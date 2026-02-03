Màster universitari Online en Traducció i Tecnologies
Presentació
El màster universitari online de Traducció i Tecnologies proporciona els coneixements i les eines necessàries, tant conceptuals com tecnològiques, implicades en la traducció especialitzada. En un entorn digital en constant evolució, preparem els professionals de la traducció per liderar un sector en transformació, que requereix perfils experts en l'aplicació de la IA i en les principals eines de traducció assistida i traducció automàtica.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el màster online de Traducció i Tecnologies de la UOC?
Estudiant aquest màster podràs:
- Obtenir coneixements de les eines tecnològiques i de gestió de la informació que exigeix avui l'exercici de la professió de traductor.
- Tenir un ampli coneixement dels processos i recursos implicats en la traducció especialitzada.
- Adquirir una alta qualificació tecnològica, mitjançant l'alt contingut pràctic que proporciona aquest màster.
- Dominar la Intel·ligència Artificial (IA) aplicada a la traducció. En aquest programa analitzem el seu impacte i aprenem a fer-la servir, integrant-la estratègicament en el flux de treball per optimitzar els resultats.
- Accedir amb total garantia a un mercat de la traducció globalitzat on el factor humà especialitzat és més clau que mai. L'àmbit de la traducció que incorpora tecnologia té un gran potencial i una alta demanda.
- Cursar un màster amb doble vessant professionalitzadora i de recerca, segons els teus interessos.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.