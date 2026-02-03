Máster universitario Online en Estrategia y Creatividad en Publicidad
Presentación
El máster universitario online de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC te proporciona la formación que necesitas para convertirte en profesional de la publicidad y dominar las nuevas formas de comunicación de marca.
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¿Por qué estudiar el máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC?
Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas para todo tipo de medios y soportes, tanto convencionales como alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales, integrando, cuando sea pertinente, innovadoras aplicaciones de IA para enriquecer el proceso creativo y estratégico.El plan de estudios profundiza en la publicidad a partir de sus dos ejes fundamentales: la estrategia y la creatividad.
Por un lado, aprenderás que la estrategia es clave para que las acciones comunicativas sean relevantes. Por el otro, que la creatividad es imprescindible para llamar la atención, persuadir y emocionar al consumidor en un entorno saturado de mensajes comerciales.
Estudiando el máster online de Estrategia y Creatividad en Publicidad dominarás todos los conceptos básicos que hay que tener en cuenta en un plan de comunicación y descubrirás nuevas técnicas: advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromarketing, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, marketing experiencial o cross-device.
¿Por qué estudiar el máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC?
Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas para todo tipo de medios y soportes, tanto convencionales como alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales, integrando, cuando sea pertinente, innovadoras aplicaciones de IA para enriquecer el proceso creativo y estratégico.El plan de estudios profundiza en la publicidad a partir de sus dos ejes fundamentales: la estrategia y la creatividad.
Por un lado, aprenderás que la estrategia es clave para que las acciones comunicativas sean relevantes. Por el otro, que la creatividad es imprescindible para llamar la atención, persuadir y emocionar al consumidor en un entorno saturado de mensajes comerciales.
Estudiando el máster online de Estrategia y Creatividad en Publicidad dominarás todos los conceptos básicos que hay que tener en cuenta en un plan de comunicación y descubrirás nuevas técnicas: advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromarketing, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, marketing experiencial o cross-device.
Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas en todo tipo de medios o soportes, convencionales y alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales.
Si quieres explorar todas las posibilidades del ecosistema transmedia actual y dominar las nuevas tendencias en comunicación, este es tu programa. Fórmate con el máster de la UOC y conviértete en el publicitario o publicitaria que las empresas están buscando.
Diseña campañas publicitarias transmedia y posiciona productos y marcas
Con este máster entenderás que la publicidad actual es mucho más que publicidad y que no hay barreras entre las acciones online y offline. Tendrás una visión transversal y serás capaz de hacer comunicación de marca, contenidos y publicidad social, nativa o programática.
El máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad te dota de las herramientas que necesitas para diseñar campañas publicitarias, tanto para productos como para servicios de cualquier tipo de marca.
Titúlate en publicidad con la UOC y serás un profesional flexible, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos, con una mentalidad abierta y capacidad para generar ideas creativas.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
En caso de dudas, tenéis la oportunidad de contactar con la Directora del Máster Estrategia y Creatividad en Publicidad Mireia Montaña enviando un mail a su correo: mmontanabl@uoc.edu.
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