Màster universitari Online en Estratègia i Creativitat en Publicitat
Presentació
El màster universitari online d' Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC et proporciona la formació que necessites per convertir-te en professional de la publicitat i dominar les noves formes de comunicació de marca.
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Per què estudiar el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC?
Aprendràs a crear missatges i dissenyar campanyes per a tota classe de mitjans i suports, tant convencionals com alternatius, incloent-hi internet, mòbil i xarxes socials, integrant, quan sigui pertinent, innovadores aplicacions d'IA per enriquir el procés creatiu i estratègic..
Si vols explorar totes les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i dominar les noves tendències en comunicació, aquest és el teu programa. Forma't amb el màster de la UOC i converteix-te en el publicitari o publicitària que les empreses busquen.
El pla d'estudis aprofundeix en la publicitat a partir dels dos eixos fonamentals de què consta: l'estratègia i la creativitat.
D'una banda, aprendràs que l'estratègia és un element clau perquè les accions comunicatives siguin rellevants. De l'altra, aprendràs que la creativitat és imprescindible per cridar l'atenció, persuadir i emocionar el consumidor en un entorn saturat de missatges comercials.
Per què estudiar el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC?
Aprendràs a crear missatges i dissenyar campanyes per a tota classe de mitjans i suports, tant convencionals com alternatius, incloent-hi internet, mòbil i xarxes socials, integrant, quan sigui pertinent, innovadores aplicacions d'IA per enriquir el procés creatiu i estratègic..
Si vols explorar totes les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i dominar les noves tendències en comunicació, aquest és el teu programa. Forma't amb el màster de la UOC i converteix-te en el publicitari o publicitària que les empreses busquen.
El pla d'estudis aprofundeix en la publicitat a partir dels dos eixos fonamentals de què consta: l'estratègia i la creativitat.
D'una banda, aprendràs que l'estratègia és un element clau perquè les accions comunicatives siguin rellevants. De l'altra, aprendràs que la creativitat és imprescindible per cridar l'atenció, persuadir i emocionar el consumidor en un entorn saturat de missatges comercials.
Si estudies el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat, dominaràs tots els conceptes bàsics que cal tenir en compte en un pla de comunicació i descobriràs noves tècniques: advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromàrqueting, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, màrqueting experiencial o cross-device.
Dissenya campanyes publicitàries transmèdia i posiciona productes i marques
Amb aquest màster entendràs que la publicitat actual és molt més que publicitat i que no hi ha barreres entre les accions online i offline. Tindràs una visió transversal i seràs capaç de fer comunicació de marca, continguts i publicitat social, nativa o programàtica.
El màster d'Estratègia i Creativitat en Publicitat et dota de les eines que necessites per dissenyar campanyes publicitàries, tant per a productes com per a serveis de qualsevol tipus de marca.
Titula't en publicitat amb la UOC i seràs un professional flexible, capaç d'adaptar-se als canvis tecnològics, amb una mentalitat oberta i capacitat per generar idees creatives.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.