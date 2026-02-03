Máster universitario Online en Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
Presentación
El máster universitario en línea de Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas de la UOC es una titulación de estudios avanzados que profundiza en el conocimiento de la cultura humanística, la literatura y las artes contemporáneas, permite al estudiante comprender la complejidad del mundo actual y dar respuesta a los nuevos retos que plantea el siglo XXI.
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Del 16 de julio al 28 de septiembre.
Consulta la fecha de la sesión de tu programa.
¿Por qué estudiar el Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura contemporáneas?
Este máster online de Humanidades ofrece:
- La posibilidad de incorporarse al amplio abanico de profesiones vinculadas a la creación de contenidos culturales y la comunicación.
- Potencia el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y adaptabilidad a nuevos contextos sociales.
- Facilita nuevas herramientas para repensar el significado y encontrar soluciones a los problemas tanto en el ámbito profesional como en el personal.
- Capacita para adaptarse desde una perspectiva crítica a los nuevos perfiles profesionales que exigen los ámbitos de la cultura, las instituciones, la economía y la comunicación.
- Abre la posibilidad de iniciar una actividad de investigación interdisciplinaria.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.