Máster universitario Online en Traducción y Tecnologías
Presentación
El máster universitario online de Traducción y Tecnologías proporciona los conocimientos y las herramientas necesarias, tanto conceptuales como tecnológicas, implicadas en la traducción especializada. En un entorno digital en constante evolución, preparamos los profesionales de la traducción para liderar un sector en transformación, que requiere perfiles expertos en la aplicación de la IA y en las principales herramientas de traducción asistida y traducción automática.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el máster en línea de Traducción y Tecnologías de la UOC?
Estudiando este máster podrás:
- Obtener conocimientos de las herramientas tecnológicas y de gestión de la información que exige hoy el ejercicio de la profesión de traductor.
- Tener un amplio conocimiento de los procesos y recursos implicados en la traducción especializada.
- Adquirir una alta calificación tecnológica, mediante el alto contenido práctico que proporciona este máster.
- Dominar la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la traducción. En este programa analizamos su impacto y aprendemos a usarla, integrándola estratégicamente en el flujo de trabajo para optimizar los resultados.
- Acceder con total garantía a un mercado de la traducción globalizado donde el factor humano especializado es más clave que nunca. El ámbito de la traducción que incorpora tecnología tiene un gran potencial y una alta demanda.
- Estudiar un máster con doble vertiente profesionalizadora y de investigación, según tus intereses.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.