Estudiando el máster online de Estrategia y Creatividad en Publicidad dominarás todos los conceptos básicos que hay que tener en cuenta en un plan de comunicación y descubrirás nuevas técnicas : advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromarketing, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, marketing experiencial o cross-device.

Por un lado, aprenderás que la estrategia es clave para que las acciones comunicativas sean relevantes. Por el otro, que la creatividad es imprescindible para llamar la atención, persuadir y emocionar al consumidor en un entorno saturado de mensajes comerciales.

Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas para todo tipo de medios y soportes, tanto convencionales como alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales, integrando, cuando sea pertinente, innovadoras aplicaciones de IA para enriquecer el proceso creativo y estratégico.El plan de estudios profundiza en la publicidad a partir de sus dos ejes fundamentales: la estrategia y la creatividad .

¿Por qué estudiar el máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC?

Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas para todo tipo de medios y soportes, tanto convencionales como alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales, integrando, cuando sea pertinente, innovadoras aplicaciones de IA para enriquecer el proceso creativo y estratégico.El plan de estudios profundiza en la publicidad a partir de sus dos ejes fundamentales: la estrategia y la creatividad.

Por un lado, aprenderás que la estrategia es clave para que las acciones comunicativas sean relevantes. Por el otro, que la creatividad es imprescindible para llamar la atención, persuadir y emocionar al consumidor en un entorno saturado de mensajes comerciales.

Estudiando el máster online de Estrategia y Creatividad en Publicidad dominarás todos los conceptos básicos que hay que tener en cuenta en un plan de comunicación y descubrirás nuevas técnicas: advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromarketing, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, marketing experiencial o cross-device.

Aprenderás a crear mensajes y diseñar campañas en todo tipo de medios o soportes, convencionales y alternativos, incluyendo internet, móvil y redes sociales.

Si quieres explorar todas las posibilidades del ecosistema transmedia actual y dominar las nuevas tendencias en comunicación, este es tu programa. Fórmate con el máster de la UOC y conviértete en el publicitario o publicitaria que las empresas están buscando.

Diseña campañas publicitarias transmedia y posiciona productos y marcas

Con este máster entenderás que la publicidad actual es mucho más que publicidad y que no hay barreras entre las acciones online y offline. Tendrás una visión transversal y serás capaz de hacer comunicación de marca, contenidos y publicidad social, nativa o programática.

El máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad te dota de las herramientas que necesitas para diseñar campañas publicitarias, tanto para productos como para servicios de cualquier tipo de marca.

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