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Màster universitari Online en Ciutat i Urbanisme

Presentació

El màster de Ciutat i Urbanisme online de la UOC forma professionals d'àmbits diversos i responsables, tant de perfil tècnic com polític, per actuar sobre la realitat cada vegada més complexa de les ciutats.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Més informació

 

Per què estudiar el màster online de Ciutat i Urbanisme de la UOC?

Quan la majoria de la població viu en entorns urbans urgeixen polítiques públiques, instruments urbanístics i una ciutadania activa que responguin als reptes climàtics i socials.

El màster oficial de Ciutat i Urbanisme de la UOC promou un urbanisme que integra la sostenibilitat urbana i el dret a la ciutat. L'objectiu és fomentar ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.

En completar-ho tindràs la capacitat de proposar, gestionar, innovar i prendre decisions en equips de treball multidisciplinaris, tant en la institució pública com en l'empresa privada.

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Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Màster Universitario de Ciutat i Urbanisme video link

Màster Universitario de Ciutat i Urbanisme

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Pla d'estudis

60
ECTS
16
ECTS
Optativa
38
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Assignatures obligatòries
Crèdits

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:
4
4
4
4

Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:
4
4
4
4

Matèria 5. Investigació aplicada en Ciutat i urbanisme:
4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada                             4

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada                 4

Assignatures optatives d'especialitat
(L'estudiant ha d'escollir quatre assignatures d'una mateixa matèria)
Crèdits
 

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:
4
4
4
4

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
4
Ecologia política i sostenibilitat urbana
4
4
4

 

Planificació de dos semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

32 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 2

28 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

Total

60

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

32 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 2

28 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Espai públic i ciutadania

4

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

Total 

60

 

 

Planificació de tres semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

20 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

 28 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 3

12 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

20 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

28 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 3

12 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat4

 

 

Planificació de quatre semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

16 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Noves economies urbanes

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

16 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

 

Assignatures semestre 3

16 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 4

12 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

 16 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Espai públic i ciutadania

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

 16 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

 

Assignatures semestre 3

 16 Crèdits

Instruments per a fer ciutat

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Asignaturas semestre 4

12 Créditos

TFM II. Desarrollo de investigación aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

 

Planificació de cinc semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

12 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

12 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Espai públic i ciutadania

4

 

Assignatures semestre 3

12 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 4

 16 Crèdits

Instruments per a fer ciutat

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 5

 8 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

12 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Espai públic i ciutadania

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 2

12 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Noves economies urbanes

4

 

Assignatures semestre 3

12 Crèdits

Urbanismes globals

4

Instruments per a fer ciutat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 4

 16 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 5

 8 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

 

 

Planificació de sis semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

8 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

 

Assignatures semestre 2

12 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 3

8 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

 

Assignatures semestre 4

8 Crèdits

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

 

Assignatures semestre 5

12 Crèdits

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 6

12 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

8 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

 

Assignatures semestre 2

12 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

Anàlisi de Dades Urbanes

4

 

Assignatures semestre 3

8 Crèdits

Instruments per a fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

 

Assignatures semestre 4

8 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

 

Assignatures semestre 5

12 Crèdits

TFM I: Seminari d'investigació aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 6

12 Crèdits

TFM II: Desenvolupament de recerca aplicada

4

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

 

Planificació de vuit semestres

Inici octubre 

Assignatures semestre 1

8 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

 

Assignatures semestre 2

8 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

 

Assignatures semestre 3

8 Crèdits

Noves economies urbanes

4

Anàlisi de dades urbanes

4

 

Assignatures semestre 4

8 Crèdits

Instruments per fer ciutat

4

Espai públic i ciutadania

4

 

Assignatures semestre 5

8 Crèdits

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 6

8 Crèdits

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 7

8 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

TFM I. Seminari de recerca aplicada

4

 

Assignatures semestre 8

4 Crèdits

TFM II. Desenvolupament de recerca aplicada

4

 

Inici març 

Assignatures semestre 1

8 Crèdits

Cap a un nou urbanisme

4

Urbanismes globals

4

 

Assignatures semestre 2

8 Crèdits

Ciutat i territori

4

Govern local i innovació

4

 

Asignatures semestre 3

8 Crèdits

Instruments per fer ciutat

4

Anàlisi de dades urbanes

4

 

Assignatures semestre 4

8 Crèdits

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

4

Noves economies urbanes

4

 

Assignatures semestre 5

8 Crédits

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 6

8 Crèdits

Optativa d'especialitat

4

Optativa d'especialitat

4

 

Assignatures semestre 7

8 Crèdits

Espai públic i ciutadania

4

TFM I. Seminari de recerca aplicada

4

 

Assignatures semestre 8

4 Crèdits

TFM II. Desenvolupament de recerca aplicada

4

 

 

Optativitat

Especialitat en Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat
Crèdits
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:
16
4
4
4
4

Especialitat en Ciutats i Territoris Sostenibles
Crèdits
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
16
4
Ecologia política i sostenibilitat urbana
4
4
4

L'estudiantat haurà de triar quina especialitat voldran cursar. És obligatori cursar les quatre assignatures optatives que conformen una especialitat i no podran cursar simultàniament assignatures optatives de diferents especialitats. Una vegada superades les quatre assignatures d'una especialitat, l'estudiantat podrà, si volgués, sol·licitar matrícula en l'altra especialitat, encara que no és obligatori per a l'obtenció del titulo de màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiantat ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:

32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS;16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i al seminari pràctic en Ciutat i urbanisme.

Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en almenys dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.

Càrrega lectiva


Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiantat ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:

32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS;16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i al seminari pràctic en Ciutat i urbanisme.

Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en almenys dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.

Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació de tutoria en el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final.

En el màster universitari de Ciutat i urbanisme el treball final consta de 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte que pot ser individual o participatiu.

En totes dues modalitats, l'estudiantat ha de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i haver superat o estar matriculat en el mateix semestre en totes les assignatures restants incloent el Seminari pràctic. 

El treball final es fa amb el suport de material docent preparat exclusivament per a aquesta assignatura i amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat pugui dur-lo a terme amb èxit.

Treball final de màster


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final.

En el màster universitari de Ciutat i urbanisme el treball final consta de 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte que pot ser individual o participatiu.

En totes dues modalitats, l'estudiantat ha de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i haver superat o estar matriculat en el mateix semestre en totes les assignatures restants incloent el Seminari pràctic. 

El treball final es fa amb el suport de material docent preparat exclusivament per a aquesta assignatura i amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor d'aquest treball és l'encarregat d'orientar a l'estudiantat, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa pública que es realitza de forma sincrònica mitjançant les eines de videoconferència utilitzades en l'ensenyament online o presencialment sempre que sigui possible. L'estudiantat haurà de fer una exposició del treball, que haurà de dur-se a terme davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: en la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; en la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i en la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent en la secretaria del campus una vegada demanat l'accés al programa.

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiantat del màster té a la seva disposició el material didàctic de lectura obligatòria, que és la referència bàsica per a la realització de les activitats i per aconseguir les competències i els resultats d'aprenentatge fixats en l'assignatura.

Els materials s'ofereixen exclusivament en format digital perquè des del programa de Ciutat i urbanisme volem promoure la sostenibilitat reduint la petjada ecològica derivada del consum de paper, impressió i transport dels mateixos.

A més, es facilita a l'estudiantat una àmplia tipologia de suports i recursos com a articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. amb la finalitat de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

El professorat col·laborador també pot complementar aquesta informació tot suggerint altres lectures durant el període de docència.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta de l'estudiantat i professorat col·laborador tenen lloc mitjançant les diferents zones habilitades a l'aula per a aquest efecte (espai de debat, fòrum), i també mitjançant diferents eines complementàries d'interacció 2.

Recursos per a l'aprenentatge


L'estudiantat del màster té a la seva disposició el material didàctic de lectura obligatòria, que és la referència bàsica per a la realització de les activitats i per aconseguir les competències i els resultats d'aprenentatge fixats en l'assignatura.

Els materials s'ofereixen exclusivament en format digital perquè des del programa de Ciutat i urbanisme volem promoure la sostenibilitat reduint la petjada ecològica derivada del consum de paper, impressió i transport dels mateixos.

A més, es facilita a l'estudiantat una àmplia tipologia de suports i recursos com a articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. amb la finalitat de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

El professorat col·laborador també pot complementar aquesta informació tot suggerint altres lectures durant el període de docència.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta de l'estudiantat i professorat col·laborador tenen lloc mitjançant les diferents zones habilitades a l'aula per a aquest efecte (espai de debat, fòrum), i també mitjançant diferents eines complementàries d'interacció 2.0, a les quals es convida a participar per a intercanviar opinions sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, de manera que es construeixin conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Durada

El màster universitari de Ciutat i urbanisme està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre semestres), tot i que pot completar-se també en un any, si bé no és recomanable.

Per a concloure'l en dos anys, l'estudiant haurà de matricular-se a quatre assignatures per semestre durant els tres primers semestres. Les assignatures es despleguen de paral·lelament i tenen un període de docència de quinze setmanes, amb quatre activitats avaluables cadascuna. La càrrega de dedicació de cada assignatura és d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

L'últim semestre es destina a la realització de les pràctiques professionals online i a l'elaboració del treball final de màster.

És altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor durant el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

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UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'àmbit jurídic i la política pública: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Convalidacions

L'estudiantat provinent de les titulacions pròpies extingides del màster de Ciutat i urbanisme, i del màster de Gestió de la ciutat, o bé de la seva oferta derivada (postgraus i especialitzacions), podran sol·licitar la seva convalidació i adaptació al màster universitari segons les equivalències previstes. De la mateixa manera, les persones que hagin cursat o estiguin cursant l'oferta pròpia de les especialitzacions derivades del màster universitari de Ciutat i urbanisme també podran sol·licitar-lo.

En tots dos casos, l'estudiantat haurà de complir els requisits d'accés a la titulació. El canvi de pla d'estudis no suposa cap cost de convalidació.
Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari a distància de Ciutat i urbanisme ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat -política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta  transversalitat aporta les competències per a treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i de l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal en els següents sectors:

En l'empresa privada o el tercer sector:

 

  • Anàlisi urbanà
  • Consultoria urbana
  • Disseny urbà
  • Gestoria urban
  • Investigació urbana
  • Planificació urbana

En l'administració local o territorial:

 

  • Gestió tècnica
  • Gestoria
  • Direcció
  • Secretara
  • Interventòria
  • Gerencia

En el govern local o territorial:

 

  • Assessoria
  • Regidoria
  • Tinent alcaldia
  • Alcaldia
  • Direcció general
  • Secretària general
  • Conselleria

En docència i recerca:

Sortides professionals


El màster universitari a distància de Ciutat i urbanisme ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat -política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta  transversalitat aporta les competències per a treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i de l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal en els següents sectors:

En l'empresa privada o el tercer sector:

 

  • Anàlisi urbanà
  • Consultoria urbana
  • Disseny urbà
  • Gestoria urban
  • Investigació urbana
  • Planificació urbana

En l'administració local o territorial:

 

  • Gestió tècnica
  • Gestoria
  • Direcció
  • Secretara
  • Interventòria
  • Gerencia

En el govern local o territorial:

 

  • Assessoria
  • Regidoria
  • Tinent alcaldia
  • Alcaldia
  • Direcció general
  • Secretària general
  • Conselleria

En docència i recerca:

  • Arquitectura
  • Enginyeria mobilitat i transporti
  • Administració i Direcció d'Empreses
  • Administració Pública
  • Economia urbana
  • Dret urbanístic
  • Ciències polítiques
  • Urbanisme
  • Sociologia urbana
  • Antropologia urbana
  • Geografia urbana
  • Psicologia (Social, Comunitària, de la Ciutat o Urbana)
  • Ciències Ambientals

Objectius

El màster universitari de Ciutat i urbanisme té com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els següents objectius generals:

  • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que l'estudiantat sigui capaç d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.
  • Oferir activitats formatives i espais de treball online adequats perquè l'estudiantat puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de  la ciutat i l'urbanisme.
  • Oferir les activitats formatives que facin possible que l'estudiantat apliqui a la pràctica els coneixements teòrics, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.

Objectius


El màster universitari de Ciutat i urbanisme té com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els següents objectius generals:

  • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que l'estudiantat sigui capaç d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.
  • Oferir activitats formatives i espais de treball online adequats perquè l'estudiantat puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de  la ciutat i l'urbanisme.
  • Oferir les activitats formatives que facin possible que l'estudiantat apliqui a la pràctica els coneixements teòrics, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
  • Oferir un escenari real per a l'aplicació de les competències adquirides al llarg del programa que promogui la pràctica professional i també l'autoavaluació de les capacitats -personals, instrumentals i sistèmiques- de l'estudiantat, per a respondre a un encàrrec real en un equip multidisciplinari i projectar-se, d'aquesta manera, cap al mercat laboral de forma més precisa.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Ciutat i urbanisme va dirigit a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris Sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiantat també és pluridisciplinari.

Es dirigeix a estudiantes, de l'àmbit professional o acadèmic amb una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):

  • Arquitectura i Arquitectura Tècnica,
  • Enginyeria i Enginyeria Tècnica,
  • Administració i Direcció d'Empreses,
  • Administració Pública,
  • Economia,
  • Dret,
  • Ciències Polítiques,
  • Urbanisme,
  • Sociologia,
  • Antropologia,
  • Geografia,
  • Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o
  • Ciències Ambientals.

Perfils


El màster universitari de Ciutat i urbanisme va dirigit a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris Sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiantat també és pluridisciplinari.

Es dirigeix a estudiantes, de l'àmbit professional o acadèmic amb una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):

  • Arquitectura i Arquitectura Tècnica,
  • Enginyeria i Enginyeria Tècnica,
  • Administració i Direcció d'Empreses,
  • Administració Pública,
  • Economia,
  • Dret,
  • Ciències Polítiques,
  • Urbanisme,
  • Sociologia,
  • Antropologia,
  • Geografia,
  • Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o
  • Ciències Ambientals.

 

També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:

  • Gestió urbana.
  • Quadres tècnics i polítics de l'administració pública amb experiència en l'àmbit la de ciutat i l'urbanisme.
  • Col·laboració amb organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.
  • Atenció a problemes inherents a les ciutats i dissenyen solucions des de consultories privades, entitats o des del tercer sector.
  • Investigació i docència que tenen com a focus les realitats urbanes.

Competències

El Màster Universitari de Ciutat i urbanisme permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (Knowledge):

  • Identificar les fonts (científiques o no) rellevants en el camp de la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
  • Sistematitzar informació per a l'anàlisi de les realitats urbanes, reconeixent les especificitats i diversitats de cada context.
  • Identificar metodologies i instruments per a analitzar les realitats urbanes i donar respostes ajustades a diferents contextos i problemàtiques.
  • Revisar els debats, marcs globals i pràctiques vinculades a l'urbanisme i la gestió de la ciutat des de diferents perspectives disciplinàries.


Habilitats o destreses (Skills):

  • Exposar per escrit i/o oralment les anàlisis i les propostes relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme amb un llenguatge inclusiu, sintètic i eficaç.

Competències


El Màster Universitari de Ciutat i urbanisme permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts (Knowledge):

  • Identificar les fonts (científiques o no) rellevants en el camp de la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
  • Sistematitzar informació per a l'anàlisi de les realitats urbanes, reconeixent les especificitats i diversitats de cada context.
  • Identificar metodologies i instruments per a analitzar les realitats urbanes i donar respostes ajustades a diferents contextos i problemàtiques.
  • Revisar els debats, marcs globals i pràctiques vinculades a l'urbanisme i la gestió de la ciutat des de diferents perspectives disciplinàries.


Habilitats o destreses (Skills):

  • Exposar per escrit i/o oralment les anàlisis i les propostes relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme amb un llenguatge inclusiu, sintètic i eficaç.
  • Redactar textos acadèmics o no, utilitzant correctament el sistema normatiu de referències triat, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.
  • Integrar en la comunicació oral i/o escrita el llenguatge de diferents disciplines de manera clara i precisa per a facilitar la comprensió mútua, la interacció i la col·laboració entre professionals de diferents camps
  • Aplicar adequadament les eines col·laboratives en línia per a l'elaboració d'informes i/o propostes relacionats amb l'urbanisme i la gestió de la ciutat
  • Posicionar-se davant un tema recolzant-se en un raonament crític i analític des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
  • Relacionar els debats i marcs globals del camp de l'urbanisme i la gestió de la ciutat amb les pràctiques, processos i reptes urbans de cada context, des d'una perspectiva integral, inclusiva i transdisciplinar.
  • Interpretar dinàmiques, problemes i reptes urbans de cada context des d'un enfocament integral i transdisciplinar.
  • Vincular els coneixements teòrics i análiticos en el disseny de respostes concretes per al desplegament de ciutats obertes, inclusives i sostenibles.

Competències (Competències):

  • Aplicar un enfocament integral, inclusiu i transdisciplinar en l'elaboració d'informes i anàlisis de les realitats urbanes amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, disseny de polítiques i presa de decisions.
  • Participar activament en un entorn de discussió i anàlisi interdisciplinària aprofitant la diversitat d'experiències i perspectives per al desenvolupament de nou coneixement.
  • Treballar de manera col·laborativa en equips interdisciplinaris resolent les problemàtiques urbanes detectades, de manera clara, coherent i concisa, amb respostes integrals adequades i contextualitzades.
  • Respondre de manera original, integral i inclusiva als reptes emergents en cada context, tant des del sector públic, privat com a comunitari, promovent el desenvolupament sostenible i el dret a la ciutat.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere,  tant en la pràctica acadèmica com en la professional, dissenyant solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Ciutat i Urbanisme és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

Grau o màster (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger) de:

  • Arquitectura i Arquitectura Tècnica

  • Enginyeria i Enginyeria Tècnica

  • Administració i Direcció d'Empreses

  • Administració Pública

  • Economia

  • Dret

  • Ciències Polítiques

  • Urbanisme

  • Sociologia

  • Antropologia

  • Geografia

  • Psicologia (Social, Comunitària, de la Ciutat o Urbana)

  • Ciències Ambientals

També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents
abans de l'EEES i a l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:

  • Gestió urbana

  • Quadre tècnic i polític de l'Administració pública amb experiència en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme.

Requisits acadèmics


Per a cursar el màster universitari de Ciutat i Urbanisme és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

Grau o màster (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger) de:

  • Arquitectura i Arquitectura Tècnica

  • Enginyeria i Enginyeria Tècnica

  • Administració i Direcció d'Empreses

  • Administració Pública

  • Economia

  • Dret

  • Ciències Polítiques

  • Urbanisme

  • Sociologia

  • Antropologia

  • Geografia

  • Psicologia (Social, Comunitària, de la Ciutat o Urbana)

  • Ciències Ambientals

També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents
abans de l'EEES i a l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:

  • Gestió urbana

  • Quadre tècnic i polític de l'Administració pública amb experiència en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme.

  • Col·laboració amb organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.

  • Atenció a problemes inherents a les ciutats i disseny de solucions des de consultories privades, entitas o des del tercer sector.

  • Investigadors i acadèmics centrats en les realitats urbanes.

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

Només seran admesos en el màster universitari l'estudiantat que compleixin els requisits d'accés establerts.

Màster universitari en Ciutat i Urbanisme

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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