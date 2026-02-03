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Màster universitari Online en Direcció Logística

Presentació

El màster universitari online de Direcció Logística forma professionals i directius capaços de gestionar la logística i les cadenes de subministrament empresarials en un entorn global canviant.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

El sector logístic és una peça imprescindible per assegurar la competitivitat econòmica dels sistemes productius moderns, sent en si mateix un gran generador d'ocupació. A aquest fet, s'hi suma la rellevància que va adquirint en la relació directa amb els consumidors finals, degut a la transformació digital de l'economia, que està experimentant creixements exponencials de la venda per internet (e-commerce) amb lliurament de darrera milla a domicili, i que comporta la redefinició de les cadenes de subministrament globals i la cerca de la màxima eficiència en la ubicació i gestió de les infraestructures logístiques dels grans operadors.


La formació asíncrona oferta en el programa, amb una metodologia avalada per anys d'experiència en ser la primera universitat online, s'enriqueix amb recursos d'aprenentatge exclusius en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i la supervisió per part de professorat altament especialitzat en la temàtica.

El sector logístic és una peça imprescindible per assegurar la competitivitat econòmica dels sistemes productius moderns, sent en si mateix un gran generador d'ocupació. A aquest fet, s'hi suma la rellevància que va adquirint en la relació directa amb els consumidors finals, degut a la transformació digital de l'economia, que està experimentant creixements exponencials de la venda per internet (e-commerce) amb lliurament de darrera milla a domicili, i que comporta la redefinició de les cadenes de subministrament globals i la cerca de la màxima eficiència en la ubicació i gestió de les infraestructures logístiques dels grans operadors.


La formació asíncrona oferta en el programa, amb una metodologia avalada per anys d'experiència en ser la primera universitat online, s'enriqueix amb recursos d'aprenentatge exclusius en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i la supervisió per part de professorat altament especialitzat en la temàtica. Aquesta metodologia asíncrona, es complementa amb jornades optatives sobre noves tendències en logística, que actuen com a espais de trobada virtual on el personal docent investigador del màster comparteix les darreres investigacions i tendències globals del sector amb l'estudiantat. En aquestes sessions, s'aborden temes d'avantguarda que varien semestre a semestre, i que poden incloure estudis de cas d'empreses logístiques de referència, projectes de recerca competitius liderats per professorat del màster, o casos d'actualitat. Aquesta iniciativa garanteix una formació en contacte permanent amb l'actualitat del sector, connectant la teoria acadèmica amb les solucions logístiques del sector professional.

Per què estudiar el màster universitari de Direcció Logística online de la UOC?

Amb aquest màster universitari de Direcció Logística seràs especialista en:

  • Gestió i direcció logística
  • Prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management).
  • Els coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques en les grans àrees de la supply chain: compres i aprovisionaments, producció, distribució, emmagatzematge i transport.
  • Entendre com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses pel creixement de l'e-commerce, els avenços tecnològics en l'àmbit logístic, la major implicació dels operadors logístics i els canvis econòmics, polítics i sanitaris que es produeixen a nivell mundial.
  • Capacitat analítica i orientació a resultats, visió estratègica, gran proactivitat i adaptació al canvi. 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Direcció Logística

Pla d'estudis

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatòria
8
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòries
Crèdits
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
Assignatures optatives
Crèdits
Logística sectorial: casuístiques concretes
4
4
4
4
4
4
4
Disseny de recerca
4
8

 

Semestres 2 anys (Inici Octubre)

Semestre 1 (Octubre)
Crèdits
Habilitats per a la direcció
4
La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres
4
Logística de la producció
4
Gestió de la distribució i dels magatzems
4

Semestre 2 (Març)
Crèdits
Gestió de la cadena de subministrament global
4
Logística internacional i gestió del transport
4
Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics
4
Optativa 1
4

Semestre 3 (Octubre)
Crèdits
Logística 4.0 i usos del 
4
Logística i teconologies per a l'
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4

Semestre 4 (Març)
Crèdits
Models quantitatius de localització i disseny de rutes
4
Treball de fi de màster
8

 

Semestres 2 anys (Inici Març)

Semestre 1 (Març)
Crèdits
La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres
4
Logística de la producció
4
Gestió de la distribució i dels magatzems
4
Optativa 1
4

Semestre 2 (Octubre)
Crèdits
Habilitats per a la direcció
4
Logística 4.0 i usos del 
4
Logística i teconologies per a l'
4
Optativa 2
4

Semestre 3 (Març)
Crèdits
Gestió de la cadena de subministrament global
4
Logística internacional i gestió del transport
4
Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics
4
Models quantitatius de localització i disseny de rutes
4

Semestre 4 (Octubre)
Crèdits
Optativa 3
4
Treball de fi de màster
8

 

Semestres 1 any (Inici Octubre)

Semestre 1 (Octubre)
Crèdits
La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres
4
Logística de la producció
4
Gestió de la distribució i dels magatzems
4
Habilitats per a la direcció
4
Logística i tecnologies per a l'
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4

Semestre 2 (Març)
Crèdits
Gestió de la cadena de subministrament global
4
Logística internacional i gestió del transport
4
Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics
4
Logística 4.0 i usos del 
4
Models de quantitatius de localització i disseny de rutes
4
Treball de fi de màster
8

 

Semestres 1 any (Inici Març)

Semestre 1 (Març)
Crèdits
La funció de l'aprovisionament i la gestió de compres
4
Logística de la producció
4
Gestió de la distribució i dels magatzems
4
Gestió de la cadena de subministrament global
4
Logística internacional i gestió del transport
4
Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics
4
Models de quantitatius de localització i disseny de rutes
4

Semestre 2 (Octubre)
Crèdits
Logística i tecnologies per a l' e-comerce
4
Habilitats per a la direcció
4
Logística 4.0 i usos del 
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Treball de fi de màster
8

Càrrega lectiva

60 crèdits

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars optatives.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Les pràctiques són una oportunitat d'aplicació dels coneixements treballats al llarg del màster. Així doncs, per a cursar les pràctiques es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaOptativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars optatives.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Les pràctiques són una oportunitat d'aplicació dels coneixements treballats al llarg del màster. Així doncs, per a cursar les pràctiques es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de màster universitari de Direcció Logística conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Direcció Logística el treball final consta de 8 crèdits ECTS.

El treball final del màster universitari de Direcció Logística consisteix en la realització d'un treball d'investigació individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Direcció Logística ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster, a més de si el vol orientar cap a la recerca o cap a l'àmbit professional.

Treball final


Els estudis de màster universitari de Direcció Logística conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari de Direcció Logística el treball final consta de 8 crèdits ECTS.

El treball final del màster universitari de Direcció Logística consisteix en la realització d'un treball d'investigació individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari de Direcció Logística ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster, a més de si el vol orientar cap a la recerca o cap a l'àmbit professional. Per a matricular-se del treball final, l'estudiant ha d'haver cursat prèviament 24 dels 40 crèdits obligatoris i, mitjançat la figura del tutor, haurà de manifestar la seva intenció de realitzar el treball final amb una antelació suficient. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició pública del treball davant una comissió d'avaluació. La qualificació del treball final resulta de la ponderació entre la qualificació obtinguda durant les proves d'avaluació continua i la valoració del comitè.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Recursos per l'aprenentatge

S'utilitzaran simuladors de planificació de demanda i de gestió de la cadena de subministrament (SCM), així com també eines de tractament de dades.

Durada

El programa de màster universitari de Direcció Logística de la UOC es pot cursar a temps complet en un any (dos períodes semestrals) o a temps parcial de manera personalitzada d'acord amb les disponibilitats i els interessos individuals.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Direcció Logística

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Direcció Logística

Professorat

Direcció d'estudis

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster universitari en Direcció Logística

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides professionals del màster universitari de Direcció Logística són les següents:

  • Responsable de supply chain i logística
  • Director de compres i aprovisionaments
  • Director d'operacions
  • Responsable de distribució i transport
  • Gestor de trànsit (traffic manager)
  • Responsable d'operacions e-commerce
  • Gestor de logística internacional
  • Responsable de magatzem
  • Assessor en estratègia logística, cadena de subministrament i e-commerce
  • Emprenedor en l'àmbit de l'e-commerce
  • Investigador

Objectius

Els objectius del màster de Direcció Logística són els següents:

  • Formar experts capaços de prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada vegada més globalitzada i digitalitzada.
  • Dotar l'estudiant dels coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques a les grans àrees de la supply chain: compra i avituallament de provisions, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.
  • Preparar futurs professionals que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement del comerç electrònic, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de l'augment de la implicació dels operadors logístics.

Objectius


Els objectius del màster de Direcció Logística són els següents:

  • Formar experts capaços de prendre decisions en l'àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (supply chain management) en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica clau per a les empreses que operen en una economia cada vegada més globalitzada i digitalitzada.
  • Dotar l'estudiant dels coneixements i les eines necessàries per a desenvolupar activitats logístiques a les grans àrees de la supply chain: compra i avituallament de provisions, producció, distribució, emmagatzematge i transport, per àrea i de manera global.
  • Preparar futurs professionals que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de com s'estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement del comerç electrònic, dels avenços tecnològics en l'àmbit logístic i de l'augment de la implicació dels operadors logístics.
  • Formar futurs investigadors en el camp de la logística que poden emprendre posteriorment estudis de doctorat.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest màster universitari de Direcció Logística s'adreça a tres perfils diferents:

  1. Titulats superiors amb interès per especialitzar-se en l'àmbit de la logística:
    1. Opció de continuïtat per a estudiants de grau que es vulguin especialitzar en alguna de les àrees funcionals de l'empresa.
    2. Opció de continuïtat per a titulats d'àmbits tècnics que es vulguin especialitzar en gestió i direcció en un sector com ara el de la logística en què queden altament vinculades les competències tecnològiques amb els coneixements del món de l'empresa.
  2. Estudiants orientats a l'especialització acadèmica i de recerca en logística.
  3. Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida per a aprofundir en el coneixement i el domini de diferents eines que els permetin una millora contínua.

Competències

Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o en l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

Competències


Competències bàsiques

  • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o en l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.


Competències generals

  • Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i a l'assoliment de resultats eficients.


Competències transversals

  • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
  • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
  • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
  • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.


Competències específiques

  • Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les diferents àrees implicades en la funció logística de qualsevol organització que permeti prendre decisions a nivell estratègic, tàctic i operatiu.
  • Comprendre el valor de gestionar la cadena de subministrament de manera global i col·laborativa per a idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
  • Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts, establint relacions positives de col·laboració.
  • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector i establir criteris per a la seva aplicació en els processos operatius d'una organització.
  • Conèixer i ser capaç d'escollir els actius, els recursos i la tecnologia més adequats que serveixin de suport per al flux dels materials i de la informació en l'organització.
  • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

La UOC, la millor universitat online

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Màster universitari en Direcció Logística

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

Accés directe

Per cursar aquest màster universitari cal haver obtingut alguna de les titulacions de grau (o diplomatura/llicenciatura) que s'indiquen a continuació:

  • Títol de l'àmbit  Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

  • Títol espanyol de l'àmbit Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural

Accés no directe

Admissió supeditada a la Comissió de titulació 

Les persones que accedeixin al màster des de titulacions (espanyoles i no espanyoles) diferents de les indicades anteriorment, serà necessari que passin un procés de valoració per part de la Comissió de la titulació (liderada per la direcció del programa), que en valorarà l'admissió, o bé es denegarà l’accés, així com si han de cursar complements de formació.

Criteris d'admissió


Accés directe

Per cursar aquest màster universitari cal haver obtingut alguna de les titulacions de grau (o diplomatura/llicenciatura) que s'indiquen a continuació:

  • Títol de l'àmbit  Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

  • Títol espanyol de l'àmbit Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural

Accés no directe

Admissió supeditada a la Comissió de titulació 

Les persones que accedeixin al màster des de titulacions (espanyoles i no espanyoles) diferents de les indicades anteriorment, serà necessari que passin un procés de valoració per part de la Comissió de la titulació (liderada per la direcció del programa), que en valorarà l'admissió, o bé es denegarà l’accés, així com si han de cursar complements de formació.

Perquè la Comissió de titulació pugui fer la valoració, cal que enviïs la documentació següent al teu tutor o tutora:

  • Títol universitari pel qual s'accedeix al màster.

  • Certificats de cursos o formacions.

  • Evidències d'experiència professional (CV, vida laboral, certificat d'empresa, etc.).

  • Altres evidències.

La Comissió de titulació pot requerir documentació extra per autoritzar la matrícula, en cas que ho consideri necessari.

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat cursaran complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per obtenir el títol.

Perfils d'ingrés recomanats

Aquest màster universitari de Direcció Logística va dirigit a persones titulades en estudis superiors universitaris d'algun dels àmbits següents:

  • Títol de l'àmbit  Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

  • Títol espanyol de l'àmbit Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural

Ja que les denominacions de les titulacions pateixen variacions al llarg del temps o poden ser lleugerament diferents segons el centre que les imparteix, s'acceptarà qualsevol altra titulació universitària superior que compleixi la legislació vigent d'accés al nivell de màster el nom de la qual sigui afí a les denominacions llistades més amunt.

Perfils d'ingrés recomanats


Aquest màster universitari de Direcció Logística va dirigit a persones titulades en estudis superiors universitaris d'algun dels àmbits següents:

  • Títol de l'àmbit  Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

  • Títol espanyol de l'àmbit Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica i enginyeria de la telecomunicació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació

  • Títol espanyol de l'àmbit Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural

Ja que les denominacions de les titulacions pateixen variacions al llarg del temps o poden ser lleugerament diferents segons el centre que les imparteix, s'acceptarà qualsevol altra titulació universitària superior que compleixi la legislació vigent d'accés al nivell de màster el nom de la qual sigui afí a les denominacions llistades més amunt.

Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster, sempre que la comissió d'admissió hi accedeixi. També hauran de cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en les següents assignatures:

  • Introducció a l'empresa (4 crèdits)
  • Fonaments d'estadística (6 crèdits)

La identificació dels complements formatius anirà a càrrec del tutor i es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació previ a la primera matrícula.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües.
Màster universitari en Direcció Logística

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

Si et vols especialitzar en l'àmbit de la logística, la gestió de la cadena de subministrament, les compres, l'aprovisionament, la producció, la distribució, l'emmagatzematge o el transport, el màster universitari en línia de Direcció Logística de la UOC ofereix una formació orientada a professionals i directius.

El màster universitari de Direcció Logística de la UOC és una titulació oficial i amb metodologia flexible 100 % en línia. Està dissenyat per als professionals que volen millorar laboralment sense oblidar les seves responsabilitats. El programa aplica una metodologia asíncrona, amb recursos d'aprenentatge en formats múltiples, proves d'avaluació flexibles i supervisió per part de professorat especialitzat.

Des del primer dia tindràs accés al Campus Virtual de la UOC, un entorn d'aprenentatge intuïtiu, disponible les 24 hores, que et permetrà accedir a continguts, activitats, fòrums, recursos multimèdia i seguiment acadèmic des de l'ordinador, la tauleta o el mòbil.

A la UOC no memoritzes teoria, sinó que fas un aprenentatge pràctic centrat en la resolució de casos reals. El màster oficial de Direcció Logística et prepara per prendre decisions en l'àmbit de la logística i la supply chain management, en un context en què els processos logístics tenen una importància estratègica cada vegada més globalitzada i digitalitzada. 

El sistema principal d'avaluació de la UOC és l'avaluació contínua. Aprendràs de manera progressiva a partir de la realització de reptes pràctics al llarg de l'assignatura.

A la UOC tindràs un acompanyament docent continu estructurat en dos pilars. D'una banda, l'equip de tutoria t'orientarà en la matrícula, la planificació i l'itinerari acadèmic segons els teus objectius. De l'altra, el professorat expert et guiarà en cada assignatura mitjançant la resolució continuada de dubtes i un feedback constant.

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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