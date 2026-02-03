Màster universitari Online en Direcció Logística
Presentació
El màster universitari online de Direcció Logística forma professionals i directius capaços de gestionar la logística i les cadenes de subministrament empresarials en un entorn global canviant.
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El sector logístic és una peça imprescindible per assegurar la competitivitat econòmica dels sistemes productius moderns, sent en si mateix un gran generador d'ocupació. A aquest fet, s'hi suma la rellevància que va adquirint en la relació directa amb els consumidors finals, degut a la transformació digital de l'economia, que està experimentant creixements exponencials de la venda per internet (e-commerce) amb lliurament de darrera milla a domicili, i que comporta la redefinició de les cadenes de subministrament globals i la cerca de la màxima eficiència en la ubicació i gestió de les infraestructures logístiques dels grans operadors.
La formació asíncrona oferta en el programa, amb una metodologia avalada per anys d'experiència en ser la primera universitat online, s'enriqueix amb recursos d'aprenentatge exclusius en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i la supervisió per part de professorat altament especialitzat en la temàtica.
La formació asíncrona oferta en el programa, amb una metodologia avalada per anys d'experiència en ser la primera universitat online, s'enriqueix amb recursos d'aprenentatge exclusius en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i la supervisió per part de professorat altament especialitzat en la temàtica.
El sector logístic és una peça imprescindible per assegurar la competitivitat econòmica dels sistemes productius moderns, sent en si mateix un gran generador d'ocupació. A aquest fet, s'hi suma la rellevància que va adquirint en la relació directa amb els consumidors finals, degut a la transformació digital de l'economia, que està experimentant creixements exponencials de la venda per internet (e-commerce) amb lliurament de darrera milla a domicili, i que comporta la redefinició de les cadenes de subministrament globals i la cerca de la màxima eficiència en la ubicació i gestió de les infraestructures logístiques dels grans operadors.
La formació asíncrona oferta en el programa, amb una metodologia avalada per anys d'experiència en ser la primera universitat online, s'enriqueix amb recursos d'aprenentatge exclusius en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i la supervisió per part de professorat altament especialitzat en la temàtica. Aquesta metodologia asíncrona, es complementa amb jornades optatives sobre noves tendències en logística, que actuen com a espais de trobada virtual on el personal docent investigador del màster comparteix les darreres investigacions i tendències globals del sector amb l'estudiantat. En aquestes sessions, s'aborden temes d'avantguarda que varien semestre a semestre, i que poden incloure estudis de cas d'empreses logístiques de referència, projectes de recerca competitius liderats per professorat del màster, o casos d'actualitat. Aquesta iniciativa garanteix una formació en contacte permanent amb l'actualitat del sector, connectant la teoria acadèmica amb les solucions logístiques del sector professional.
Per què estudiar el màster universitari de Direcció Logística online de la UOC?
Amb aquest màster universitari de Direcció Logística seràs especialista en:
- Gestió i direcció logística
- Prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management).
- Els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques en les grans àrees de la supply chain: compres i aprovisionaments, producció, distribució, emmagatzematge i transport.
- Entendre com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses pel creixement de l'e-commerce, els avenços tecnològics en l'àmbit logístic, la major implicació dels operadors logístics i els canvis econòmics, polítics i sanitaris que es produeixen a nivell mundial.
- Capacitat analítica i orientació a resultats, visió estratègica, gran proactivitat i adaptació al canvi.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.