El máster universitario de Dirección Logística ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster, además de si el vuelo orientar hacia la investigación o hacia el ámbito profesional.

El trabajo final del máster universitario de Dirección Logística consiste en la realización de un trabajo de investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster universitario de Dirección Logística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Dirección Logística el trabajo final consta de 8 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster universitario de Dirección Logística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Dirección Logística el trabajo final consta de 8 créditos ECTS.

El trabajo final del máster universitario de Dirección Logística consiste en la realización de un trabajo de investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Dirección Logística ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster, además de si el vuelo orientar hacia la investigación o hacia el ámbito profesional. Para matricularse del trabajo final, el estudiante debe haber cursado previamente 24 de los 40 créditos obligatorios y, mediante la figura del tutor, deberá manifestar su intención de realizar el trabajo final con una antelación suficiente. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo de fin de máster es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director de este trabajo es el encargado de orientar al estudiante, de hacer el seguimiento del proyecto y de asesorarle en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición pública del trabajo ante una comisión de evaluación. La calificación del trabajo final resulta de la ponderación entre la calificación obtenida durante las pruebas de evaluación continua y la valoración del comité.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.



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