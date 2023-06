En totes dues modalitats, els estudiants han de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i haver superat o estar matriculat en el mateix semestre en totes les assignatures restants incloent el Seminari pràctic. El treball final es fa amb el suport de materia...

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final.



En el màster universitari de Ciutat i urbanisme el treball final consta de 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte que pot ser individual o participatiu.

En totes dues modalitats, els estudiants han de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.



És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i haver superat o estar matriculat en el mateix semestre en totes les assignatures restants incloent el Seminari pràctic.



El treball final es fa amb el suport de material docent preparat exclusivament per a aquesta assignatura i amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor d'aquest treball és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.



El treball final conclou amb una defensa pública que es realitza de forma sincrònica mitjançant les eines de videoconferència utilitzades en l'ensenyament online o presencialment sempre que sigui possible. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que haurà de dur-se a terme davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.



La qualificació del treball final consta de tres parts: en la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; en la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i en la tercera, la defensa del treball.



Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent en la secretaria del campus una vegada demanat l'accés al programa.