Màster universitari Online en Ciberdelinqüència
Presentació
Segons les estadístiques oficials, la ciberdelinqüència no deixa d'incrementar-se i el mercat laboral exigeix experts capaços d'entendre-la amb una mirada integradora. La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una triple perspectiva d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal.
El nostre Màster Universitari t'ofereix un enfocament holístic i multidisciplinari únic en el mercat, amb una oferta econòmica competitiva i assequible, preparant-te per als desafiaments reals de la seguretat digital. En el nostre màster tindràs accés a bases de dades professionals de referència internacional, com la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del govern dels Estats Units, una eina utilitzada globalment per a l’anàlisi i la gestió de vulnerabilitats en entorns digitals.
Segons les estadístiques oficials, la ciberdelinqüència no deixa d'incrementar-se i el mercat laboral exigeix experts capaços d'entendre-la amb una mirada integradora. La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la recerca, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una triple perspectiva d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal.
El nostre Màster Universitari t'ofereix un enfocament holístic i multidisciplinari únic en el mercat, amb una oferta econòmica competitiva i assequible, preparant-te per als desafiaments reals de la seguretat digital. En el nostre màster tindràs accés a bases de dades professionals de referència internacional, com la NVD – Vulnerabilities del National Institute of Standards and Technology del govern dels Estats Units, una eina utilitzada globalment per a l’anàlisi i la gestió de vulnerabilitats en entorns digitals. El nostre Màster en Ciberdelinqüència destaca per oferir un enfocament multidisciplinari i integrador, en incorporar una triple perspectiva d'anàlisi: criminològic, jurídic - legal i tecnològic.
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Per què estudiar el màster universitari de Ciberdelinqüència de la UOC?
Som el primer Màster oficial en ciberdelinqüència a Espanya i des dels nostres inicis hem apostat per aquesta perspectiva d'anàlisi i tractament integrador, posant un especial èmfasi en la cibervictimització, i en el seu protagonista, la víctima, amb l'objectiu de comprendre els processos de victimització que la porten a situacions de risc i que després es concreten en un acte delictiu en el ciberespai. En el nostre Màster aprendràs a:
- Dissenyar plans de prevenció.
- Analitzar factors de risc a partir de casos reals d'entre altres, ciberbullying, assetjament en xarxes i delictes sexuals.
- Aprofundir en la ciberdelinqüència corporativa (frau, espionatge industrial, phishing).
- Protegir grans organitzacions i multinacionals, com a expert en ciberseguretat.
En aquesta formació personalitzem el teu perfil a través de diferents assignatures optatives en els àmbits criminològic, jurídic o tecnològic.
Per què estudiar el màster universitari de Ciberdelinqüència de la UOC?
Som el primer Màster oficial en ciberdelinqüència a Espanya i des dels nostres inicis hem apostat per aquesta perspectiva d'anàlisi i tractament integrador, posant un especial èmfasi en la cibervictimització, i en el seu protagonista, la víctima, amb l'objectiu de comprendre els processos de victimització que la porten a situacions de risc i que després es concreten en un acte delictiu en el ciberespai. En el nostre Màster aprendràs a:
- Dissenyar plans de prevenció.
- Analitzar factors de risc a partir de casos reals d'entre altres, ciberbullying, assetjament en xarxes i delictes sexuals.
- Aprofundir en la ciberdelinqüència corporativa (frau, espionatge industrial, phishing).
- Protegir grans organitzacions i multinacionals, com a expert en ciberseguretat.
En aquesta formació personalitzem el teu perfil a través de diferents assignatures optatives en els àmbits criminològic, jurídic o tecnològic. A més, com a estudiant podràs triar entre un itinerari profesionalitzador, que et prepararà per a accedir al món professional o millorar les teves capacitats i promocionar en el teu lloc de treball i un itinerari investigador, en cas d'estar més interessat a realitzar els teus estudis de doctorat o iniciar alguna línia de recerca en concret. El nostre equip de professors destaca per una dilatada carrera investigadora en l'àmbit de la Victimologia, valor que sumat a l'experiència professional en ciberseguretat d'alguns dels nostres col·laboradors fa que el nostre Màster present un gran valor afegit.
Des de l'inici comptaràs amb un tutor que et farà un acompanyament personalitzat per a orientar-te en el teu itinerari curricular i també comptaràs amb la guia detallada del professorat en l'assignatura de Projectes de Recerca, Prevenció i Intervenció, en la qual t'orientarem i prepararem per a afrontar el Treball Final de Màster (TFM).
Finalment, aquest màster et brinda l'oportunitat d'assistir a seminaris periòdics en els quals es tracten temes associats a la ciberdelinqüència. Aquí pots revisar alguns de seminaris ja realitzats anteriorment:
Selfies, auto-grabaciones y retos virales: el ocio desviado posa en Instagram
Los cibercrímenes a juicio: la nueva prueba diabólica?
Estado de alarma, derechos y libertades
Estudio de un caso: El asesinato serial con cocaína de mujeres dedicadas al sexo de pago
De la intimidad al fraude: Anatomía de las estafas románticas en la era digital.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.