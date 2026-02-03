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Máster universitario Online en Dirección Logística

Presentación

El máster universitario en línea de Dirección Logística forma profesionales y directivos capaces de gestionar la logística y las cadenas de suministro empresariales en un entorno global cambiante.
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Más información

 

El sector logístico es una pieza imprescindible para asegurar la competitividad económica de los sistemas productivos modernos, siente en sí mismo un gran generador de ocupación. A este hecho, se suma la relevancia que va adquiriendo en la relación directa con los consumidores finales, debido a la transformación digital de la economía, que está experimentando crecimientos exponenciales de la venta por internet (e-commerce) con entrega de última milla a domicilio, y que comporta la redefinición de las cadenas de suministro globales y la búsqueda de la máxima eficiencia en la ubicación y gestión de las infraestructuras logísticas de los grandes operadores.

La formación asíncrona ofrecida en el programa, con una metodología avalada por años de experiencia al ser la primera universidad en línea, se enriquece con recursos de aprendizaje exclusivos en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y la supervisión por parte de profesorado altamente especializado en la temática.

El sector logístico es una pieza imprescindible para asegurar la competitividad económica de los sistemas productivos modernos, siente en sí mismo un gran generador de ocupación. A este hecho, se suma la relevancia que va adquiriendo en la relación directa con los consumidores finales, debido a la transformación digital de la economía, que está experimentando crecimientos exponenciales de la venta por internet (e-commerce) con entrega de última milla a domicilio, y que comporta la redefinición de las cadenas de suministro globales y la búsqueda de la máxima eficiencia en la ubicación y gestión de las infraestructuras logísticas de los grandes operadores.

La formación asíncrona ofrecida en el programa, con una metodología avalada por años de experiencia al ser la primera universidad en línea, se enriquece con recursos de aprendizaje exclusivos en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y la supervisión por parte de profesorado altamente especializado en la temática. Esta metodología asíncrona, se complementa con jornadas optativas sobre nuevas tendencias en logística, que actúan como espacios de encuentro virtual donde el personal docente investigador del máster comparte las últimas investigaciones y tendencias globales del sector con el estudiantado. En estas sesiones, se abordan temas de vanguardia que varían semestre a semestre, y que pueden incluir estudios de caso de empresas logísticas de referencia, proyectos de investigación competitivos lideratos por profesorado del máster, o casos de actualidad. Esta iniciativa garantiza una formación en contacto permanente con la actualidad del sector, conectando la teoría académica con las soluciones logísticas del sector profesional.

¿Por qué estudiar el máster universitario de Dirección Logística online de la UOC?

Con este máster universitario de Dirección Logística serás especialista en:

  • Gestión y dirección logística
  • Tomar decisiones en el ámbito de la logística y la gestión de la cadena de suministro (supply chain management).
  • Los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar actividades logísticas en las grandes áreas de la supply chain: compras y aprovisionamientos, producción, distribución, almacenamiento y transporte.
  • Entender cómo se están redefiniendo las cadenas de suministro de las empresas por el crecimiento de la e-commerce, los adelantos tecnológicos en el ámbito logístico, la mayor implicación de los operadores logísticos y los cambios económicos, políticos y sanitarios que se producen a nivel mundial.
  • Capacidad analítica y orientación a resultados, visión estratégica, gran proactividad y adaptación al cambio.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Dirección Logística

Plan de estudios

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatoria
8
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
Asignaturas optativas
Créditos
Logística sectorial: casuísticas concretas
4
4
4
4
4
4
4
Diseño de investigación
4
8

 

Semestres 2 años (Octubre)

Semestre 1 (Octubre)
Créditos
Entorno global de negocio
4
La función del aprovisionamiento y la gestión de compras
4
Logística de la producción
4
Gestión de la distribución y de los almacenes
4

Semestre 2 (Marzo)
Créditos
Gestión de la cadena de suministro global
4
Logística internacional y gestión del transporte
4
Subcontratación logística: el papel de los operadores logísticos
4
Optativa 1
4

Semestre 3 (Octubre)
Créditos
Habilidades para la dirección
4
Logística 4.0 y usos del Big Data
4
Logística y tecnologías para el e-comerce
4
Optativa 2
4

Semestre 4 (Marzo)
Créditos
Optativa 3
4
Trabajo de fin de máster
8

 

Semestres 1 año (Octubre)

Semestre 1 (Octubre)
Créditos
Entorno global de negocio
4
La función del aprovisionamiento y la gestión de compras
4
Logística de la producción
4
Gestión de la distribución y de los almacenes
4
Habilidades para la dirección
4
Logística 4.0 y usos del Big Data
4
Logística y tecnologías para el e-comerce
4
Optativa 1
4

Semestre 2 (Marzo)
Créditos
Gestión de la cadena de suministro global
4
Logística internacional y gestión del transporte
4
Subcontratación logística: el papel de los operadores logísticos
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Trabajo de fin de máster
8

Carga lectiva

60 créditos

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa

Duración

8 créditos ECTS, que equivalen a 200 horas. Son prácticas académicas curriculares optativas.

Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisitos

Las prácticas son una oportunidad de aplicación de los conocimientos trabajados a lo largo del máster. Así pues, para cursar las prácticas se recomienda haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, los cuales aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Prácticas


Tipología de la asignaturaOptativa

Duración

8 créditos ECTS, que equivalen a 200 horas. Son prácticas académicas curriculares optativas.

Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisitos

Las prácticas son una oportunidad de aplicación de los conocimientos trabajados a lo largo del máster. Así pues, para cursar las prácticas se recomienda haber superado las asignaturas obligatorias del programa.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, los cuales aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas se puede encontrar en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que te apuntes hasta que se empiezan las prácticas.

 

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre actual.

El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio «Prácticas curriculares» del Campus Virtual.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final

Los estudios de máster universitario de Dirección Logística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Dirección Logística el trabajo final consta de 8 créditos ECTS.

El trabajo final del máster universitario de Dirección Logística consiste en la realización de un trabajo de investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Dirección Logística ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster, además de si el vuelo orientar hacia la investigación o hacia el ámbito profesional.

Trabajo final


Los estudios de máster universitario de Dirección Logística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Dirección Logística el trabajo final consta de 8 créditos ECTS.

El trabajo final del máster universitario de Dirección Logística consiste en la realización de un trabajo de investigación individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Dirección Logística ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster, además de si el vuelo orientar hacia la investigación o hacia el ámbito profesional. Para matricularse del trabajo final, el estudiante debe haber cursado previamente 24 de los 40 créditos obligatorios y, mediante la figura del tutor, deberá manifestar su intención de realizar el trabajo final con una antelación suficiente. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo de fin de máster es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director de este trabajo es el encargado de orientar al estudiante, de hacer el seguimiento del proyecto y de asesorarle en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición pública del trabajo ante una comisión de evaluación. La calificación del trabajo final resulta de la ponderación entre la calificación obtenida durante las pruebas de evaluación continua y la valoración del comité.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.


+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

Recursos para el aprendizaje

Se utilizarán simuladores de planificación de demanda y de gestión de la cadena de suministro (SCM), así como también herramientas de tratamiento de datos.

Duración

El programa de máster universitario de Dirección Logística de la UOC se puede cursar a tiempo completo en un año (dos períodos semestrales) o a tiempo parcial de manera personalizada de acuerdo con las disponibilidades y los intereses individuales.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
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  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Dirección Logística

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario en Dirección Logística

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Máster universitario en Dirección Logística

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las salidas profesionales del máster universitario de Dirección Logística son las siguientes:

  • Responsable de supply chain y logística
  • Director de compras y aprovisionamientos
  • Director de operaciones
  • Responsable de distribución y transporte
  • Gestor de tráfico (traffic manager)
  • Responsable de operaciones e-commerce
  • Gestor de logística internacional
  • Responsable de almacén
  • Asesor en estrategia logística, cadena de suministro e e-commerce
  • Emprendedor en el ámbito del e-commerce
  • Investigador

Objetivos

Los objetivos del máster de Dirección Logística son los siguientes:

  • Formar expertos capaces de tomar decisiones en el ámbito de la logística y la gestión de la cadena de suministro (supply chain management) en un contexto en el que los procesos logísticos tienen una importancia estratégica clave para las empresas que operan en una economía cada vez más globalizada y digitalizada.
  • Dotar al estudiante de los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar actividades logísticas en las grandes áreas de la supply chain: compra y avituallamiento de provisiones, producción, distribución, almacenamiento y transporte, por área y de manera global.
  • Preparar futuros profesionales que desarrollen un nivel avanzado de conocimiento de cómo se están redefiniendo las cadenas de suministro de las empresas debido al crecimiento del comercio electrónico, de los avances tecnológicos en el ámbito logístico y del aumento de la implicación de los operadores logísticos .

Objetivos


Los objetivos del máster de Dirección Logística son los siguientes:

  • Formar expertos capaces de tomar decisiones en el ámbito de la logística y la gestión de la cadena de suministro (supply chain management) en un contexto en el que los procesos logísticos tienen una importancia estratégica clave para las empresas que operan en una economía cada vez más globalizada y digitalizada.
  • Dotar al estudiante de los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar actividades logísticas en las grandes áreas de la supply chain: compra y avituallamiento de provisiones, producción, distribución, almacenamiento y transporte, por área y de manera global.
  • Preparar futuros profesionales que desarrollen un nivel avanzado de conocimiento de cómo se están redefiniendo las cadenas de suministro de las empresas debido al crecimiento del comercio electrónico, de los avances tecnológicos en el ámbito logístico y del aumento de la implicación de los operadores logísticos .
  • Formar futuros investigadores en el campo de la logística que pueden emprender posteriormente estudios de doctorado.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este máster universitario de Dirección Logística se dirige a tres perfiles diferentes:

  1. Titulados superiores con interés por especializarse en el ámbito de la logística:
    1. Opción de continuidad para estudiantes de grado que quieran especializarse en alguna de las áreas funcionales de la empresa.
    2. Opción de continuidad para titulados de ámbitos técnicos que deseen especializarse en gestión y dirección en un sector como el de la logística en el que quedan altamente vinculadas las competencias tecnológicas con los conocimientos del mundo de la empresa.
  2. Estudiantes orientados a la especialización académica y de investigación en logística.
  3. Profesionales en activo que se forman a lo largo de la vida para profundizar en el conocimiento y el dominio de diferentes herramientas que les permitan una mejora continua.

Competencias

Competencias básicas

  • Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o en la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
  • Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  • Comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran parte, autodirigido o autónomo.

Competencias


Competencias básicas

  • Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o en la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
  • Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  • Comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran parte, autodirigido o autónomo.


Competencias generales

  • Analizar y resolver problemas del ámbito logístico en diferentes contextos, enfocando la situación y orientando la toma de decisiones a las necesidades de la organización y el logro de resultados eficientes.


Competencias transversales

  • Comunicarse de manera efectiva en un entorno profesional global.
  • Adoptar y promover actitudes y comportamientos por parte de los miembros de una organización de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Aportar valor a las organizaciones utilizando las TIC de forma avanzada.
  • Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, fundamentado en el conocimiento académico y en el conocimiento aplicado en la práctica profesional.
  • Liderar y dirigir equipos de trabajo o proyectos en entornos complejos, dinámicos y globales.


Competencias específicas

  • Desarrollar una visión concreta y en conjunto de las diferentes áreas implicadas en la función logística de cualquier organización que permita tomar decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo.
  • Comprender el valor de gestionar la cadena de suministro de manera global y colaborativa para idear objetivos de mejora en calidad, coste, servicio y sostenibilidad.
  • Identificar y desarrollar las relaciones entre los diferentes actores de la cadena de suministro para el logro de objetivos propios y conjuntos, estableciendo relaciones positivas de colaboración.
  • Definir una visión estratégica de la logística basada en las principales tendencias del sector y establecer criterios para su aplicación en los procesos operativos de una organización.
  • Conocer y ser capaz de escoger los activos, los recursos y la tecnología más adecuados que sirvan de apoyo para el flujo de los materiales y de la información en la organización.
  • Diseñar e implementar tareas de investigación y análisis de datos, utilizando técnicas innovadoras y aplicables al ámbito de la logística.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Dirección Logística

Requisitos de acceso

Criterios de admisión

Acceso directo

Para cursar este máster universitario hay que haber obtenido alguna de las titulaciones de grado (o diplomatura/licenciatura) que se indican a continuación:

  • Título del ámbito Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo

  • Título español del ámbito Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales

  • Título español del ámbito Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación

  • Título español del ámbito Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación

  • Título español del ámbito Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural

Acceso no directo

Admisión supeditada a la Comisión de titulación

Las personas que accedan al máster desde titulaciones (españolas y no españolas) diferentes de las indicadas anteriormente, será necesario que pasen un proceso de valoración por parte de la Comisión de la titulación (liderada por la dirección del programa), que valorará la admisión, o bien se denegará el acceso, así como si tienen que cursar complementos de formación.

Criterios de admisión


Acceso directo

Para cursar este máster universitario hay que haber obtenido alguna de las titulaciones de grado (o diplomatura/licenciatura) que se indican a continuación:

  • Título del ámbito Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo

  • Título español del ámbito Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales

  • Título español del ámbito Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación

  • Título español del ámbito Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación

  • Título español del ámbito Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural

Acceso no directo

Admisión supeditada a la Comisión de titulación

Las personas que accedan al máster desde titulaciones (españolas y no españolas) diferentes de las indicadas anteriormente, será necesario que pasen un proceso de valoración por parte de la Comisión de la titulación (liderada por la dirección del programa), que valorará la admisión, o bien se denegará el acceso, así como si tienen que cursar complementos de formación.

Para que la Comisión de titulación pueda hacer la valoración, hace falta que envíes la documentación siguiente a tu tutor o tutora:

  • Título universitario por el cual se accede al máster.

  • Certificados de cursos o formaciones.

  • Evidencias de experiencia profesional (CV, vida laboral, certificado de empresa, etc.).

  • Otras evidencias.

La Comisión de titulación puede requerir documentación extra para autorizar la matrícula, en caso de que lo considere necesario.

Con el objetivo de nivelar el bagaje formativo, los estudiantes que no provengan de las titulaciones descritas al perfil de ingreso recomendado cursarán complementos formativos. Esta recomendación se hace mediante una tutorización y evaluación personalizada de las competencias previas de cada estudiante durante el periodo de incorporación, previamente a la primera matrícula.

Las asignaturas previstas a estos efectos son las siguientes:

La realización de estos complementos formativos no es obligatoria para acceder al máster universitario, pero sí para obtener el título.

Perfiles de ingreso recomendados

Este máster universitario de Dirección Logística va dirigido a personas tituladas en estudios superiores universitarios de alguno de los siguientes ámbitos:

  • Título del ámbito Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo

  • Título español del ámbito Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales

  • Título español del ámbito Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación

  • Título español del ámbito Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación

  • Título español del ámbito Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural

Ya que las denominaciones de las titulaciones sufren variaciones a lo largo del tiempo o pueden ser ligeramente diferentes según el centro que las imparte, se aceptará cualquier otra titulación universitaria superior que cumpla la legislación vigente de acceso al nivel de máster cuyo nombre sea afín a las denominaciones listadas más arriba.

Perfiles de ingreso recomendados


Este máster universitario de Dirección Logística va dirigido a personas tituladas en estudios superiores universitarios de alguno de los siguientes ámbitos:

  • Título del ámbito Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo

  • Título español del ámbito Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales

  • Título español del ámbito Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación

  • Título español del ámbito Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación

  • Título español del ámbito Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural

Ya que las denominaciones de las titulaciones sufren variaciones a lo largo del tiempo o pueden ser ligeramente diferentes según el centro que las imparte, se aceptará cualquier otra titulación universitaria superior que cumpla la legislación vigente de acceso al nivel de máster cuyo nombre sea afín a las denominaciones listadas más arriba.

Los estudiantes que provengan de titulaciones de otras ramas de conocimiento diferentes a los perfiles de ingreso recomendados podrán ser admitidos al máster siempre y cuando la comisión de admisión acceda. También deberán cursar un máximo de 10 créditos ECTS de complementos formativos. Estos créditos se impartirán en las siguientes asignaturas:

  • Introducción a la empresa (4 créditos)
  • Fundamentos de estadística (6 créditos)

La identificación de los complementos formativos correrá a cargo del tutor y se desarrollará de manera personalizada durante el período de incorporación previo a la primera matrícula.

Conocimientos previos

Se recomienda que los estudiantes que quieran acceder a este máster tengan un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al nivel B2 del marco común europeo de las lenguas y un nivel de competencia a nivel de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se recomienda a los estudiantes extranjeros que sean competentes en la lengua oficial en la que elijan cursar el máster en la UOC (español o catalán).
Máster universitario en Dirección Logística

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

Si quieres especializarte en el ámbito de la logística, gestión de la cadena de suministro, compras, aprovisionamiento, producción, distribución, almacenamiento o transporte, el máster universitario en línea de Dirección Logística de la UOC ofrece una formación orientada a profesionales y directivos.

El máster universitario de Dirección Logística de la UOC es una titulación oficial y con metodología flexible y 100 % en línea. Está diseñado para los profesionales que desean mejorar laboralmente sin olvidar sus responsabilidades. El programa aplica una metodología asíncrona, con recursos de aprendizaje en formatos múltiples, pruebas de evaluación flexibles y supervisión por parte de profesorado especializado.

Desde el primer día tendrás acceso al Campus Virtual de la UOC, un entorno de aprendizaje intuitivo, disponible las 24 horas, que te permitirá acceder a contenidos, actividades, foros, recursos multimedia y seguimiento académico desde el ordenador, la tableta o el móvil.

En la UOC no memorizas teoría, sino que haces un aprendizaje práctico centrado en la resolución de casos reales. El máster oficial de Dirección Logística te prepara para tomar decisiones en el ámbito de la logística y la supply chain management, en un contexto en que los procesos logísticos tienen una importancia estratégica cada vez más globalizada y digitalizada. 

El principal sistema de evaluación de la UOC es la evaluación continua. Aprenderás progresivamente a partir de la realización de retos prácticos a lo largo de la asignatura.

En la UOC tendrás un acompañamiento docente continuo estructurado en dos pilares. Por un lado, el equipo de tutoría te orientará en la matrícula, la planificación y el itinerario académico según tus objetivos. Por otro lado, el profesorado experto te guiará en cada asignatura mediante la resolución continuada de dudas y un feedback constante

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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