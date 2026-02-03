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Màster universitari Online en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Presentació

El màster universitari online d' Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC et proporciona la formació que necessites per convertir-te en professional de la publicitat i dominar les noves formes de comunicació de marca.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

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Més informació

 

Per què estudiar el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC?

Aprendràs a crear missatges i dissenyar campanyes per a tota classe de mitjans i suports, tant convencionals com alternatius, incloent-hi internet, mòbil i xarxes socials, integrant, quan sigui pertinent, innovadores aplicacions d'IA per enriquir el procés creatiu i estratègic..

Si vols explorar totes les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i dominar les noves tendències en comunicació, aquest és el teu programa. Forma't amb el màster de la UOC i converteix-te en el publicitari o publicitària que les empreses busquen.

El pla d'estudis aprofundeix en la publicitat a partir dels dos eixos fonamentals de què consta: l'estratègia i la creativitat.

D'una banda, aprendràs que l'estratègia és un element clau perquè les accions comunicatives siguin rellevants. De l'altra, aprendràs que la creativitat és imprescindible per cridar l'atenció, persuadir i emocionar el consumidor en un entorn saturat de missatges comercials.

Per què estudiar el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC?


Aprendràs a crear missatges i dissenyar campanyes per a tota classe de mitjans i suports, tant convencionals com alternatius, incloent-hi internet, mòbil i xarxes socials, integrant, quan sigui pertinent, innovadores aplicacions d'IA per enriquir el procés creatiu i estratègic..

Si vols explorar totes les possibilitats de l'ecosistema transmèdia actual i dominar les noves tendències en comunicació, aquest és el teu programa. Forma't amb el màster de la UOC i converteix-te en el publicitari o publicitària que les empreses busquen.

El pla d'estudis aprofundeix en la publicitat a partir dels dos eixos fonamentals de què consta: l'estratègia i la creativitat.

D'una banda, aprendràs que l'estratègia és un element clau perquè les accions comunicatives siguin rellevants. De l'altra, aprendràs que la creativitat és imprescindible per cridar l'atenció, persuadir i emocionar el consumidor en un entorn saturat de missatges comercials.

Si estudies el màster online d'Estratègia i Creativitat en Publicitat, dominaràs tots els conceptes bàsics que cal tenir en compte en un pla de comunicació i descobriràs noves tècniques: advertainment, viral, buzz, tryvertising, branded content, neuromàrqueting, advergaming, ambush, growth hacking, prankvertising, màrqueting experiencial o cross-device

Dissenya campanyes publicitàries transmèdia i posiciona productes i marques

Amb aquest màster entendràs que la publicitat actual és molt més que publicitat i que no hi ha barreres entre les accions online i offline. Tindràs una visió transversal i seràs capaç de fer comunicació de marca, continguts i publicitat social, nativa o programàtica. 

El màster d'Estratègia i Creativitat en Publicitat et dota de les eines que necessites per dissenyar campanyes publicitàries, tant per a productes com per a serveis de qualsevol tipus de marca. 

Titula't en publicitat amb la UOC i seràs un professional flexible, capaç d'adaptar-se als canvis tecnològics, amb una mentalitat oberta i capacitat per generar idees creatives. 

 

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés
En cas de dubtes, teniu l'oportunitat de contactar amb la Directora del Màster Estratègia i Creativitat en Publicitat, Mireia Montaña enviant un mail al seu correu: mmontanabl@uoc.edu

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Amb la col·laboració de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Pla d'estudis

60
ECTS
15
ECTS
Optativa
39
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres 1 any

 

Semestres 2 anys

Càrrega lectiva

60 crèdits

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa

Durada

5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Cal haver superat un mínim de 29 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor/a de centre de pràctiques i un professor/a que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques es podrà consultar dins l'eina

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaOptativa

Durada

5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Cal haver superat un mínim de 29 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor/a de centre de pràctiques i un professor/a que actua com a tutor acadèmic. La tasca d'aquests dos tutors és assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques es podrà consultar dins l'eina Xperience. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat el treball final suposa 6 crèdits ECTS.

L'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als àmbits i contextos tractats en les diferents matèries.

Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 29 crèdits de formació obligatòria i estar en disposició de superar els 10 crèdits obligatoris restants en el mateix semestre acadèmic en el qual es cursi el treball de fi de màster.

El TFM és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un/a director/a, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. Farà el seguiment del projecte i l'assessorarà en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat el treball final suposa 6 crèdits ECTS.

L'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als àmbits i contextos tractats en les diferents matèries.

Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat 29 crèdits de formació obligatòria i estar en disposició de superar els 10 crèdits obligatoris restants en el mateix semestre acadèmic en el qual es cursi el treball de fi de màster.

El TFM és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un/a director/a, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. Farà el seguiment del projecte i l'assessorarà en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

L'estudiant haurà de fer una exposició final del treball davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació tindrà en compte el seguiment i l'elaboració del treball; la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat i la defensa del que s'ha portat a terme.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Durada

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a fer-ho, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un/a tutor/a que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no siguin titulats en l'àrea de ciències socials, descrit en el perfil d'ingrés recomanat, es pot cursar un complement formatiu. La recomanació es fa amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, abans de la primera matrícula.

L'assignatura prevista a aquest efecte és la següent:

Aquest complement formatiu no és obligatori per a accedir al màster.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en comunicació i el disseny
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la comunicació i el disseny: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en comunicació i el disseny i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Professorat

Direcció d'estudis

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedràtica de Comunicació, cultura visual i disseny. Actualment, és la Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Comunicació Audiovisual i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha estat directora acadèmica del Màster Universitari en Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca en la UOC. Coordinadora del grup de recerca MEDIACCIONS de la UOC i investigadora en cultura digital, pràctiques creatives, participació i xarxes socials.

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest màster universitari capacitarà els estudiants per a les sortides professionals següents:

  • Planificador estratègic (planner): analitza la situació del mercat i dels clients o anunciants per als quals treballa amb l'objectiu de dissenyar i orientar una línia d'actuació distintiva en la seva comunicació. A mig camí entre el departament de comptes i el de creativitat, és una figura fonamental en el procés publicitari que en els últims anys ha transcendit en l'àmbit de les agències de publicitat per la seva capacitat de detectar insights.
  • Phygital strategist: coneix en profunditat l'ecosistema publicitari digital, el posicionament de les marques i les possibilitats que ofereixen els dispositius actuals en el món físic i digital, especialment pel que fa a l'ús de mòbils i a la geolocalització.
  • Creatiu polivalent: conceptualitza les campanyes i accions publicitàries i pot integrar-se en un equip creatiu d'una agència de publicitat o de comunicació, un departament de màrqueting de l'anunciant o un altre tipus d'empreses proveïdores de serveis del sector (productores, agències de mitjans, estudis de disseny, etc.

Sortides professionals


Aquest màster universitari capacitarà els estudiants per a les sortides professionals següents:

  • Planificador estratègic (planner): analitza la situació del mercat i dels clients o anunciants per als quals treballa amb l'objectiu de dissenyar i orientar una línia d'actuació distintiva en la seva comunicació. A mig camí entre el departament de comptes i el de creativitat, és una figura fonamental en el procés publicitari que en els últims anys ha transcendit en l'àmbit de les agències de publicitat per la seva capacitat de detectar insights.
  • Phygital strategist: coneix en profunditat l'ecosistema publicitari digital, el posicionament de les marques i les possibilitats que ofereixen els dispositius actuals en el món físic i digital, especialment pel que fa a l'ús de mòbils i a la geolocalització.
  • Creatiu polivalent: conceptualitza les campanyes i accions publicitàries i pot integrar-se en un equip creatiu d'una agència de publicitat o de comunicació, un departament de màrqueting de l'anunciant o un altre tipus d'empreses proveïdores de serveis del sector (productores, agències de mitjans, estudis de disseny, etc.), així com exercir de professional autònom de la creació de continguts.
  • Director de comptes i de serveis als clients: responsable de la relació amb l'anunciant, organitza la resta de professionals implicats en el desenvolupament de campanyes. S'encarrega de rebre el brífing del client, elaborar els documents estratègics, gestionar pressupostos i avaluar les accions executades.
  • Brand shaper: domina i diferencia el màrqueting de continguts del contingut de marca (branded content) i assessora en la creació i la gestió de marques.
  • Planificador de mitjans: especialista en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació d'estratègies de mitjans de comunicació adequades per a cada marca, tenint en compte la investigació sobre públics objectius, usos i consums, i amb plena orientació als resultats en tots els mitjans.
  • Project manager: organitza, planifica i coordina els processos i fluxos de producció creativa i de màrqueting i new business.
  • Investigador: porta a terme projectes intel·lectuals i experimentals de manera sistemàtica amb l'objectiu d'augmentar el coneixement publicitari, des de l'àmbit professional o acadèmic.

Objectius

Els objectius generals del màster universitari d' Estratègia i Creativitat en Publicitat són els següents:

  • Conèixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.
  • Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per a respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
  • Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.
  • Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.
  • Crear continguts publicitaris diferencials en l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.
  • Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.
  • Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.
  • Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.

Objectius


Els objectius generals del màster universitari d' Estratègia i Creativitat en Publicitat són els següents:

  • Conèixer en profunditat la realitat actual de la indústria i el negoci de la publicitat.
  • Analitzar el paper del consumidor a la xarxa i les noves dinàmiques del mercat per a respondre amb eficàcia a les demandes dels anunciants.
  • Adquirir els conceptes i dominar el lèxic propi del màrqueting 3.0 o experiencial.
  • Elaborar estratègies de comunicació persuasiva per a marques, productes o serveis.
  • Crear continguts publicitaris diferencials en l'ecosistema transmediàtic i interactiu, utilitzant qualsevol suport susceptible de convertir-se en canal de comunicació.
  • Gestionar els equips implicats en una campanya publicitària.
  • Coordinar els processos creatius i de producció de campanyes amb assertivitat.
  • Abordar projectes de comunicació publicitària complets des d'una posició de lideratge, establint objectius factibles i mesurables.
  • Avaluar els resultats publicitaris i, posteriorment, emprendre els plans d'acció pertinents.
  • Tenir en compte les limitacions i normatives aplicables, amb sensibilitat social i ètica professional.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat està dissenyat per a perfils professionals molt diversos que estiguin interessats a especialitzar-se en les noves formes de comunicació de marca i tipus de publicitat. Des de tècnics de departament de comunicació d'empreses o institucions anunciants, passant per treballadors vinculats a empreses proveïdores del sector publicitari (estudis de disseny o fotogràfics, productores audiovisuals, instituts d'investigació de mercats, gabinets de comunicació i de relacions públiques, etc.), fins a personal dedicat al màrqueting o al món de l'empresa en general.

També pot interessar a aquells professionals en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements, adquirir nous llenguatges o progressar en la seva carrera laboral dins d'agències i departaments de màrqueting i publicitat. Per acabar, també està pensat per a aquells que s'estiguin plantejant cursar un doctorat en aquest àmbit.

Competències

Competències generals

  • Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.
  • Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
  • Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i amb capacitat de lideratge i de treball en equip.
  • Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).
  • Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.

 

Competències transversals

  • Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències


Competències generals

  • Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.
  • Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
  • Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i amb capacitat de lideratge i de treball en equip.
  • Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).
  • Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.

 

Competències transversals

  • Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
  • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

 

Competències específiques

  • Identificar les característiques, els atributs, els components, l'estructura i les possibilitats de la comunicació publicitària actual.
  • Valorar els recursos necessaris per a abordar un projecte de comunicació postdigital per a qualsevol marca o un tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i creatiu.
  • Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, de màrqueting, de recerca o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.
  • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació i connectin amb els seus públics i audiències.
  • Formular i executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i la finalitat fixats, així com establir protocols d'actuació i planificar la divisió per tasques i la seva assignació.
  • Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
  • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.
  • Valorar i implantar adequadament les tecnologies i les eines més recents per a proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu com estratègic o de la planificació transmèdia.
  • Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, mitjançant diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
  • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, estudiar-les o analitzar-les, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 15 crèdits ECTS de complements formatius.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat és recomanable haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Titulacions d'àrees de coneixement com publicitat, relacions públiques, comunicació, disseny, màrqueting i administració d'empreses.

També es poden acceptar altres titulacions segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació, que tindrà en compte l'experiència professional i acadèmica de l'estudiant en el sector publicitari.

 

Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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