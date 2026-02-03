Màster universitari Online en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
Presentació
El màster universitari en línia d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies de la UOC és una titulació d'estudis avançats que aprofundeix en el coneixement de la cultura humanística, la literatura i les arts contemporànies, permet a l'estudiant comprendre la complexitat del món actual i donar resposta als nous reptes que planteja el segle XXI.
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Del 16 de juliol al 28 de setembre.
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Per què estudiar el Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura contemporànies?
Aquest màster d'Humanitats online ofereix:
- La possibilitat d'incorporar-se a l'ampli ventall de professions vinculades a la creació de continguts culturals i la comunicació.
- Potencia el desenvolupament del pensament crític, la reflexió i l'adaptabilitat a nous contextos socials.
- Facilita noves eines per repensar el significat i trobar solucions als problemes tant a l'àmbit professional com al personal.
- Capacita per adaptar-se des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que exigeixen els àmbits de la cultura, les institucions, l'economia, i la comunicació.
- Obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.