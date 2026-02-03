El trabajo final se hace con el apoyo de material docente preparado exclusivamente para esta asignatura y con la tutorización y la guía de la dirección del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito.

Es por ello que para matricularse de la asignatura TFM II es necesario haber superado al menos 6 asignaturas de docencia (24 créditos) y haber superado la asignatura TFM I: Seminario de investigación aplicada.

En ambas modalidades, el estudiantado ha de demostrar su capacidad para integrar los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

En el máster universitario de Ciudad y urbanismo el trabajo final consta de dos asignaturas de 4 créditos ECTS (TFM I y TFM II) y consiste en la realización de un proyecto que puede ser individual o participativo . En la primera asignatura se elabora la propuesta de trabajo que se desarrolla en la segunda asignatura.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final.

En el máster universitario de Ciudad y urbanismo el trabajo final consta de dos asignaturas de 4 créditos ECTS (TFM I y TFM II) y consiste en la realización de un proyecto que puede ser individual o participativo. En la primera asignatura se elabora la propuesta de trabajo que se desarrolla en la segunda asignatura.

En ambas modalidades, el estudiantado ha de demostrar su capacidad para integrar los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del curso.



Es por ello que para matricularse de la asignatura TFM II es necesario haber superado al menos 6 asignaturas de docencia (24 créditos) y haber superado la asignatura TFM I: Seminario de investigación aplicada.

El trabajo final se hace con el apoyo de material docente preparado exclusivamente para esta asignatura y con la tutorización y la guía de la dirección del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiantado pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor de este trabajo es el encargado de orientar al estudiantado, de hacer el seguimiento del proyecto y de asesorarle en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa pública que se realiza de forma sincrónica mediante las herramientas de videoconferencia utilizadas en la enseñanza online o presencialmente siempre que sea posible. El estudiantado deberá hacer una exposición del trabajo, que deberá llevarse a cabo ante una comisión formada por tres miembros que la evaluarán.

La calificación del TFM II consta de tres partes: en la primera se tiene en cuenta el seguimiento y la elaboración del trabajo; en la segunda, la memoria, el producto, proyecto o estudio final realizado, y en la tercera, la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.