives
5
9

Semestre 4
15 Crèdits
1 assignatura optativa
5
6

 

1 any: Recerca

 Assignatures Itinerari Recerca

  60 Crèdits 

Semestre 1
29 Crèdits
Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    
5
5
9
2 assignatures optatives
5

Semestre 2
31 Crèdits
5
4 assignatures optatives
5
6

 

2 anys: Recerca (recomanat)

 Assignatures Itinerari Recerca

  60 Crèdits 

Semestre 1
15 Crèdits
5
5
1 assignatura optativa
5

Semestre 2
15 Crèdits
5
2 assignatures optatives
5

Semestre 3
14 Crèdits
1 assignatura optativa
5
9

Semestre 4
16 Crèdits
2 assignatures optatives
5
6

 

Optatives per especialitats

A partir del curs 2027-2028 entre en vigor una modificació del pla d'estudis que actualitza els noms i la composició de les especialitats del màster. Consulta'n els detalls.

Segons la selecció d'optatives, l'estudiant pot obtenir alguna de les especialitzacions següents del màster:

Crèdits ECTS

Especialitat de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge

5Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars
5Trastorns d'aprenentatge de la lectura
5Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques

 

Crèdits ECTS

Especialitat de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

5Adquisició i avaluació de llenguatge
5Trastorns de la parla i de la veu
5Trastorns del llenguatge oral

 

Crèdits ECTS

Especialitat de Trastorns del Desenvolupament

5Discapacitat sensorial i motriu
5Discapacitat i sobredotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista
5Dèficits d'atenció i trastorns de conducta


Per obtenir una de les especialitats de la titulació, s'han de superar obligatòriament els 15 crèdits optatius corresponents a l'itinerari de l'especialitat escollida.

Es pot obtenir una doble especialitat si es supera els 15 crèdits optatius de dues especialitats diferents.

Si no es vol seguir l'itinerari d'alguna d'aquestes especialitats, es pot cursar les assignatures optatives que es vulgui de les que s'ofereixen.

Càrrega lectiva

Per obtenir la present titulació de màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS

El màster està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre semestres), podent-se completar també en un any. Es recomana seguir la planificació de dos anys per a qualsevol de les dues orientacions que s'ofereixen: Professionalitzadora o Recerca.

Pràctiques

El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

  • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
     
  • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. L'estudiant haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TMF), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

Pràcticum Professionalitzador:

Pràctiques


El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

  • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
     
  • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. L'estudiant haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TMF), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

Pràcticum Professionalitzador: 

DescripcióAl pràcticum professionalitzador, s'espera que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al Màster en un context professional concret.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria. Pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de dedicació, distribuïdes al llarg de tot el semestre de la següent manera: 100 hores obligatòries en institucions o centres relacionats amb l'àmbit d'especialització professional del màster + 125 hores a l'aula de la UOC .

Les activitats, tant presencials com virtuals, s'han de prolongar al llarg de tot el semestre. Per tant, no es poden compactar.

Modalitat

Presencial.

Requisits acadèmics

Haver superat 20 crèdits ECTS del màster, 15 dels quals han de correspondre a les assignatures obligatòries.

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud.

Recomanacions

És molt recomanable que el Pràcticum professionalitzador es cursi el semestre immediatament anterior al TFM professionalitzador, però també es pot cursar alhora o posteriorment.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor al centre de pràctiques i un professor col·laborador. Tots dos asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Disponibilitat de centres

La disponibilitat concreta de centres oferts per la UOC (ofertes d'agrupament) pot consultar-se en la convocatòria del semestre actual dins de l'aplicatiu  de pràctiques Experience.

La llista de centres amb conveni de pràctiques pot variar cada semestre.

L'estudiant pot sol·licitar les pràctiques en centres no oferts per la UOC (ofertes directes) sempre que compleixin els requisits acadèmics especificats en la guia.

Convenis per Comunitat Autònoma

Pel que fa als organismes públics, cada Comunitat Autònoma té unes regulacions pròpies que poden variar cada semestre.

La situació actualitzada dels convenis de pràctiques per àmbit i Comunitat Autònoma pot consultar-se en l'espai Tràmits / Pràctiques en empreses / Pràctiques curriculars, del campus.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques professionalitzadores a la Guia del pràcticum professionalitzador.

 

Pràcticum de recerca: 

Descripció

Al pràcticum de recerca l'estudiant planificarà i durà a terme una investigació científica empírica.

L'estudiant definirà el tema de l'estudi científic, el plantejament dels objectius, les preguntes de recerca i de les hipòtesis; tot això basant-se en els estudis científics previs i les qüestions pendents a investigar. Així mateix, s'elaboraran els estímuls, materials i procediments per resoldre les preguntes de recerca i es durà a terme el treball de camp, consistent en la selecció de la mostra i la recollida de dades per al seu posterior anàlisi al TFM de recerca.

Durant el procés de sol·licitud, l'alumne haurà d'escollir un àmbit temàtic en el qual centrar la seva investigació.

Consulta el document d'indicacions per triar l'àmbit temàtic del Pràcticum de recerca.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria. Pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de dedicació.

Modalitat

En línia.

Requisits acadèmics

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud d'àmbit.

El pràcticum de recerca s'ha de cursar obligatòriament el semestre immediatament anterior al treball final de recerca (TFM).

L'estudiant cursarà el TFM de recerca sobre la mateixa temàtica escollida en el pràcticum de recerca i amb el mateix professor col·laborador.

Recomanacions

És altament recomanable cursar l'assignatura optativa «Dissenys i mètodes en investigació», abans de cursar el Pràcticum de recerca, si no es disposa de coneixements previs sobre això.

El fet de no tenir els coneixements bàsics pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura. Queda sobre la responsabilitat de l'alumne fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Es recomana cursar el pràcticum de recerca el penúltim semestre, per a cursar el TFM del mateix àmbit en l'últim semestre.

Aquells estudiants que vulguin finalitzar el Màster en dos semestres (1 any), hauran de cursar el pràcticum de recerca el primer semestre. Caldrà contactar amb el tutor d'acollida per a indicar-li l'àmbit.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professor col·laborador que assegura que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques de recerca a la Guia del pràcticum i TFM de recerca.

 

El procediment, els requisits específics de cada orientació i les dates concretes de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques en empreses / Pràctiques curriculars del campus.

La UOC ha formalitzat un acord amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana que permetrà als estudiants desenvolupar les seves pràctiques formatives en centres públics del territori de la Comunitat Valenciana

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques curriculars

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de máster (TFM)

El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

  • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
     
  • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum de recerca  i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. S'haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TFM), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

TFM Professionalitzador:

Treball final de máster (TFM)


El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

  • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
     
  • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum de recerca  i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. S'haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TFM), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

TFM Professionalitzador: 

Descripció

El TFM professionalitzador és un projecte orientat a aprofundir sobre un dels àmbits temàtics de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

S'haurà de dur a terme una acció o intervenció educativa, basada en evidències científiques, que respongui a una necessitat o repte del seu entorn.

Aquesta acció o intervenció generarà com a resultat un informe professional complet i la seva presentació i defensa davant una Comissió Avaluadora.

Consulta el document d'orientacions per triar l'àmbit temàtic del TFM professionalitzador.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria.

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores de dedicació.

Requisits acadèmics

Haver superat 25 crèdits ECTS del màster, 15 dels quals han de correspondre a les assignatures obligatòries.

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud d'àmbit.

Recomanacions

És altament recomanable haver cursat prèviament l'optativa vinculada a l'àmbit temàtic de TFM professionalitzador que es vol cursar, ja que al TFM es donaran per adquirits els coneixements bàsics sobre aquesta temàtica.

El fet de no tenir els coneixements bàsics sobre la temàtica escollida pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura.

Queda sobre la responsabilitat de l'alumnat fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Pots trobar més informació sobre el funcionament del TFM professionalitzador a la Guia del TFM professionalitzador.

 

TFM de Recerca: 

Descripció

El TFM de recerca és un projecte que conclou l'orientació de recerca del Màster, ja que es considera la continuació del pràcticum de recerca.

En aquesta assignatura s'analitzaran les dades recollides prèviament en el pràcticum de recerca i s'establiran les conclusions, donant com a resultat l'elaboració d'un article científic i la seva exposició i defensa davant una Comissió Avaluadora.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria.

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores de dedicació.

Requisits acadèmics

El TFM de recerca s'ha de cursar obligatòriament el semestre immediatament posterior al pràcticum de recerca.

Es cursarà el TFM de recerca sobre la mateixa temàtica escollida en el pràcticum de recerca i amb el mateix professor col·laborador.

Recomanacions

El fet de no tenir els coneixements bàsics pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura.

Queda sobre la responsabilitat de l'alumne fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Pots trobar més informació sobre el funcionament del TFM de recerca a la Guia del pràcticum i TFM de recerca.

 

Les dates concretes de sol·licitud del TFM s'exposen a l'espai Tràmits / Treballs finals / Sol·licitud de Treballs Finals / Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant del Màster compta amb un material per a cada assignatura elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats digitals (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura.

Recursos per l'aprenentatge


Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant del Màster compta amb un material per a cada assignatura elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats digitals (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Convalidacions

El programa del màster inclou la convalidació de crèdits, tant per assignatures cursades en altres titulacions com per l'acreditació d'experiència laboral i professional.
Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Sortides professionals

Sortides Professionals

El màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge complementa, amplia i especialitza la formació que els estudiants han adquirit en la seva titulació de grau (que és la que habilita per a l'exercici professional).

  • Treballa les competències que es demanen a les oposicions de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge (sol.liciteu més informació aquí).
  • Es reconeix a les borses d'interins de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge dels cossos docents de Catalunya (***) (Sol.liciteu més informació

Sortides Professionals


El màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge complementa, amplia i especialitza la formació que els estudiants han adquirit en la seva titulació de grau (que és la que habilita per a l'exercici professional).

  • Treballa les competències que es demanen a les oposicions de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge (sol.liciteu més informació aquí).
  • Es reconeix a les borses d'interins de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge dels cossos docents de Catalunya (***) (Sol.liciteu més informació aquí)

El màster es dirigeix fonamentalment a professionals afins amb la valoració i la intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament i que tenen els perfils següents:

  • Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge en centres ordinaris o d'educació especial, així com en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
  • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
  • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària, o en gabinets públics o privats.
  • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
  • Educadors socials en unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia o centres d'educació especial.
  • Treballadors socials en serveis d'atenció a la infància en risc o serveis per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.
  • Terapeutes ocupacionals en centres d'educació especial, centres de dia, hospitals, centres sociosanitaris o centres ocupacionals i de treball.

Recomanem consultar els webs dels Departaments d'Educació de cada Comunitat Autònoma per a saber si el Màster dóna accés a la borsa d'interins de certes especialitats.

Avís important per als Graduats en Educació Infantil (aplicable només a Catalunya)

Us informem que, segons una nova normativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en vigor des de l'1 de novembre de 2023, els titulats en Educació Infantil ja no poden accedir a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (PT) i d’Audició i Llenguatge (ALL) dins de les borses de personal docent interí de la Generalitat de Catalunya.

A conseqüència d’aquesta modificació, els estudiants que iniciïn el Màster en aquestes especialitats a partir del març de 2024 i que siguin graduats en Educació Infantil, no podran accedir a les borses de treball d’aquestes especialitats a Catalunya.

Aquesta limitació no afecta els graduats en Educació Primària, que continuen tenint accés a aquestes borses docents.

Objectius

  • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
  • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
  • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats en el llenguatge i l'aprenentatge.
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.
  • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els alumnes que presenten dificultats.
  • Obtenir la formació necessària per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció i pautes d'actuació ajustades a les necessitats específiques de suport educatiu dels nens i les nenes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Objectius


  • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
  • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
  • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats en el llenguatge i l'aprenentatge.
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.
  • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els alumnes que presenten dificultats.
  • Obtenir la formació necessària per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció i pautes d'actuació ajustades a les necessitats específiques de suport educatiu dels nens i les nenes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
  • Adquirir la capacitat  per a orientar en el procés educatiu tant als alumnes com als pares, mares  o tutors, familiars i altres professionals.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris d'atenció a la diversitat.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
  • Adquirir la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
  • Proporcionar els dissenys i els mètodes d'investigació així com les tècniques d'anàlisi de dades més adequades per a la investigació en dificultats de l'aprenentatge i  trastorns del llenguatge.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC ofereix una formació especialitzada fonamental per als professionals de l'educació de l'àmbit escolar, però també és molt interessant per a professionals de l'àmbit de la intervenció clínica.

En concret, aquest màster s'adreça als perfils següents:

  • Professionals de l'àmbit educatiu formal, com mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge, que treballen en centres d'educació primària ordinaris, centres específics d'educació especial o equips multidisciplinaris.
  • Professionals de l'àmbit educatiu, com pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs, que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics.
  • Professionals afins, com logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials i treballadors socials que treballin amb nens o nenes amb dificultats d'aprenentatge o trastorns del llenguatge.

 

Competències

 

Competències específiques

  • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
  • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències


 

Competències específiques

  • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
  • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
  • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
  • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
  • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
  • Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
  • Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Competències transversals

  • Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
  • Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
  • Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.

 

Competències generals

  • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
  • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
  • Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura de Magisteri, grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària o grau d'Educació Infantil / Primària

  • Diplomatura o grau de Logopèdia

  • Diplomatura o grau d'Educació Social

  • Diplomatura o grau de Treball Social

  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

  • Llicenciatura o Màster en Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura o grau de Pedagogia

  • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (*)

  • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri

  • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri (*) (**)

IMPORTANT:

Requisits acadèmics


Per a cursar el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura de Magisteri, grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària o grau d'Educació Infantil / Primària

  • Diplomatura o grau de Logopèdia

  • Diplomatura o grau d'Educació Social

  • Diplomatura o grau de Treball Social

  • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

  • Llicenciatura o Màster en Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura o grau de Pedagogia

  • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (*)

  • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri

  • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri (*) (**)

IMPORTANT: algunes titulacions d'accés requereixen que els estudiants cursin crèdits de formació complementària. Vegeu la pestanya "Criteris d'admissió".

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

(*) Els estudiants que accedeixin per aquesta via hauran de cursar les assignatures de Pràcticum i TFM en la modalitat de recerca.

(**) La Comissió només valorarà els graduats (o llicenciats) en altres titulacions universitàries que acreditin experiència professional prèvia en educació secundària , i que compleixin les condicions següents:

  • Mínim d'un any (12 mesos) amb una dedicació del 100% de la jornada laboral, o bé dos anys d'experiència (24 mesos) amb un mínim de dedicació del 50% de la jornada laboral. Els períodes amb una dedicació menor a mitja jornada no es computaran.

  • Aquests anys d'experiència s'han d'haver produït durant els darrers cinc anys, i ha de justificar-se amb els documents següents:

    • Títol universitari

    • CV

    • Carta de motivació

    • Si treballen per un organisme públic: document oficial on hi consti el càrrec, la durada i el tipus de jornada de la relació contractual (per exemple, el full de serveis o el certificat de vida laboral).

    • Si treballen en una organització privada: document oficial en la qual consti el càrrec, la durada i el tipus de jornada de la relació contractual (contracte laboral, certificat de vida laboral, certificat d'empresa, certificat del director/a o cap del centre o servei en què s'especifiquin les tasques que la persona interessada porta o ha portat a terme en el centre de treball).

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster universitari els estudiants procedents de les següents titulacions especificades a la pestanya "Requisits acadèmics". 

Complements formatius

Les persones que provenen de les següents titulacions no hauran de cursar cap complement formatiu per poder obtenir el títol de Màster: 

  • Diplomatura de Magisteri o Grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia
  • Llicenciatura en Psicopedagogia
  • Llicenciatura o Grau en Pedagogia

En canvi, les persones que accedeixin des d'aquestes altres titulacions sí que hauran de cursar 11 ECTS complements formatius per poder obtenir el títol de Màster:

  • Diplomatura o Grau en Logopèdia
  • Diplomatura o Grau en Educació Social
  • Diplomatura o Grau en Treball Social
  • Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional
  • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyança d'Idiomes*
  • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri
  • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió del màster universitari consideri

Els complements de formació que hauran de cursar són els següents:

Criteris d'admissió


Només seran admesos al màster universitari els estudiants procedents de les següents titulacions especificades a la pestanya "Requisits acadèmics". 

Complements formatius

Les persones que provenen de les següents titulacions no hauran de cursar cap complement formatiu per poder obtenir el títol de Màster: 

  • Diplomatura de Magisteri o Grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia
  • Llicenciatura en Psicopedagogia
  • Llicenciatura o Grau en Pedagogia

En canvi, les persones que accedeixin des d'aquestes altres titulacions sí que hauran de cursar 11 ECTS complements formatius per poder obtenir el títol de Màster:

  • Diplomatura o Grau en Logopèdia
  • Diplomatura o Grau en Educació Social
  • Diplomatura o Grau en Treball Social
  • Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional
  • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyança d'Idiomes*
  • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri
  • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió del màster universitari consideri

Els complements de formació que hauran de cursar són els següents:

  • Processos i contextos educatius (5 ECTS) [Aquesta assignatura només s'ofereix el primer semestre de cada curs]
  • Psicologia del desenvolupament: Infància (6 ECTS) [aquesta assignatura comença un mes abans que la resta d'assignatures del Màster]

(*)  Els estudiants amb aquesta via d’accés només hauran de cursar 6 ECTS complements formatius, corresponents a l’assignatura "Psicologia del desenvolupament: Infància"

(**) La Comissió únicament valorarà els graduats (o llicenciats) en altres titulacions universitàries que acreditin experiència professional prèvia en educació secundària, i que compleixin les següents condicions:

  • Mínim d'un any (12 mesos) amb una dedicació del 100%  de la jornada laboral, o dos anys d'experiència (24 mesos) amb un  mínim de dedicació del 50% de la jornada laboral. Els períodes amb una dedicació menor a la mitja jornada no es computaran.
  • Aquests anys d'experiència han d'haver-se produït durant els últims cinc anys, i s'han de justificar amb la següent documentació:
    • Títol universitari
    • CV
    • Carta de motivació
    • Si treballen per un organisme públic: document oficial on consti el càrreg, la durada i el tipus de jornada de la relació contractual (per exemple, la fulla de serveis o el certificat de vida laboral)
    • Si treballen en una organització privada: document oficial on consti el càrreg, la durada i el tipus de jornada de la relació contractual (contracte laboral, certificat de vida laboral, certificat d'empresa, certificat del director/a o cap del centre o servei en el que s'especifiquen les tasques que la persona interessada ha dut a terme en el centre de treball.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Programes relacionats

  • Màster universitari Inscripció oberta
    Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
    Veure tota la informació
  • Màster universitari Inscripció oberta
    Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció
    Veure tota la informació
  • Màster universitari
    Neuropsicologia
    Veure tota la informació

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?