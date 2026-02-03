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Máster universitario Online en Ciberdelincuencia

Presentación

Según las estadísticas oficiales, la ciberdelincuencia no deja de incrementarse y el mercado laboral exige expertos capaces de entenderla con una mirada integradora. La propuesta formativa del máster de Ciberdelincuencia ofrece instrumentos metodológicos y prácticos necesarios para el desarrollo profesional en distintos campos, entre los que cabe señalar la prevención, la detección, la investigación, la reacción, la práctica de la prueba y el enjuiciamiento de los delitos que se cometen a través de las TIC. El programa se basa en una triple perspectiva de análisis: jurídica, criminológica y procesal.     

Nuestro Máster Universitario te ofrece un enfoque holístico y multidisciplinar único en el mercado, con una oferta económica competitiva y asequible, preparándote para los desafíos reales de la seguridad digital. En nuestro máster tendrás acceso a bases de datos profesionales de referencia internacional, como la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del gobierno de los Estados Unidos, una herramienta utilizada globalmente para el análisis y la gestión de vulnerabilidades en entornos digitales.

Según las estadísticas oficiales, la ciberdelincuencia no deja de incrementarse y el mercado laboral exige expertos capaces de entenderla con una mirada integradora. La propuesta formativa del máster de Ciberdelincuencia ofrece instrumentos metodológicos y prácticos necesarios para el desarrollo profesional en distintos campos, entre los que cabe señalar la prevención, la detección, la investigación, la reacción, la práctica de la prueba y el enjuiciamiento de los delitos que se cometen a través de las TIC. El programa se basa en una triple perspectiva de análisis: jurídica, criminológica y procesal.     

Nuestro Máster Universitario te ofrece un enfoque holístico y multidisciplinar único en el mercado, con una oferta económica competitiva y asequible, preparándote para los desafíos reales de la seguridad digital. En nuestro máster tendrás acceso a bases de datos profesionales de referencia internacional, como la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del gobierno de los Estados Unidos, una herramienta utilizada globalmente para el análisis y la gestión de vulnerabilidades en entornos digitales. Nuestro Máster en Ciberdelincuencia destaca por ofrecer un enfoque multidisciplinar e integrador, al incorporar una triple perspectiva de análisis: criminológico, jurídico - legal y tecnológico.      

Tu máster, por menos de 2.900 €

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Más información

 

¿Por qué estudiar el máster universitario de Ciberdelincuencia de la UOC?

Somos el primer Máster oficial en ciberdelincuencia en España  y desde nuestros inicios hemos apostado por esa perspectiva de análisis y tratamiento integrador, poniendo un especial énfasis en la cibervictimización, y en su protagonista, la víctima, con el objetivo de comprender los procesos de victimización que la llevan a situaciones de riesgo y que después se concretan en un acto delictivo en el ciberespacio. En nuestro Máster aprenderás a:

  • Diseñar planes de prevención 
  • Analizar factores de riesgo a partir de casos reales de entre otros, ciberbullying, acoso en redes y delitos sexuales.
  • Profundizar en la ciberdelincuencia corporativa (fraude, espionaje industrial, phishing).
  • Proteger a grandes organizaciones y multinacionales, como experto en ciberseguridad.

En esta formación personalizamos tu perfil a través de distintas asignaturas optativas en los ámbitos criminológico, jurídico o tecnológico.

¿Por qué estudiar el máster universitario de Ciberdelincuencia de la UOC?


Somos el primer Máster oficial en ciberdelincuencia en España  y desde nuestros inicios hemos apostado por esa perspectiva de análisis y tratamiento integrador, poniendo un especial énfasis en la cibervictimización, y en su protagonista, la víctima, con el objetivo de comprender los procesos de victimización que la llevan a situaciones de riesgo y que después se concretan en un acto delictivo en el ciberespacio. En nuestro Máster aprenderás a:

  • Diseñar planes de prevención 
  • Analizar factores de riesgo a partir de casos reales de entre otros, ciberbullying, acoso en redes y delitos sexuales.
  • Profundizar en la ciberdelincuencia corporativa (fraude, espionaje industrial, phishing).
  • Proteger a grandes organizaciones y multinacionales, como experto en ciberseguridad.

En esta formación personalizamos tu perfil a través de distintas asignaturas optativas en los ámbitos criminológico, jurídico o tecnológico. Además, como estudiante podrás elegir entre un itinerario profesionalizador, que te preparará para acceder al mundo profesional o mejorar tus capacidades y promocionar en tu puesto de trabajo y un itinerario investigador, en caso de estar más interesado en realizar tus estudios de doctorado o iniciar alguna línea de investigación en concreto. Nuestro equipo de profesores destaca por una dilatada carrera investigadora en el ámbito de la Victimología, valor que sumado a la experiencia profesional en ciberseguridad de algunos de nuestros colaboradores hace que nuestro Máster presente un gran valor añadido.

Desde el inicio contarás con un tutor que te hará un acompañamiento personalizado para orientarte en tu itinerario curricular y también contarás con la guía detallada del profesorado en la asignatura de Proyectos de Investigación, Prevención e Intervención, en la que te orientaremos y prepararemos para afrontar el Trabajo Final de Máster (TFM).

Por último, este máster te brinda la oportunidad de asistir a seminarios periódicos en los que se tratan temas asociados a la ciberdelincuencia. Aquí puedes revisar algunos de seminarios ya realizados anteriormente: 

Selfies, auto-grabaciones y retos virales: el ocio desviado posa en Instagram

Los cibercrímenes a juicio: la nueva prueba diabólica?

Estado de alarma, derechos y libertades

Estudio de un caso: El asesinato serial con cocaína de mujeres dedicadas al sexo de pago

De la intimidad al fraude: Anatomía de las estafas románticas en la era digital.

 

Titulación oficial

El máster universitario de Ciberdelincuencia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiantado, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad del estudiantado y personas tituladas dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El máster universitario de Ciberdelincuencia es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiantado, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad del estudiantado y personas tituladas dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

 

Consulta más detalles sobre:

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  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

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Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Ciberdelincuencia

Plan de estudios

60
ECTS
16
ECTS
Optativa
38
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

 

Itinerario de un año. Dos semestres: de Octubre a Julio

Semestre 1
Créditos
6
6
4
4
Optativa
4
6

Semestre 2
Créditos
6
6
6
Optativa
12

* Únicamente es posible finalizar el máster en un año si no se tiene la obligación de cursar complementos de formación.

 

 

Itinerario de dos años. Tres semestres: de Octubre a Febrero

 

Itinerario de dos años. Tres semestres: de Marzo a Julio

 

Itinerario de dos años. Cuatro semestres: de Octubre a Julio

 

Itinerario de dos años. Cuatro semestres: de Marzo a Febrero

 

xxxx

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración4 créditos ECTS, que equivalen a 100 horas. Son prácticas académicas curriculares.
Modalidad/esPresencial o virtual
AcompañamientoDurante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 

En la modalidad virtual, la metodología de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de practicum cuenta con algunos aspectos específicos. En este sentido, las actividades formativas giran en torno al trabajo orientado al estudio de casos aplicados, la resolución de problemas, los proyectos y las simulaciones de diferentes situaciones reales que pueden ser objeto del campo de conocimiento propio del máster.

Prácticas


Tipología de la asignaturaOptativa
Duración4 créditos ECTS, que equivalen a 100 horas. Son prácticas académicas curriculares.
Modalidad/esPresencial o virtual
AcompañamientoDurante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 

En la modalidad virtual, la metodología de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de practicum cuenta con algunos aspectos específicos. En este sentido, las actividades formativas giran en torno al trabajo orientado al estudio de casos aplicados, la resolución de problemas, los proyectos y las simulaciones de diferentes situaciones reales que pueden ser objeto del campo de conocimiento propio del máster. Asimismo, y en consecuencia, el contenido de las pruebas de evaluación continuada estará constituido por situaciones y problemas reales planteados por consultores con experiencia en el campo de la ciberdelincuencia, que se trabajarán de forma autónoma por parte del alumnado. En el aula virtual se propondrán ejercicios que recreen roles significativos y se proporcionarán recursos de aprendizaje específicos, que sirvan como apoyo para la correcta resolución de los problemas planteados a los ejercicios. La realización de estas actividades por parte de los estudiantes garantiza el trabajo y la adquisición de las competencias definidas para esta asignatura, que contaran en todo momento con el apoyo docente de consultores expertos en sectores diversos de la cibercriminalidad.

En la modalidad presencial, la metodología de enseñanza - aprendizaje se basa en la realización de una estancia de prácticas en un centro, empresa o administración pública, bien sea a partir de la selección de este en la bolsa de prácticas de la universidad, o bien a propuesta del alumnado. Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo, en aras de garantizar una correcta adquisición de conocimientos prácticos de acuerdo con el plan docente de la asignatura.

Puedes encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por lo tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre actual.

El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio Trámites / Prácticas curriculares del Campus Virtual.

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final de Máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ciberdelincuencia el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título, por lo que para matricularse de ella es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información  y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y la guía de su tutor, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarlo en cada uno de los aspectos:

Trabajo Final de Máster


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ciberdelincuencia el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título, por lo que para matricularse de ella es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información  y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y la guía de su tutor, que acompaña al estudiante para que pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, realizar el seguimiento del proyecto y asesorarlo en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El tribunal de evaluación estará integrado por tres profesores que serán docentes en el máster. El tutor del trabajo podrá ser miembro del tribunal. La calificación otorgada por el tutor tendrá un peso del 40 % de la nota final; y la calificación del tribunal, un 60 %.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento y la elaboración  del trabajo, el proyecto y la defensa. La defensa tiene que ser pública.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se puede consultar el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.

Para matricularse en el Trabajo Final de Máster es imprescindible haber superado antes la asignatura Proyectos de investigación, prevención e intervención. Como regla general se requiere también haber superado 24 créditos, pero por causas justificadas se pueden pedir excepciones a esta restricción de matrícula.    

Para mayor información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se puede consultar el plan docente a la Secretaría del Campus una vez se ha solicitado el acceso al programa.    

Complementos de formación

Los estudiantes que provengan de las titulaciones de licenciado o graduado en Derecho o equivalente deberán cursar 10 créditos ECTS referentes a las asignaturas:

 

Los estudiantes que provengan de otras titulaciones distintas a las anteriores podrán ser admitidos al Máster previa valoración por parte de la Comisión de Admisión, y deberán cursar un máximo de 22 ECTS de complementos formativos. Estos créditos se impartirán en 4 asignaturas:

Complementos de formación


Los estudiantes que provengan de las titulaciones de licenciado o graduado en Derecho o equivalente deberán cursar 10 créditos ECTS referentes a las asignaturas:

 

Los estudiantes que provengan de otras titulaciones distintas a las anteriores podrán ser admitidos al Máster previa valoración por parte de la Comisión de Admisión, y deberán cursar un máximo de 22 ECTS de complementos formativos. Estos créditos se impartirán en 4 asignaturas:

Los estudiantes licenciados o graduados en criminología están exentos de realizar complementos de formación.

Los complementos de formación tienen inicio en los meses de septiembre (primer semestre) y febrero (segundo semestre), es decir, con anterioridad al inicio oficial de las asignaturas obligatorias y optativas del máster.

Los cursos de sindicatos o cualquier otro centro no universitario no son susceptibles de reconocer asignaturas de títulos oficiales.

Existen ciertas restricciones respecto a asignaturas obligatorias relacionadas con los complementos de formación: 

Para matricularse de la asignatura Ciberdelitos: estudio de los tipos delictivos debe haberse superado el complemento de formación Derecho penal, parte general, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.

Para matricularse de la asignatura Aspectos procesales de la ciberdelincuencia debe haberse superado el complemento de formación Proceso penal, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.

Para matricularse de la asignatura Bases teóricas de la ciberdelincuencia debe haberse superado el complemento de formación Fundamentos de criminología, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.     

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública
  • 25

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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito jurídico y política pública: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Ciberdelincuencia

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario en Ciberdelincuencia

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Máster universitario en Ciberdelincuencia

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El máster de Ciberdelincuencia proporciona distintas salidas profesionales relacionadas con varios ámbitos.

En el sector público, podrás trabajar como: 

  • Funcionarios de unidades policiales
  • Funcionarios departamentos de justicia
  • Juristas
  • Investigadores

O bien, puedes acceder al sector privado como:

  • Criminólogos expertos en ciberdelincuencia
  • Consultores de empresas y organizaciones
  • Abogados
  • Asesores informáticos
  • Perito criminalista
  • Investigadores

Objetivos

  • Conocer las aplicaciones de la teoría criminológica a la ciberdelincuencia y los resultados de la investigación empírica realizada en este ámbito de la criminalidad.
  • Conocer las diversas formas delictivas relacionadas con las TIC y cometidas en un entorno cibernético, tanto con relación a su fenomenología como a su definición y tratamiento por parte del derecho penal en un contexto europeo, español y comparado.
  • Conocer los aspectos procesales relativos a la persecución penal de la ciberdelincuencia teniendo en cuenta las últimas reformas legales.
  • Conocer las bases tecnológicas necesarias para llevar a cabo una actuación profesional eficaz de cara a la prevención, la detección y la prueba de los delitos mencionados.
  • Desarrollar las capacidades necesarias para diseñar planes y acciones de prevención y persecución eficaz y eficiente de la ciberdelincuencia y de protección y apoyo a las víctimas.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster online de Ciberdelincuencia tiene una orientación mixta profesionalizadora y de investigación. Se dirige a una diversidad de destinatarios a los que puede proporcionar conocimientos y herramientas útiles en instituciones o empresas:

  • Personas graduadas en criminologia, asesoras en seguridad informática en el ámbito empresarial y abogadas con necesidad de especialización en ciberdelincuencia.
  • Profesionales jurídicos que desempeñan funciones de persecución o enjuiciamiento de la ciberdelincuencia, en particular fiscales especializados en delincuencia informática.
  • Funcionarios facultativos que realizan funciones técnicas en unidades policiales especializadas en la detección y lucha contra esta clase de delincuencia.
  • Graduados en Criminología, Derecho o Ciencias Sociales que deseen adquirir o fortalecer las bases teóricas y metodológicas necesarias para poder acceder al doctorado y concretamente a la realización de tesis doctorales en el ámbito de la ciberdelincuencia.

Competencias

Competencias generales

  • Analizar y sintetizar información y textos complejos de nivel avanzado.
  • Gestionar y tomar decisiones sobre un conjunto complejo y diverso de datos y fuentes documentales.
  • Aprender de manera permanente y actualizarse continuamente.

Competencias transversales

  • Interpretar textos, documentación, informes y artículos académicos en inglés.
  • Gestionar información y comunicación en el campo de la criminología, la ciberdelincuencia y la ciberseguridad mediante las TIC.
  • Comunicarse correctamente tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera, oralmente y por escrito y en contextos diversos, para que el mensaje sea convincente y pueda adaptarse a los medios empleados y a las características de las situaciones y las audiencias.

Competencias específicas

  • Interpretar y aplicar correctamente artículos, informes, estadísticas, bases de datos, legislación y jurisprudencia relacionada con la ciberdelincuencia.

Competencias


Competencias generales

  • Analizar y sintetizar información y textos complejos de nivel avanzado.
  • Gestionar y tomar decisiones sobre un conjunto complejo y diverso de datos y fuentes documentales.
  • Aprender de manera permanente y actualizarse continuamente.

Competencias transversales

  • Interpretar textos, documentación, informes y artículos académicos en inglés.
  • Gestionar información y comunicación en el campo de la criminología, la ciberdelincuencia y la ciberseguridad mediante las TIC.
  • Comunicarse correctamente tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera, oralmente y por escrito y en contextos diversos, para que el mensaje sea convincente y pueda adaptarse a los medios empleados y a las características de las situaciones y las audiencias.

Competencias específicas

  • Interpretar y aplicar correctamente artículos, informes, estadísticas, bases de datos, legislación y jurisprudencia relacionada con la ciberdelincuencia.
  • Analizar, sintetizar y relacionar las fuentes de conocimiento sobre la ciberdelincuencia.
  •  Interpretar y contrastar datos y fuentes sobre ciberdelincuencia a escala internacional en un entorno caracterizado por la complejidad tecnológica y la rápida evolución de los usos sociales de la cibertecnología.
  • Diagnosticar una realidad compleja y diversa en el ámbito de la ciberdelincuencia a escala local, nacional o global mediante la elaboración de informes o estudios de alta calidad que permitan la prevención de este tipo de conductas y la propuesta de políticas criminales afines.
  • Diseñar las estrategias más adecuadas a la naturaleza de los agentes afectados por la ciberdelincuencia según los objetivos que persiguen y las constricciones y oportunidades a las que se enfrentan.
  • Asesorar estratégicamente a agentes afectados por la ciberdelincuencia sobre el diseño o el rediseño de sus procesos de toma de decisión y sus repercusiones.
  • Evaluar el impacto de la ciberdelincuencia en organizaciones e instituciones a partir de las técnicas y metodologías de análisis utilizadas por la criminología.
  • Diseñar y desarrollar una investigación empírica de acuerdo con las reglas del conocimiento científico en el ámbito de la criminología.
  • Revisar los conceptos generales que se aplican a la seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como analizar cómo actúan y evolucionan las vulnerabilidades.
  • Aplicar la metodología de la informática forense para realizar informes periciales para su uso en sede judicial.
  • Evaluar y diagnosticar los factores de riesgo de las diversas formas de victimización por internet y los efectos de estas en las víctimas.
  • Diseñar y aplicar prácticas de recolección de pruebas de ciberdelitos y de presentación de estas en el proceso penal de acuerdo con la legalidad.
  • Dominar los métodos y las principales técnicas de investigación criminológica aplicables a la ciberdelincuencia.
  • Diseñar planes de prevención y de intervención ante las diversas formas de ciberdelincuencia y cibervictimización.
  • Ser capaz de ejercer profesionalmente respetando las implicaciones éticas de la ciberdelincuencia.
  • Delimitar las tipologías delictivas correspondientes a los distintos ciberdelitos según el derecho vigente.
  • Analizar el marco jurídico procesal, así como el marco normativo internacional y en particular europeo que determina la respuesta jurídica a la ciberdelincuencia.
  • Analizar los aspectos normativos, en su dimensión europea y española, relacionados con el uso y la protección de las bases de datos.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Ciberdelincuencia

Requisitos de acceso

Criterios de admisión

No existen criterios específicos de admisión para los perfiles de ingreso recomendados respecto a los licenciados o graduados en Criminología o equivalentes.

Los estudiantes que provengan de las titulaciones de licenciado o graduado en Derecho o equivalente deberán cursar 10 créditos ECTS referentes a las asignaturas:

  • Fundamentos de criminología (6 créditos)

  • Delincuencia y TIC (4 créditos)

 

Los estudiantes que provengan de otras titulaciones distintas a las anteriores podrán ser admitidos al Máster previa valoración por parte de la Comisión de Admisión, y deberán cursar un máximo de 22 ECTS de complementos formativos. Estos créditos se impartirán en 4 asignaturas:

 

  • Fundamentos de criminología (6 créditos)

  • Derecho penal, parte general (6 créditos)

  • Proceso penal (6 créditos)

  • Delincuencia y TIC (4 créditos)

 

La identificación de los complementos formativos correrá a cargo de la Comisión de Admisión y la orientación al estudiante se desarrollará de manera personalizada durante el período de incorporación, previo a la primera matrícula.

Criterios de admisión


No existen criterios específicos de admisión para los perfiles de ingreso recomendados respecto a los licenciados o graduados en Criminología o equivalentes.

Los estudiantes que provengan de las titulaciones de licenciado o graduado en Derecho o equivalente deberán cursar 10 créditos ECTS referentes a las asignaturas:

  • Fundamentos de criminología (6 créditos)

  • Delincuencia y TIC (4 créditos)

 

Los estudiantes que provengan de otras titulaciones distintas a las anteriores podrán ser admitidos al Máster previa valoración por parte de la Comisión de Admisión, y deberán cursar un máximo de 22 ECTS de complementos formativos. Estos créditos se impartirán en 4 asignaturas:

 

  • Fundamentos de criminología (6 créditos)

  • Derecho penal, parte general (6 créditos)

  • Proceso penal (6 créditos)

  • Delincuencia y TIC (4 créditos)

 

La identificación de los complementos formativos correrá a cargo de la Comisión de Admisión y la orientación al estudiante se desarrollará de manera personalizada durante el período de incorporación, previo a la primera matrícula. Será obligatoria la realización de dichos complementos o acreditar su reconocimiento para acceder al Máster por parte de quienes no sean graduados o licenciados en criminología, y será necesario que se realicen durante el primer o segundo semestre del programa. 

Los complementos de formación tienen inicio en los meses de septiembre (primer semestre) y febrero (segundo semestre), es decir, con anterioridad al inicio oficial de las asignaturas obligatorias y optativas del máster.

Existen ciertas restricciones respecto a asignaturas obligatorias relacionadas con los complementos de formación: 

Para matricularse de la asignatura Ciberdelitos: estudio de los tipos delictivos debe haberse superado el complemento de formación Derecho penal, parte general, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.

Para matricularse de la asignatura Aspectos procesales de la ciberdelincuencia debe haberse superado el complemento de formación Proceso penal, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.

Para matricularse de la asignatura Bases teóricas de la ciberdelincuencia debe haberse superado el complemento de formación Fundamentos de criminología, en el caso de los colectivos que tengan que cursar este complemento.

 

 

Perfil de ingreso recomendado

Para cursar el máster universitario de Ciberdelincuencia es recomendable haber realizado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Licenciatura o grado de Criminología

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las lenguas. En algunas asignaturas se incluirán lecturas en inglés.

Se recomienda tener una competencia a nivel de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Ciberdelincuencia

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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