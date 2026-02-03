Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Inscripció oberta: últims dies

Màster universitari Online en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Presentació

El màster universitari en línia d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies de la UOC és una titulació d'estudis avançats que aprofundeix en el coneixement de la cultura humanística, la literatura i les arts contemporànies, permet a l'estudiant comprendre la complexitat del món actual i donar resposta als nous reptes que planteja el segle XXI.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en humanitats”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Sessions informatives sobre els programes d'Arts i Humanitats

Del 16 de juliol al 28 de setembre.
Consulta la data de la sessió del teu programa.

Informa't i inscriu-t'hi

Per què estudiar el Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura contemporànies?

Aquest màster d'Humanitats online ofereix: 

  • La possibilitat d'incorporar-se a l'ampli ventall de professions vinculades a la creació de continguts culturals i la comunicació.
  • Potencia el desenvolupament del pensament crític, la reflexió i l'adaptabilitat a nous contextos socials.
  • Facilita noves eines per repensar el significat i trobar solucions als problemes tant a l'àmbit professional com al personal.
  • Capacita per adaptar-se des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que exigeixen els àmbits de la cultura, les institucions, l'economia, i la comunicació.
  • Obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Pla d'estudis

60
ECTS
35
ECTS
Optativa
15
ECTS
Obligatòria
10
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòriesCrèdits
5
5
5
10

Assignatures optativesCrèdits
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes en les ciències humanes i Disseny de la recerca.

 

Itinerari en un any

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies es pot cursar en un o dos anys lectius. Atès que els estudis es fan a distància, virtualment, i amb una metodologia que permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per a les persones que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any (dos semestres).

 En el cas de cursar el màster en un any, la planificació de la matrícula seria la següent:

Orientació acadèmica

Semestre 1

Història de la cultura contemporània  5 ECTS

Filosofia contemporània  5 ECTS

Teoria social i cultura contemporània  5 ECTS

Optativa 1  5 ECTS

Optativa 2  5 ECTS

Optativa 3  5 ECTS

Semestre 2

Optativa 4  5 ECTS

Optativa 5  5 ECTS

Optativa 6  5 ECTS

Optativa 7  5 ECTS

TFM  10 ECTS

 

Itinerari en dos anys

El màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies es pot cursar en un o dos anys lectius. Atès que els estudis es fan a distància, virtualment, i amb una metodologia que permet que cada estudiant pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, per a les persones que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada estimada de dos anys (quatre semestres). No obstant això, es preveu que un estudiant amb dedicació a temps complet pugui fer tot el pla d'estudis en un any.

 En el cas de cursar el màster en dos anys, la planificació de la matrícula seria la següent:

Orientació acadèmica

AssignaturesCrèdits

Semestre 1
15
Història de la cultura contemporània
5
Filosofia contemporània
5
Teoria social i cultura contemporània
5

Semestre 2
15
Optativa 1
5
Optativa 2
5
Optativa 3
5

Semestre 3
15
Optativa 4
5
Optativa 5
5
Optativa 6
5

Semestre 4
10
Optativa 7
5
Treball final de màster
10

Orientació de recerca

AssignaturesCrèdits

Semestre 1
15
5
5
5

Semestre 2
20
5
Optativa 1
5
Optativa 2
5
Optativa 3
5

Semestre 3
15
5
Optativa 5
5
Optativa 6
5

Semestre 4
10
10

 

Especialitats

Determinat seguiment de les assignatures optatives permet obtenir algunes especialitats que no determinen en cap moment una trajectòria obligatòria, sinó que constitueixen un reconeixement afegit i una organització possible de l'optativitat per a dotar-la de més coherència temàtica. En qualsevol cas, l'estudiant té sempre llibertat absoluta per a configurar la seva optativitat.

Especialitat d'ArtECTS
5
5
5
Cultura i subjectivitat
 
5

Especialitat de LiteraturaECTS
5
5
5
5

Especialitat de SocietatECTS
5
5
5
5

Càrrega lectiva

Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Treball final de Màster

Els estudis del Màster d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF). L'assignatura del TF té una càrrega docent de 10 crèdits ECTS i s'ha de cursar obligatòriament.

El TF té dues modalitats. L'estudiant podrà escollir entre realitzar el TF d'orientació acadèmica o el TF d'orientació de recerca.

Finalitat

Aquesta assignatura consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits i de les competències adquirides al llarg d'aquests estudis. L'estudiant que hagi superat el TF haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional.

Els estudiants que optin per fer el TF d'orientació de recerca, hauran d'elaborar el seu projecte del treball, inclosa la pregunta de recerca, i hauran adquirit les competències reflexives i argumentatives necessàries per desenvolupar un treball d'investigació.

Treball final de Màster


Els estudis del Màster d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF). L'assignatura del TF té una càrrega docent de 10 crèdits ECTS i s'ha de cursar obligatòriament.

El TF té dues modalitats. L'estudiant podrà escollir entre realitzar el TF d'orientació acadèmica o el TF d'orientació de recerca.

Finalitat

Aquesta assignatura consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits i de les competències adquirides al llarg d'aquests estudis. L'estudiant que hagi superat el TF haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional.

Els estudiants que optin per fer el TF d'orientació de recerca, hauran d'elaborar el seu projecte del treball, inclosa la pregunta de recerca, i hauran adquirit les competències reflexives i argumentatives necessàries per desenvolupar un treball d'investigació.

L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb el guiatge d'un tutor del TF, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del TF és assignat poc abans de començar el curs (un cop l'estudiant s'ha matriculat de l'assignatura i prèvia complementació d'una fitxa d'orientació per l'elaboració del TF). El tutor és l'encarregat d'orientar i assessorar a l'estudiant i fer el seguiment del projecte al llarg del curs.

Matrícula

Per poder matricular el TF en qualsevol de les dues modalitats cal haver a superat un mínim de 15 crèdits ECTS obligatoris i 15 crèdits ECTS optatius.

TF recerca
És requisit obligatori per als estudiants que optin per aquesta modalitat que tinguin cursades i superades, dins dels 15 crèdits optatius, les següents assignatures: Disseny de la recerca (5 crèdits) i Mètodes en les ciències humanes (5 crèdits).

TF acadèmic
Per als estudiants que optin per aquesta modalitat és altament recomanable que tinguin cursada i superada l'assignatura Disseny de la investigació (5 crèdits).

La defensa i avaluació del TF

El TF conclou amb una defensa pública en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, aquesta defensa té dos moments. En primer lloc, cal presentar el treball final a l'aula amb el suport que s'estableix en el pla docent. Posteriorment, arribarà el moment de fer la defensa. En aquest cas serà una sessió virtual en què s'establirà un intercanvi de preguntes i respostes en directe entre els membres de la comissió avaluadora i l'estudiant (com a mínim hi haurà un dels membres connectat de manera síncrona). Serà una defensa síncrona i pública. La defensa es farà a través de videoconferència.

La qualificació del TF és el resultat de dues notes: (1) la memòria, projecte o estudi final realitzat (85% de la nota) i (2) la defensa del treball (15% de la nota).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud es pot consultar al tutor assignat o el pla docent del programa.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC. Podeu veure exemples de TFM dels cursos anteriors al Repositori institucional O2

Un cop a l'any, els Estudis d'Arts i Humanitats organitzen una jornada presencial, oberta a tothom, per a presentar una selecció dels millors TF de l'any acadèmic finalitzat.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos: materials creats especí­ficament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i ví­deos. El format del material és, a cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials obligatoris per a superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials complementaris accessibles des de l'espai de l'aula i que permeten a l'alumne aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents.

Recursos per l'aprenentatge


Els estudiants del màster tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge necessaris per a aconseguir cadascuna de les competències definides en el programa del màster. Aquest material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos: materials creats especí­ficament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i ví­deos. El format del material és, a cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències establertes.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement.

El màster mostra tres nivells d'aprofundiment. En primer lloc, els materials obligatoris per a superar les assignatures, accessibles des de l'espai de l'aula. En segon lloc, els materials complementaris accessibles des de l'espai de l'aula i que permeten a l'alumne aprofundir en alguns aspectes dels continguts docents. I en tercer lloc, tots els recursos disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts, humanitats o ciències socials, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del tutor.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

Complements formatiusCrèdits
6
6
6
6
6
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Professorat

Direcció dels Estudis d'Arts i Humanitats

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Sortides professionals

Sortides professionals

L'estudiant del Màster d'Humanitats podrà exercir en un ampli ventall de sectors professionals, fonamentalment en llocs de responsabilitat on convingui disposar d'una comprensió global i crítica de la societat.

  • Investigació. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària i dona accés al Doctorat de la Societat de la Informació i Coneixement de la UOC.

  • Ensenyament. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat professional com a professors i docents.

  • Gestió cultural i institucions culturals.

  • Documentació i creació de continguts al sector cultural, turístic o de l'oci.

  • Crítica literària i de les arts.

  • Comunicació. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat com a professionals de la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).

Més informació

Objectius

  • Proporcionar un coneixement avançat i multidisciplinari de les humanitats, l'art, la literatura, la cultura i la societat contemporanis.
  • Adquirir una comprensió global de l'evolució de la cultura contemporània, identificant els diferents corrents de pensament i les diferents perspectives filosòfiques.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
  • Adquirir la capacitat de descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat i el paper de la cultura contemporània.
  • Obtenir la capacitat d'analitzar críticament les obres d'art i la literatura contemporànies.
  • Obtenir i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.

Objectius


  • Proporcionar un coneixement avançat i multidisciplinari de les humanitats, l'art, la literatura, la cultura i la societat contemporanis.
  • Adquirir una comprensió global de l'evolució de la cultura contemporània, identificant els diferents corrents de pensament i les diferents perspectives filosòfiques.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
  • Adquirir la capacitat de descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat i el paper de la cultura contemporània.
  • Obtenir la capacitat d'analitzar críticament les obres d'art i la literatura contemporànies.
  • Obtenir i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Desenvolupar la capacitat de redacció de textos, documents i informes per a la vida acadèmica i professional.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari d'Humanitats satisfà un ampli univers de perfils necessaris en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític:

  • Llicenciats, diplomats i graduats en les disciplines de les ciències humanes i socials que vulguin aprofundir en la seva formació i adquirir competències i habilitats que els permetin un desenvolupament profund en el context de la recerca en l'esfera dels estudis humanístics.
  • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessitin, a causa de la seva activitat professional, millorar la comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.

Perfils


El màster universitari d'Humanitats satisfà un ampli univers de perfils necessaris en l'actual context acadèmic, social, econòmic i polític:

  • Llicenciats, diplomats i graduats en les disciplines de les ciències humanes i socials que vulguin aprofundir en la seva formació i adquirir competències i habilitats que els permetin un desenvolupament profund en el context de la recerca en l'esfera dels estudis humanístics.
  • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessitin, a causa de la seva activitat professional, millorar la comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, internet, publicitat, etc.).
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
  • Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot com a especialització, els seus coneixements humanístics, sense una orientació professional precisa i amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
  • Estudiants que vulguin orientar-se cap a una formació en la recerca en el camp de les humanitats que sigui de naturalesa transversal.

Competències

 

Competències transversals

  • Capacitat per a dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos fent servir les metodologies i tècniques adequades, així com per a presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.
  • Capacitat per a formular preguntes adequades a l'objecte d'estudi a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

Competències


 

Competències transversals

  • Capacitat per a dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos fent servir les metodologies i tècniques adequades, així com per a presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.
  • Capacitat per a formular preguntes adequades a l'objecte d'estudi a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.
  • Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i, sovint, ambigua, sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
  • Capacitat per a l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
  • Capacitat per a actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els valors propis, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.
  • Capacitat per a buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.

Competències específiques

  • Capacitat per a identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.
  • Capacitat per a integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.
  • Capacitat per a valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques, així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
  • Capacitat per a descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.
  • Capacitat per a descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.
  • Capacitat per a analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

A qui va dirigit?

El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.

A qui va dirigit?


El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

 

 
Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Programes relacionats

  • Màster universitari Inscripció oberta
    Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)
    Veure tota la informació
  • Màster universitari Inscripció oberta
    Filosofia per als Reptes Contemporanis
    Veure tota la informació
  • Màster universitari Inscripció oberta
    Història del Món Contemporani
    Veure tota la informació

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

Últims dies!

Inscriu-te ara i fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita informació