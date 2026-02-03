Los TF están orientados a la evaluación de competencias asociadas al título y concluyen con la defensa, evaluación y calificación del trabajo.

Los TF comportan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto que conduzca a la elaboración de una memoria, un artículo de investigación o cualquier otro producto científico-académico en que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las competencias y las habilidades aprendidas en la enseñanza correspondiente. El estudiante que haya superado el trabajo final habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para implementarlas en su ocupación laboral y / o profesional.

Los estudios de final de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 10 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por los créditos asignados a cada grado o máster en esta asignatura y por la equivalencia de 25 horas de dedicación del estudiante por cada crédito.

Trabajo final

Los estudios de final de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 10 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por los créditos asignados a cada grado o máster en esta asignatura y por la equivalencia de 25 horas de dedicación del estudiante por cada crédito.

Finalidad del TF

Los TF comportan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto que conduzca a la elaboración de una memoria, un artículo de investigación o cualquier otro producto científico-académico en que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las competencias y las habilidades aprendidas en la enseñanza correspondiente. El estudiante que haya superado el trabajo final habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para implementarlas en su ocupación laboral y / o profesional.

Los TF están orientados a la evaluación de competencias asociadas al título y concluyen con la defensa, evaluación y calificación del trabajo. Para cada programa se fijarán las competencias específicas y transversales que serán objeto de evaluación de acuerdo con la memoria de implantación del estudio.

Proceso de solicitud y matriculación

Para matricularse en el TF, hay que hacer una solicitud previa según los criterios y requisitos que marque cada programa. Hay que tener un mínimo de créditos superado para hacer el trabajo final de máster, dado que se considera esta asignatura como el último paso previo a la obtención del título. El estudiante expresa la voluntad de hacer su trabajo final dentro de los ámbitos de trabajo que se hayan marcado en cada programa si fuera el caso.

El acompañamiento de un docente especializado

Para que el estudiante pueda elaborar su trabajo final, la UOC asigna un docente que guiará y dará las pautas necesarias para el buen desarrollo del trabajo. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los siguientes aspectos del TF: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. Este docente hace el seguimiento, evalúa su elaboración y participa de la evaluación final del trabajo final. Por lo tanto, el docente velará por el progreso y la calidad del trabajo final.

La defensa y evaluación del trabajo final

En la UOC la defensa de los TF se realiza mayoritariamente a través de mecanismos virtuales. La diversidad geográfica de los estudiantes hace que sea muy difícil coincidir en el espacio y en el tiempo.

La modalidad estándar para la defensa del TF en la UOC es la defensa virtual y asíncrona. Algunas titulaciones pueden tener otras modalidades de defensa que se encuentran explicadas en la ficha de cada programa de Estudia en la UOC o en el plan docente de la asignatura de trabajo final. La evaluación de la defensa y de la asignatura corresponde al tribunal de evaluación, el cual valorará el trabajo final según los criterios de evaluación explicitados en el plan docente.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, el proyecto, el producto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. Algunas titulaciones pueden pedir memoria y producto como resultado de la elaboración del trabajo final.

Los trabajos que obtengan una calificación mínima, establecida por cada programa, se pondrán a disposición pública a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.

Al final del año académico, los estudios de la UOC organizan una jornada para premiar a los mejores trabajos finales del año académico finalizado.

La asignatura de TF no podrá ser objeto de reconocimiento ni de compensación.

Para obtener más información, debes acceder a la información de la asignatura de trabajo final de cada programa y la información del plan docente de la asignatura que encontrarás en Estudia en la UOC o en la Secretaría del Campus de la UOC.

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