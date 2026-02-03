Máster universitario Online en Ciberdelincuencia
Presentación
Según las estadísticas oficiales, la ciberdelincuencia no deja de incrementarse y el mercado laboral exige expertos capaces de entenderla con una mirada integradora. La propuesta formativa del máster de Ciberdelincuencia ofrece instrumentos metodológicos y prácticos necesarios para el desarrollo profesional en distintos campos, entre los que cabe señalar la prevención, la detección, la investigación, la reacción, la práctica de la prueba y el enjuiciamiento de los delitos que se cometen a través de las TIC. El programa se basa en una triple perspectiva de análisis: jurídica, criminológica y procesal.
Nuestro Máster Universitario te ofrece un enfoque holístico y multidisciplinar único en el mercado, con una oferta económica competitiva y asequible, preparándote para los desafíos reales de la seguridad digital. En nuestro máster tendrás acceso a bases de datos profesionales de referencia internacional, como la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del gobierno de los Estados Unidos, una herramienta utilizada globalmente para el análisis y la gestión de vulnerabilidades en entornos digitales.
Según las estadísticas oficiales, la ciberdelincuencia no deja de incrementarse y el mercado laboral exige expertos capaces de entenderla con una mirada integradora. La propuesta formativa del máster de Ciberdelincuencia ofrece instrumentos metodológicos y prácticos necesarios para el desarrollo profesional en distintos campos, entre los que cabe señalar la prevención, la detección, la investigación, la reacción, la práctica de la prueba y el enjuiciamiento de los delitos que se cometen a través de las TIC. El programa se basa en una triple perspectiva de análisis: jurídica, criminológica y procesal.
Nuestro Máster Universitario te ofrece un enfoque holístico y multidisciplinar único en el mercado, con una oferta económica competitiva y asequible, preparándote para los desafíos reales de la seguridad digital. En nuestro máster tendrás acceso a bases de datos profesionales de referencia internacional, como la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del gobierno de los Estados Unidos, una herramienta utilizada globalmente para el análisis y la gestión de vulnerabilidades en entornos digitales. Nuestro Máster en Ciberdelincuencia destaca por ofrecer un enfoque multidisciplinar e integrador, al incorporar una triple perspectiva de análisis: criminológico, jurídico - legal y tecnológico.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Ciberdelincuencia de la UOC?
Somos el primer Máster oficial en ciberdelincuencia en España y desde nuestros inicios hemos apostado por esa perspectiva de análisis y tratamiento integrador, poniendo un especial énfasis en la cibervictimización, y en su protagonista, la víctima, con el objetivo de comprender los procesos de victimización que la llevan a situaciones de riesgo y que después se concretan en un acto delictivo en el ciberespacio. En nuestro Máster aprenderás a:
- Diseñar planes de prevención
- Analizar factores de riesgo a partir de casos reales de entre otros, ciberbullying, acoso en redes y delitos sexuales.
- Profundizar en la ciberdelincuencia corporativa (fraude, espionaje industrial, phishing).
- Proteger a grandes organizaciones y multinacionales, como experto en ciberseguridad.
En esta formación personalizamos tu perfil a través de distintas asignaturas optativas en los ámbitos criminológico, jurídico o tecnológico.
¿Por qué estudiar el máster universitario de Ciberdelincuencia de la UOC?
Somos el primer Máster oficial en ciberdelincuencia en España y desde nuestros inicios hemos apostado por esa perspectiva de análisis y tratamiento integrador, poniendo un especial énfasis en la cibervictimización, y en su protagonista, la víctima, con el objetivo de comprender los procesos de victimización que la llevan a situaciones de riesgo y que después se concretan en un acto delictivo en el ciberespacio. En nuestro Máster aprenderás a:
- Diseñar planes de prevención
- Analizar factores de riesgo a partir de casos reales de entre otros, ciberbullying, acoso en redes y delitos sexuales.
- Profundizar en la ciberdelincuencia corporativa (fraude, espionaje industrial, phishing).
- Proteger a grandes organizaciones y multinacionales, como experto en ciberseguridad.
En esta formación personalizamos tu perfil a través de distintas asignaturas optativas en los ámbitos criminológico, jurídico o tecnológico. Además, como estudiante podrás elegir entre un itinerario profesionalizador, que te preparará para acceder al mundo profesional o mejorar tus capacidades y promocionar en tu puesto de trabajo y un itinerario investigador, en caso de estar más interesado en realizar tus estudios de doctorado o iniciar alguna línea de investigación en concreto. Nuestro equipo de profesores destaca por una dilatada carrera investigadora en el ámbito de la Victimología, valor que sumado a la experiencia profesional en ciberseguridad de algunos de nuestros colaboradores hace que nuestro Máster presente un gran valor añadido.
Desde el inicio contarás con un tutor que te hará un acompañamiento personalizado para orientarte en tu itinerario curricular y también contarás con la guía detallada del profesorado en la asignatura de Proyectos de Investigación, Prevención e Intervención, en la que te orientaremos y prepararemos para afrontar el Trabajo Final de Máster (TFM).
Por último, este máster te brinda la oportunidad de asistir a seminarios periódicos en los que se tratan temas asociados a la ciberdelincuencia. Aquí puedes revisar algunos de seminarios ya realizados anteriormente:
Selfies, auto-grabaciones y retos virales: el ocio desviado posa en Instagram
Los cibercrímenes a juicio: la nueva prueba diabólica?
Estado de alarma, derechos y libertades
Estudio de un caso: El asesinato serial con cocaína de mujeres dedicadas al sexo de pago
De la intimidad al fraude: Anatomía de las estafas románticas en la era digital.
Titulación oficial
El máster universitario de Ciberdelincuencia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiantado, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad del estudiantado y personas tituladas dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Ciberdelincuencia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiantado, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad del estudiantado y personas tituladas dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.