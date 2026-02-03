El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y la guía de su tutor, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarlo en cada uno de los aspectos:

El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título, por lo que para matricularse de ella es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ciberdelincuencia el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo Final de Máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ciberdelincuencia el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título, por lo que para matricularse de ella es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y la guía de su tutor, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarlo en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El tribunal de evaluación estará integrado por tres profesores que serán docentes en el máster. El tutor del trabajo podrá ser miembro del tribunal. La calificación otorgada por el tutor tendrá un peso del 40 % de la nota final; y la calificación del tribunal, un 60 %.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento y la elaboración del trabajo, el proyecto y la defensa. La defensa tiene que ser pública.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se puede consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.

Para matricularse en el Trabajo Final de Máster es imprescindible haber superado antes la asignatura Proyectos de investigación, prevención e intervención. Como regla general se requiere también haber superado 24 créditos, pero por causas justificadas se pueden pedir excepciones a esta restricción de matrícula.

Para mayor información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se puede consultar el plan docente a la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.