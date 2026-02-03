Màster universitari Online en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Presentació
El màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge t'especialitza en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament en un context educatiu. Amb una visió molt centrada en l'activitat professional, podràs incorporar les aportacions més rellevants de l'àmbit científic per a afavorir l'educació inclusiva i potenciar les capacitats d'un alumnat divers.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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La UOC ha formalitzat un acord amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana que permetrà als estudiants desenvolupar les seves pràctiques formatives en centres públics del territori de la Comunitat Valenciana.
Per què estudiar el màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la UOC?
Si estudies aquest Màster a la UOC podràs:
- Especialitzar-te en la identificació i intervenció de les dificultats i trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament.
- Dissenyar activitats educatives per a la intervenció de l'alumnat amb dificultats en l'aprenentatge, el llenguatge i el desenvolupament.
- Afavorir la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
- Prendre decisions professionals de manera informada i basades en evidències científiques rellevants.
- Formar-te en una orientació professionalitzadora o en una orientació de recerca.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Avís important sobre les borses de docents interins de la Generalitat de Catalunya. Consulta'l aquí.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.