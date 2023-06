Aurea Cristina Mota de Araujo

Doctora en Sociologia per la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil). Ha trabajado como investigadora Post-Doctoral a ERC Trajectories of Modernity Project, con el profesor Peter Wagner (Universitat de Barcelona). Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Sussex (2010), en la Universidad de Brasília (2018) en la Universidad de Hamburgo (2019). Es experta en sociología, especialmente en las áreas de sociología historica, pensamiento social latino-americano, espacios de producción de literatura y ciencias y procesos de circulación global.