Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Inscripció oberta: últims dies

Màster universitari Online en Ciberdelinqüència

Presentació

Segons les estadístiques oficials, la ciberdelinqüència no deixa d'incrementar-se i el mercat laboral exigeix experts capaços d'entendre-la amb una mirada integradora. La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una triple perspectiva d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal.    

El nostre Màster Universitari t'ofereix un enfocament holístic i multidisciplinari únic en el mercat, amb una oferta econòmica competitiva i assequible, preparant-te per als desafiaments reals de la seguretat digital. En el nostre màster tindràs accés a bases de dades professionals de referència internacional, com la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del govern dels Estats Units, una eina utilitzada globalment per a l’anàlisi i la gestió de vulnerabilitats en entorns digitals.

Segons les estadístiques oficials, la ciberdelinqüència no deixa d'incrementar-se i el mercat laboral exigeix experts capaços d'entendre-la amb una mirada integradora. La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una triple perspectiva d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal.    

El nostre Màster Universitari t'ofereix un enfocament holístic i multidisciplinari únic en el mercat, amb una oferta econòmica competitiva i assequible, preparant-te per als desafiaments reals de la seguretat digital. En el nostre màster tindràs accés a bases de dades professionals de referència internacional, com la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del govern dels Estats Units, una eina utilitzada globalment per a l’anàlisi i la gestió de vulnerabilitats en entorns digitals. El nostre Màster en Ciberdelinqüència destaca per oferir un enfocament multidisciplinari i integrador, en incorporar una triple perspectiva d'anàlisi: criminològic, jurídic - legal i tecnològic.

El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'àmbit jurídic i la política pública”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari de Ciberdelinqüència de la UOC?

Som el primer Màster oficial en ciberdelinqüència a Espanya i des dels nostres inicis hem apostat per aquesta perspectiva d'anàlisi i tractament integrador, posant un especial èmfasi en la cibervictimització, i en el seu protagonista, la víctima, amb l'objectiu de comprendre els processos de victimització que la porten a situacions de risc i que després es concreten en un acte delictiu en el ciberespai. En el nostre Màster aprendràs a:

  • Dissenyar plans de prevenció.
  • Analitzar factors de risc a partir de casos reals d'entre altres, ciberbullying, assetjament en xarxes i delictes sexuals.
  • Aprofundir en la ciberdelinqüència corporativa (frau, espionatge industrial, phishing).
  • Protegir grans organitzacions i multinacionals, com a expert en ciberseguretat.

En aquesta formació personalitzem el teu perfil a través de diferents assignatures optatives en els àmbits criminològic, jurídic o tecnològic.

Per què estudiar el màster universitari de Ciberdelinqüència de la UOC?


Som el primer Màster oficial en ciberdelinqüència a Espanya i des dels nostres inicis hem apostat per aquesta perspectiva d'anàlisi i tractament integrador, posant un especial èmfasi en la cibervictimització, i en el seu protagonista, la víctima, amb l'objectiu de comprendre els processos de victimització que la porten a situacions de risc i que després es concreten en un acte delictiu en el ciberespai. En el nostre Màster aprendràs a:

  • Dissenyar plans de prevenció.
  • Analitzar factors de risc a partir de casos reals d'entre altres, ciberbullying, assetjament en xarxes i delictes sexuals.
  • Aprofundir en la ciberdelinqüència corporativa (frau, espionatge industrial, phishing).
  • Protegir grans organitzacions i multinacionals, com a expert en ciberseguretat.

En aquesta formació personalitzem el teu perfil a través de diferents assignatures optatives en els àmbits criminològic, jurídic o tecnològic. A més, com a estudiant podràs triar entre un itinerari profesionalitzador, que et prepararà per a accedir al món professional o millorar les teves capacitats i promocionar en el teu lloc de treball i un itinerari investigador, en cas d'estar més interessat a realitzar els teus estudis de doctorat o iniciar alguna línia de recerca en concret. El nostre equip de professors destaca per una dilatada carrera investigadora en l'àmbit de la Victimologia, valor que sumat a l'experiència professional en ciberseguretat d'alguns dels nostres col·laboradors fa que el nostre Màster present un gran valor afegit.

Des de l'inici comptaràs amb un tutor que et farà un acompanyament personalitzat per a orientar-te en el teu itinerari curricular i també comptaràs amb la guia detallada del professorat en l'assignatura de Projectes de Recerca, Prevenció i Intervenció, en la qual t'orientarem i prepararem per a afrontar el Treball Final de Màster (TFM).

Finalment, aquest màster et brinda l'oportunitat d'assistir a seminaris periòdics en els quals es tracten temes associats a la ciberdelinqüència. Aquí pots revisar alguns de seminaris ja realitzats anteriorment:

Selfies, auto-grabaciones y retos virales: el ocio desviado posa en Instagram

Los cibercrímenes a juicio: la nueva prueba diabólica?

Estado de alarma, derechos y libertades

Estudio de un caso: El asesinato serial con cocaína de mujeres dedicadas al sexo de pago

De la intimidad al fraude: Anatomía de las estafas románticas en la era digital.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Ciberdelinqüència

Pla d'estudis

60
ECTS
16
ECTS
Optativa
38
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Itinerari d'un any. Dos semestres: d'octubre a juliol

Semestre 1
Crèdits
6
6
4
4
Optativa
4
6

Semestre 2
Crèdits
6
6
6
Optatives
12

* Únicament és possible finalitzar el màster en un any si no es té l'obligació de cursar complements de formació.

 

Itinerari de dos anys. Tres semestres: d'octubre a febrer

 

Itinerari de dos anys. Tres semestres: de març a juliol

 

Itinerari de dos anys. Quatre semestres: d'octubre a juliol

 

Itinerari de dos anys. Quatre semestres: de març a febrer

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/sPresencial o virtual
AcompanyamentMentre fa les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que las pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

En la modalitat virtual, la metodologia d'ensenyament - aprenentatge de l'assignatura de practicum compta amb alguns aspectes específics. En aquest sentit, les activitats formatives giren entorn del treball orientat a l'estudi de casos aplicats, la resolució de problemes, els projectes i les simulacions de diferents situacions reals que poden ser objecte del camp de coneixement propi del màster.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/sPresencial o virtual
AcompanyamentMentre fa les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que las pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

En la modalitat virtual, la metodologia d'ensenyament - aprenentatge de l'assignatura de practicum compta amb alguns aspectes específics. En aquest sentit, les activitats formatives giren entorn del treball orientat a l'estudi de casos aplicats, la resolució de problemes, els projectes i les simulacions de diferents situacions reals que poden ser objecte del camp de coneixement propi del màster. Així mateix, i en conseqüència, el contingut de les proves d'avaluació continuada estarà constituït per situacions i problemes reals plantejats per consultors amb experiència en el camp de la ciberdelinqüència, que es treballaran de manera autònoma per part de l'alumnat. A l'aula virtual es proposaran exercicis que recreïn rols significatius i es proporcionaran recursos d'aprenentatge específics, que serveixin com a suport per a la correcta resolució dels problemes plantejats als exercicis. La realització d'aquestes activitats per part dels estudiants garanteix el treball i l'adquisició de les competències definides per a aquesta assignatura, que comptessin en tot moment amb el suport docent de consultors experts en sectors diversos de la cibercriminalitat..

En la modalitat presencial, la metodologia d'ensenyament - aprenentatge es basa en la realització d'una estada de pràctiques en un centre, empresa o administració pública, bé sigui a partir de la selecció d'aquest en la borsa de pràctiques de la universitat, o bé a proposta de l'alumnat. Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els qui asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu, a fi de garantir una correcta adquisició de coneixements pràctics d'acord amb el pla docent de l'assignatura.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques curriculars del Campus Virtual.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciberdelinqüència el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol, per la qual cosa per a matricular-s'hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.     

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es duu a terme amb la tutorització i la guia del seu tutor, que acompanya l'estudiant perquè pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes:

Treball Final de Màster


Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciberdelinqüència el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol, per la qual cosa per a matricular-s'hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.     

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es duu a terme amb la tutorització i la guia del seu tutor, que acompanya l'estudiant perquè pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El tribunal d'avaluació estarà integrat per tres professors que seran docents en el màster. El tutor del treball podrà ser membre del tribunal. La qualificació atorgada pel director tindrà un pes del 40 % de la nota final; i la qualificació del tribunal, un 60 %.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte i la defensa. La defensa ha de ser pública.

Per matricular-se al Treball Final de Master és imprescindible haver superat abans l'assignatura Projectes de recerca, prevenció i intervenció. Com a regla general es requereix també haver superat 24 crèdits, però per causes justificades es poden demanar excepcions a aquesta restricció de matrícula.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha sol·licitat l'accés al programa.

Complements de formació

L'estudiantat que provingui de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures:

L'estudiantat que provingui d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

Complements de formació


L'estudiantat que provingui de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures:

L'estudiantat que provingui d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

Persones llicenciades o graduades en criminologia estan exempts de realitzar complements de formació. 

Els complements de formació tenen inici en els mesos de setembre (primer semestre) i febrer (segon semestre), és a dir, amb anterioritat a l'inici oficial de les assignatures obligatòries i optatives del màster.     

Els cursos de sindicats o qualsevol altre centre no universitari no són susceptibles de reconèixer assignatures de títols oficials.

Existeixen certes restriccions respecte a assignatures obligatòries relacionades amb els complements de formació:

No es pot matricular l'assignatura  Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius sense haver superat el complement de formació  Dret penal, part general per a tots aquells col·lectius que hagin de fer aquest complement.

No es pot matricular l'assignatura Aspectes processals de la ciberdelinqüència sense haver superat el complement de formació  Procés penal per a tots aquells col·lectius que hagin de fer aquest complement.

No es pot matricular l'assignatura Bases teòriques de la ciberdelinqüència sense haver superat el complement de formació  Fonaments de criminologia per a tots aquells col·lectius que hagin de fer aquest complement.    

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'àmbit jurídic i la política pública: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Ciberdelinqüència

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Ciberdelinqüència

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Màster universitari en Ciberdelinqüència

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster de Ciberdelinqüència proporciona diferents sortides professionals relacionades amb diversos àmbits.

En el sector públic, podràs treballar com:

  • Funcionaris d'unitats policials
  • Funcionaris departament de justícia
  • Juristes
  • Investigadors

O bé, pots accedir al sector privat com:

  • Criminòlegs experts en ciberdelinqüènica
  • Consultors d'empreses i organitzacions
  • Advocats
  • Assesors informàtics
  • Perit criminalista
  • Investigadors

Objectius

  • Conèixer les aplicacions de la teoria criminològica a la ciberdelinqüència i els resultats de la recerca empírica que s'ha dut a terme en aquest àmbit de la criminalitat.
  • Conèixer les diverses formes delictives relacionades amb les TIC i comeses en un entorn cibernètic, tant en relació amb la fenomenologia com a la definició i el tractament per part del dret penal en un context europeu, espanyol i comparat.
  • Conèixer els aspectes processals relatius a la persecució penal de la ciberdelinqüència tenint en compte les últimes reformes legals.
  • Conèixer les bases tecnològiques necessàries per a dur a terme una actuació professional eficaç de cara a la prevenció, la detecció i la prova dels delictes esmentats.
  • Desenvolupar les capacitats necessàries per a dissenyar plans i accions de prevenció i persecució eficaç i eficient de la ciberdelinqüència i de protecció i suport a  les víctimes.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster online de Ciberdelinqüència té una orientació mixta professionalitzadora i de recerca. S'adreça a una diversitat de destinataris als quals pot proporcionar coneixements i eines útils en institucions o empreses:

  • Persones graduades en criminologia, assessores en seguretat informàtica en l'àmbit empresarial i advocades amb necessitat d'especialització en ciberdelinqüència.
  • Professionals jurídics que exerceixen funcions de persecució o enjudiciament de la ciberdelinqüència, en particular fiscals especialitzats en delinqüència informàtica.
  • Funcionaris facultatius que duen a terme funcions tècniques en unitats policials especialitzades en la detecció i la lluita contra aquesta classe de delinqüència.
  • Graduats en Criminologia, Dret o Ciències Socials que vulguin adquirir o enfortir les bases teòriques i metodològiques necessàries per a poder accedir al doctorat i concretament a la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la ciberdelinqüència.

Competències

Competències generals

  • Analitzar i sintetitzar informació i textos complexos de nivell avançat.
  • Gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
  • Aprendre de manera permanent i actualitzar-se contínuament.

Competències transversals

  • Interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
  • Gestionar informació i comunicació en el camp de la criminologia, la ciberdelinqüència i la ciberseguretat mitjançant les TIC.
  • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, perquè el missatge sigui convincent i pugui adaptar-se als mitjans empleats i a les característiques de les situacions i les audiències.

Competències específiques

  • Interpretar i aplicar correctament articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència relacionats amb la ciberdelinqüència.

Competències


Competències generals

  • Analitzar i sintetitzar informació i textos complexos de nivell avançat.
  • Gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
  • Aprendre de manera permanent i actualitzar-se contínuament.

Competències transversals

  • Interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
  • Gestionar informació i comunicació en el camp de la criminologia, la ciberdelinqüència i la ciberseguretat mitjançant les TIC.
  • Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, perquè el missatge sigui convincent i pugui adaptar-se als mitjans empleats i a les característiques de les situacions i les audiències.

Competències específiques

  • Interpretar i aplicar correctament articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència relacionats amb la ciberdelinqüència.
  • Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts de coneixement sobre la ciberdelinqüència.
  • Interpretar i contrastar dades i fonts sobre ciberdelinqüència a escala internacional en un entorn caracteritzat per la complexitat tecnològica i la ràpida evolució dels usos socials de la cibertecnologia.
  • Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit de la ciberdelinqüència a escala local, nacional o global mitjançant l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la prevenció d'aquest tipus de conductes i la proposta de polítiques criminals afins.
  • Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa dels agents afectats per la ciberdelinqüència segons els objectius que persegueixen i les constriccions i oportunitats a les quals s'enfronten..
  • Assessorar estratègicament els agents afectats per la ciberdelinqüència sobre el disseny o el redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.
  • Avaluar l'impacte de la ciberdelinqüència en organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi utilitzades per la criminologia.
  • Dissenyar i desenvolupar una recerca empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
  • Revisar els conceptes generals que s'apliquen a la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, i analitzar com actuen i evolucionen les vulnerabilitats.
  • Aplicar la metodologia de la informàtica forense per a fer informes pericials per al seu ús en seu judicial.
  • Avaluar i diagnosticar els factors de risc de les diverses formes de victimització per internet i els efectes d'aquestes en les víctimes.
  • Dissenyar i aplicar pràctiques de recopilació de proves de ciberdelictes i de presentació d'aquestes en el procés penal d'acord amb la legalitat.
  • Dominar els mètodes i les principals tècniques de recerca criminològica aplicables a la ciberdelinqüència.
  • Dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimització.
  • Ser capaç d'exercir professionalment respectant les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència.
  • Delimitar les tipologies delictives corresponents als diferents ciberdelictes segons el dret vigent.
  • Analitzar el marc jurídic processal, com també el marc normatiu internacional i en particular europeu que determina la resposta jurídica a la ciberdelinqüència.
  • Analitzar els aspectes normatius, en la seva dimensió europea i espanyola, relacionats amb l'ús i la protecció de les bases de dades.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Ciberdelinqüència

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

  • Llicenciatura o grau de Criminologia

Els estudiants que procedeixin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures següents:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)

Els estudiants que procedeixin d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)
  • Procés penal (6 crèdits)
  • Dret penal, part general (6 crèdits)

La identificació dels complements formatius serà a càrrec de la Comissió d'Admissió i l'orientació a l'estudiant es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.

Criteris d'admissió


No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:

  • Llicenciatura o grau de Criminologia

Els estudiants que procedeixin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures següents:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)

Els estudiants que procedeixin d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits)
  • Procés penal (6 crèdits)
  • Dret penal, part general (6 crèdits)

La identificació dels complements formatius serà a càrrec de la Comissió d'Admissió i l'orientació a l'estudiant es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula. Serà obligatòria la realització d'aquests complements o acreditar el seu reconeixement per a accedir al Màster per part dels qui no siguin graduats o llicenciats en criminologia, i serà necessari que es realitzin durant el primer o segon semestre del programa.

 

Perfil d'ingrés recomanat

Per a cursar el màster universitari de Ciberdelinqüència és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura o grau de Criminologia

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. En algunes assignatures s'inclouran lectures en anglès.

Es recomana tenir una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Ciberdelinqüència

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Programes relacionats

  • Màster universitari Inscripció oberta
    Ciberseguretat i Privadesa
    Veure tota la informació
  • Màster universitari Inscripció oberta
    Fiscalitat
    Veure tota la informació
  • Màster universitari
    Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UdG, UAB, UOC)
    Veure tota la informació

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

Últims dies!

Inscriu-te ara i fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita informació