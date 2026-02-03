Máster universitario Online en Dirección Logística
Presentación
El máster universitario en línea de Dirección Logística forma profesionales y directivos capaces de gestionar la logística y las cadenas de suministro empresariales en un entorno global cambiante.
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El sector logístico es una pieza imprescindible para asegurar la competitividad económica de los sistemas productivos modernos, siente en sí mismo un gran generador de ocupación. A este hecho, se suma la relevancia que va adquiriendo en la relación directa con los consumidores finales, debido a la transformación digital de la economía, que está experimentando crecimientos exponenciales de la venta por internet (e-commerce) con entrega de última milla a domicilio, y que comporta la redefinición de las cadenas de suministro globales y la búsqueda de la máxima eficiencia en la ubicación y gestión de las infraestructuras logísticas de los grandes operadores.
La formación asíncrona ofrecida en el programa, con una metodología avalada por años de experiencia al ser la primera universidad en línea, se enriquece con recursos de aprendizaje exclusivos en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y la supervisión por parte de profesorado altamente especializado en la temática.
La formación asíncrona ofrecida en el programa, con una metodología avalada por años de experiencia al ser la primera universidad en línea, se enriquece con recursos de aprendizaje exclusivos en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y la supervisión por parte de profesorado altamente especializado en la temática.
El sector logístico es una pieza imprescindible para asegurar la competitividad económica de los sistemas productivos modernos, siente en sí mismo un gran generador de ocupación. A este hecho, se suma la relevancia que va adquiriendo en la relación directa con los consumidores finales, debido a la transformación digital de la economía, que está experimentando crecimientos exponenciales de la venta por internet (e-commerce) con entrega de última milla a domicilio, y que comporta la redefinición de las cadenas de suministro globales y la búsqueda de la máxima eficiencia en la ubicación y gestión de las infraestructuras logísticas de los grandes operadores.
La formación asíncrona ofrecida en el programa, con una metodología avalada por años de experiencia al ser la primera universidad en línea, se enriquece con recursos de aprendizaje exclusivos en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y la supervisión por parte de profesorado altamente especializado en la temática. Esta metodología asíncrona, se complementa con jornadas optativas sobre nuevas tendencias en logística, que actúan como espacios de encuentro virtual donde el personal docente investigador del máster comparte las últimas investigaciones y tendencias globales del sector con el estudiantado. En estas sesiones, se abordan temas de vanguardia que varían semestre a semestre, y que pueden incluir estudios de caso de empresas logísticas de referencia, proyectos de investigación competitivos lideratos por profesorado del máster, o casos de actualidad. Esta iniciativa garantiza una formación en contacto permanente con la actualidad del sector, conectando la teoría académica con las soluciones logísticas del sector profesional.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Dirección Logística online de la UOC?
Con este máster universitario de Dirección Logística serás especialista en:
- Gestión y dirección logística
- Tomar decisiones en el ámbito de la logística y la gestión de la cadena de suministro (supply chain management).
- Los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar actividades logísticas en las grandes áreas de la supply chain: compras y aprovisionamientos, producción, distribución, almacenamiento y transporte.
- Entender cómo se están redefiniendo las cadenas de suministro de las empresas por el crecimiento de la e-commerce, los adelantos tecnológicos en el ámbito logístico, la mayor implicación de los operadores logísticos y los cambios económicos, políticos y sanitarios que se producen a nivel mundial.
- Capacidad analítica y orientación a resultados, visión estratégica, gran proactividad y adaptación al cambio.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.