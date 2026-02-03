Los estudiantes que opten por hacer el TF de orientación de investigación, deberán elaborar su proyecto del trabajo, incluida la pregunta de investigación, y habrán adquirido las competencias reflexivas y argumentativas necesarias para desarrollar un trabajo de investigación.

Esta asignatura consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos y de las competencias adquiridas a lo largo de estos estudios. El estudiante que haya superado el TF habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para implementarlas en su ocupación profesional.

El TF consta de dos modalidades. El estudiante podrá escoger entre realizar el TF de orientación académica o el TF de orientación de investigación.

Los estudios del Máster de Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF). La asignatura del TF tiene una carga docente de 10 créditos ECTS y se cursará obligatoriamente.

Trabajo Final

Los estudios del Máster de Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas concluyen con la elaboración de un trabajo final (TF). La asignatura del TF tiene una carga docente de 10 créditos ECTS y se cursará obligatoriamente.

El TF consta de dos modalidades. El estudiante podrá escoger entre realizar el TF de orientación académica o el TF de orientación de investigación.

Esta asignatura consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos y de las competencias adquiridas a lo largo de estos estudios. El estudiante que haya superado el TF habrá adquirido el nivel óptimo de competencias útiles para implementarlas en su ocupación profesional.

Los estudiantes que opten por hacer el TF de orientación de investigación, deberán elaborar su proyecto del trabajo, incluida la pregunta de investigación, y habrán adquirido las competencias reflexivas y argumentativas necesarias para desarrollar un trabajo de investigación.

El TF es un trabajo individual que se hace con la guía del tutor del TF, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del TF es asignado poco antes de empezar el curso (una vez el estudiante se ha matriculado de la asignatura y previa complementación de una ficha de orientación para la elaboración del TF). El tutor es el encargado de orientar y asesorar al estudiante y hacer el seguimiento del proyecto a lo largo del curso.

Para poder matricular el TF en cualquiera de sus dos modalidades es obligatorio haber superado un mínimo de 15 créditos ECTS obligatorios y 15 créditos ECTS optativos.

TF investigación

Es requisito obligatorio para los estudiantes que opten por esta modalidad que tengan cursadas y superadas, dentro de los 15 créditos optativos, las siguientes asignaturas: Diseño de la investigación (5 créditos) y Métodos en las ciencias humanas (5 créditos).

TF académico

Para los estudiantes que opten por esta modalidad es altamente recomendable que tengan cursada y superada la asignatura Diseño de la investigación (5 créditos).

El TF concluye con una defensa pública en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, esta defensa tiene dos momentos. En primer lugar, hay que presentar el trabajo final en el aula con el apoyo que se establece en el plan docente. Posteriormente, llegará el momento de hacer la defensa. En este caso será una sesión virtual en el que se establecerá un intercambio de preguntas y respuestas en directo entre los miembros de la comisión evaluadora y el estudiante (como mínimo habrá uno de los miembros conectado de manera síncrona). Será una defensa síncrona y pública. La defensa se hará a través de videoconferencia.

La calificación del TF es el resultado de dos notas: (1) la memoria, proyecto o estudio final realizado (85% de la nota) y (2) la defensa del trabajo (15% de la nota).

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud se puede consultar al tutor asignado o el plan docente del programa.

Los estudiantes podrán poner a disposición pública sus TF a través del repositorio abierto de la Biblioteca de la UOC.

Una vez al año, los Estudios de Artes y Humanidades organizan una jornada presencial, abierta a todos, para presentar una selección de los mejores TF del año académico finalizado.