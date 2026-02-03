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Máster universitario Online en Marketing Digital

Presentación

El máster universitario de Marketing Digital de la UOC te permitirá dominar el entorno digital y conseguir el máximo rendimiento de las acciones de marketing en la web y en los medios sociales. Si quieres poner en práctica estrategias de marketing de éxito en un entorno de hiperconexión y omnicanal o aumentar el compromiso (engagement) y la lealtad de tus clientes, fórmate online con nosotros.
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Más información

 

¿Por qué estudiar el máster universitario de Marketing Digital online de la UOC?

Estudiando el máster universitario de Marketing Digital profundizarás en todos los aspectos clave y conseguirás competencias en:

  • Posicionamiento en buscadores (SEO)
  • Marketing de buscadores (SEM)
  • Redes sociales
  • Analítica web
  • Publicidad digital
  • Comercio electrónico
  • Inteligencia de negocios (business intelligence)

Es una formación 100% online y práctica que te permitirá adaptarte a las nuevas tendencias y estrategias para ser el o la especialista en marketing digital que las empresas buscan u orientarte hacia la vertiente académica e investigadora.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Con la colaboración de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Marketing Digital

Plan de estudios

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatoria
8
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Asignaturas optativas (se eligen 3)
Créditos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
Complementos de formación (por indicación del tutor)
Créditos
4
4
Trabajo final
Créditos
8

 

Planificación en 1 año

Planificación 2 semestres (Inicio octubre)

Asignaturas semestre 132 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Estrategias SEM
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Analítica web y métricas
4
Publicidad display
4
Entorno global de negocio
4
Habilidades para la dirección
4
Optativa 1
4
Asignaturas semestre 2
28 Créditos
Màrqueting de contenidos
4
Estrategias de marketing en social media
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60
Asignaturas semestre 132 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Analítica web y métricas
4
Entorno global de negocio
4
Habilidades para la dirección
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Asignaturas semestre 2
28 Créditos
Estrategias SEM
4
Publicidad display
4
Màrqueting de contenidos
4
Estrategias de marketing en social media
4
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60

 

Planificación en 1 año y medio

Planificación 3 semestres (Inicio octubre)

Asignaturas semestre 120 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Habilidades para la dirección
4
Estrategias SEM
4
Publicidad display
4
Asignaturas semestre 2
20 Créditos
Analítica web y métricas
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Marketing de contenidos
4
Estrategias de marketing en social media
4
Optativa 1
4
Asignaturas semestre 3
20 Créditos
Entorno global de negocio
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60
Asignaturas semestre 120 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Habilidades para la dirección
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Optativa 1
4
Asignaturas semestre 2
20 Créditos
Analítica web y métricas
4
Màrqueting de contenidos
4
Estrategias de marketing en social media
4
Estrategias SEM
4
Publicidad display
4
Asignaturas semestre 3
20 Créditos
Entorno global de negocio
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60

 

Planificación en 2 años

Planificación 4 semestres (Inicio octubre)

Asignaturas semestre 116 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Habilidades para la dirección
4
Publicidad display
4
Asignaturas semestre 2
16 Créditos
Analítica web y métricas
4
Marketing de contenidos
4
Estrategias de marketing en social media
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Asignaturas semestre 3
16 Créditos
Entorno global de negocio
4
Estrategias SEM
4
Optativa 1
4
Optativa 1
4
Asignaturas semestre 4
12 Créditos
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60
Asignaturas semestre 116 Créditos
Posicionamiento en buscadores (SEO)
4
Social media y perfiles de audiencia
4
Habilidades para la dirección
4
Fidelización de clientes y CRM
4
Asignaturas semestre 2
16 Créditos
Analítica web y métricas
4
Estrategias SEM
4
Estrategias de marketing en social media
4
Publicidad display
4
Asignaturas semestre 3
16 Créditos
Entorno global de negocio
4
Marketing de contenidos
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Asignaturas semestre 4
12 Créditos
Optativa 3
4
Trabajo final de máster
8
Total
60

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración 8 créditos ECTS, que equivalen a 200 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado 30 créditos.

 

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

 

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre en curso.


El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Marketing digital el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Marketing digital. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Marketing digital se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final de máster


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Marketing digital el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un trabajo individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Marketing digital. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Marketing digital se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los diferentes ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por dos miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

 

 

Duración

El máster universitario de Marketing digital tiene una duración de 60 créditos, que se pueden estudiar en un curso, en dos o bien con una planificación personalizada a partir de las recomendaciones del tutor.

Complementos de formación

Con el objetivo de compensar las posibles deficiencias formativas, aquellos estudiantes que no provengan de las titulaciones Marketing e Investigación de Mercados, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales, Economía, Comunicación o titulaciones equivalentes tendrán que cursar hasta un máximo de 8 ECTS de complementos formativos. La valoración de los complementos a cursar se hará mediante una evaluación por parte del tutor, de las competencias previas y la experiencia profesional de cada estudiante durante el periodo de incorporación, previo a la primera matrícula.

Las asignaturas previstas a estos efectos son las siguientes:

  • Introducción a la empresa (4 créditos ECTS)
  • Fundamentos de marketing (4 créditos ECTS)
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Marketing Digital

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario en Marketing Digital

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Máster universitario en Marketing Digital

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El máster universitario de Marketing Digital capacita para las salidas profesionales que se detallan a continuación:

  • Dirección de empresas
    • Dirección de marketing online
    • Dirección de innovación digital
    • Dirección de comunicación digital
  • Departamentos vinculados al marketing digital
    • Responsables de marketing de contenidos
    • Responsables de comunicación digital
    • Responsables de e-business
    • Responsables de e-commerce
    • Responsables de la estrategia y la planificación publicitaria en los medios digitales
    • Responsables de la gestión de redes sociales (community manager)
    • Responsables de contenidos multimedia
    • Responsables de inteligencia de mercado (market inteligence)
    • Responsables de inteligencia de negocio (business inteligence)
  • Consultoría especializada
    • Proyectos de e-commerce y estrategia digital
    • Posición de la marca en los buscadores SEO y SEM
  • Emprendimiento
    • Gerencia de pymes
    • Empresas de marketing digital
  • Docencia e investigación

El plan de estudios se ha diseñado teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el principio de accesibilidad universal de las personas con discapacidades, los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, y los principios de sostenibilidad (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, y las directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum elaboradas por la CRUE).

Salidas profesionales


El máster universitario de Marketing Digital capacita para las salidas profesionales que se detallan a continuación:

  • Dirección de empresas
    • Dirección de marketing online
    • Dirección de innovación digital
    • Dirección de comunicación digital
  • Departamentos vinculados al marketing digital
    • Responsables de marketing de contenidos
    • Responsables de comunicación digital
    • Responsables de e-business
    • Responsables de e-commerce
    • Responsables de la estrategia y la planificación publicitaria en los medios digitales
    • Responsables de la gestión de redes sociales (community manager)
    • Responsables de contenidos multimedia
    • Responsables de inteligencia de mercado (market inteligence)
    • Responsables de inteligencia de negocio (business inteligence)
  • Consultoría especializada
    • Proyectos de e-commerce y estrategia digital
    • Posición de la marca en los buscadores SEO y SEM
  • Emprendimiento
    • Gerencia de pymes
    • Empresas de marketing digital
  • Docencia e investigación

El plan de estudios se ha diseñado teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el principio de accesibilidad universal de las personas con discapacidades, los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, y los principios de sostenibilidad (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, y las directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum elaboradas por la CRUE).

Objetivos

  • Desarrollar las capacidades técnicas necesarias para dominar las plataformas y los recursos tecnológicos relacionados con internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
  • Adquirir el dominio del uso de los medios digitales para maximizar su potencial, elaborando estrategias de marketing y comercialización en línea con el objetivo final de generar relaciones, comunicaciones y ventas a través de internet.
  • Desarrollar una visión estratégica y una capacidad crítica para coordinar, ejecutar y evaluar las acciones desarrolladas, y encaminarlas a la consecución de los objetivos establecidos.
  • Adquirir habilidades transversales que permitan ejecutar y elaborar la estrategia de redes sociales en diferentes ámbitos y con distintas finalidades.
  • Desarrollar la capacidad de liderar un proyecto digital con dominio de todas las disciplinas.

Objetivos


  • Desarrollar las capacidades técnicas necesarias para dominar las plataformas y los recursos tecnológicos relacionados con internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
  • Adquirir el dominio del uso de los medios digitales para maximizar su potencial, elaborando estrategias de marketing y comercialización en línea con el objetivo final de generar relaciones, comunicaciones y ventas a través de internet.
  • Desarrollar una visión estratégica y una capacidad crítica para coordinar, ejecutar y evaluar las acciones desarrolladas, y encaminarlas a la consecución de los objetivos establecidos.
  • Adquirir habilidades transversales que permitan ejecutar y elaborar la estrategia de redes sociales en diferentes ámbitos y con distintas finalidades.
  • Desarrollar la capacidad de liderar un proyecto digital con dominio de todas las disciplinas.
  • Formar a futuros investigadores en el campo del marketing digital para que posteriormente puedan desarrollar estudios de doctorado.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad y liderazgo personal, así como la toma de decisiones.
  • Desarrollar la capacidad para analizar problemas complejos en entornos nuevos o poco conocidos, evaluar las posibles alternativas y aplicar la solución más adecuada.
  • Consolidar y aumentar la capacidad de utilizar el inglés en la práctica profesional.
  • Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y el espíritu emprendedor.
  • Desarrollar la capacidad de transmitir conclusiones de manera clara a un público variado, especializado o no.
  • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y en red.
  • Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que le permitan seguir su formación de manera autónoma.
  • Desarrollar la capacidad de adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Marketing Digital está pensado para un amplio perfil de titulados y emprendedores, y prevé dos orientaciones: la profesional y la académica o investigadora. El programa formativo se estructura en diez bloques temáticos, en los que se combinan asignaturas obligatorias y optativas.

Por un lado, las asignaturas obligatorias son específicas del campo del conocimiento y garantizan que los estudiantes logren el mismo nivel de profundidad en las competencias transversales y específicas. Por el otro, las asignaturas optativas permiten que el estudiante pueda crear su propio itinerario de especialización de acuerdo con sus intereses profesionales y académicos.

Competencias

 

Competencias básicas

  • Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
  • Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio
  • Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los propios conocimientos y juicios
  • Capacidad para comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  • Capacidad para poseer las habilidades de aprendizaje que permitan seguir estudiando de un modo que sea en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias transversales

  • Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente (aprender a aprender) en los contenidos y competencias para ejercer como experto del marketing digital.

Competencias


 

Competencias básicas

  • Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
  • Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio
  • Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los propios conocimientos y juicios
  • Capacidad para comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  • Capacidad para poseer las habilidades de aprendizaje que permitan seguir estudiando de un modo que sea en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias transversales

  • Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente (aprender a aprender) en los contenidos y competencias para ejercer como experto del marketing digital.
  • Capacidad para comunicarse de manera efectiva en un entorno profesional global.
  • Capacidad para adoptar y promover actitudes y comportamientos por parte de los miembros de una organización de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para crear y aportar valor a las organizaciones utilizando las TIC y especialmente internet de forma avanzada.
  • Capacidad para analizar, sintetizar y desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, en base al conocimiento académico y al conocimiento aplicado a la práctica profesional.
  • Capacidad para liderar y dirigir equipos de trabajo y proyectos en entornos complejos, dinámicos y globales.

Competencias específicas

  • Capacidad para detectar y gestionar oportunidades derivadas de las nuevas formas de relación del consumidor en internet.
  • Capacidad para aplicar metodologías avanzadas de análisis de la información para una mejor toma de decisiones en el ámbito del marketing digital.
  • Capacidad para diseñar e implementar estrategias propias del marketing digital.
  • Capacidad para diseñar, organizar y planificar acciones de comunicación digital adaptadas a los diferentes perfiles de clientes.
  • Capacidad para aplicar las herramientas de marketing digital para la creación efectiva de vínculos con el consumidor.
  • Capacidad para desempeñar tareas de investigación, asesoramiento y formación, internas y externas, en el campo del marketing digital.

Competencias propias de la UOC

  • El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Marketing Digital

Requisitos de acceso

Criterios de admisión

No existen criterios específicos de admisión para acceder al máster universitario. Sin embargo, a los estudiantes que no tengan el perfil de ingreso recomendado se les puede recomendar cursar complementos de formación.

Perfiles de ingreso recomendados

Para cursar el máster universitario de Marketing Digital se recomienda haber superado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Marketing e Investigación de Mercados
  • Administración y Dirección de Empresas
  • Ciencias Empresariales
  • Economía
  • Comunicación
  • Titulaciones equivalentes

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Marketing Digital

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

Metodología

Fórmate 100 % en línea, sin clases ni horarios.

¿Cómo es la metodología del máster universitario de Marketing Digital?

El máster universitario de Marketing Digital se basa en una metodología 100 % en línea, con flexibilidad real, rigor académico y aprendizaje práctico. El modelo educativo a distancia te permite seguir el programa desde cualquier lugar. De este modo, si trabajas, viajas o tienes responsabilidades familiares, puedes formarte según tu disponibilidad y compatibilizar los estudios con el trabajo o la vida personal.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Metodología 100 % en línea.
  • Sin horarios ni clases magistrales.
  • Estudia donde quieras y cuando quieras.
  • Acompañamiento continuado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Aprenderás marketing en línea a partir de recursos digitales, actividades prácticas y retos vinculados a situaciones reales del sector del marketing digital, para que lo que aprendes tenga utilidad desde el primer momento, y siempre con el apoyo y el asesoramiento del equipo de tutoría y del profesorado. 

El máster universitario de Marketing Digital es perfecto para quien quiere especializarse en temáticas como SEO, analítica digital, contenidos digitales, redes sociales o comercio digital con una metodología de prestigio, flexible y enfocada a resultados.

Campus Virtual

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes.

¿Cómo es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma en línea desde donde organizas, vives y haces avanzar toda tu experiencia académica. Disponible las 24 horas del día todos los días del año, te permite acceder cuando lo necesites a las aulas virtuales de Canvas, a los materiales actualizados, al calendario docente, a las actividades de evaluación continua, a los foros de debate y a los canales de contacto con el profesorado y el equipo de tutoría.

¿Qué encontrarás dentro del Campus Virtual?

  • Aulas virtuales.
  • Materiales y recursos actualizados.
  • Foros de debate.
  • Canales de contacto con profesorado y equipo de tutoría.
  • Área de trámites académicos y matrícula.

El Campus Virtual de la UOC está diseñado para que puedas estudiar el máster universitario de Marketing Digital a tu ritmo, planificar tus tareas, entregar actividades, resolver dudas y mantener una relación constante con tu comunidad universitaria. Dentro del Campus Virtual de la UOC, también podrás contactar con tu tutor o tutora, consultar becas y condiciones de pago o hacer los principales trámites, como la matrícula y el reconocimiento de créditos.

Este entorno digital contribuye a hacer compatible el estudio del máster universitario de Marketing Digital con el trabajo y la vida personal, al mismo tiempo que refuerza una experiencia formativa 100 % en línea, accesible y orientada a tu crecimiento personal y profesional.

Acompañamiento

En la UOC aprendes siempre con acompañamiento constante.

¿Qué tipo de acompañamiento ofrece la UOC?

En la UOC, el estudiante cuenta con el acompañamiento y la orientación académica del equipo docente y de tutoría desde el primer día y durante todo el máster online de Marketing Digital. 

Elementos clave del acompañamiento en la UOC:

  • Servicio de tutoría.
  • Orientación durante el proceso de matrícula.
  • Apoyo docente personalizado.
  • Resolución de dudas.
  • Seguimiento académico.

Nuestro equipo de tutoría te asesora para definir tu itinerario y calcular cuántos créditos del máster universitario de Marketing Digital puedes estudiar según tu disponibilidad, además de orientarte para afrontar cada semestre con criterio.

Durante el curso, el profesorado te acompaña en el proceso de aprendizaje de cada asignatura del máster universitario de Marketing Digital, resuelve consultas, orienta las actividades y te ayuda a consolidar el aprendizaje con retorno continuo. 

Además, el Campus Virtual te conecta con una comunidad de estudiantes interesados en el marketing digital, con los que puedes compartir dudas, ideas y experiencias.

Evaluación

La evaluación continua es una de las claves de nuestro método en línea.

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el sistema más habitual en la UOC y consiste en hacer actividades o proyectos a lo largo del semestre. El método está diseñado para que aprendas de forma progresiva aplicando los conocimientos de cada materia, y no solo para que superes una asignatura.

Principales características de la evaluación de la UOC:

  • Pruebas de evaluación continua (PEC) con actividades y proyectos.
  • Retorno personalizado del profesorado.
  • Actividades basadas en casos profesionales reales. 
  • Posibilidad de prueba final en algunas asignaturas.

Nuestro modelo 100 % en línea prioriza la evaluación continua a través de actividades, retos y proyectos que te permiten poner en práctica conocimientos y competencias a lo largo del semestre. Este sistema encaja muy bien con un máster en línea de marketing digital, ya que te invita a analizar situaciones reales, interpretar datos, plantear estrategias y tomar decisiones con criterio profesional en temáticas como el SEO, el SEM, las redes sociales, la analítica, los contenidos o el comercio electrónico. 

En algunas asignaturas, este proceso de evaluación se completa con una prueba final en línea. 

Todo el sistema de evaluación garantiza siempre el rigor académico, la calidad y la integridad en todo el proceso.

Aprendizaje práctico

Metodología basada en casos reales que te preparan para los retos del mercado laboral.

¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

El aprendizaje basado en retos o casos reales se centra en actividades aplicadas y situaciones profesionales posibles que te preparan para afrontar situaciones del mundo laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Aplicación directa de los conocimientos teóricos.
  • Orientación a la resolución de problemas.
  • Adquisición de nuevas competencias profesionales.
  • Conexión con situaciones del mundo laboral.

El aprendizaje basado en casos reales es clave para que el máster universitario de Marketing Digital te aporte valor profesional desde el primer momento y te permita avanzar con mayor seguridad hacia los nuevos retos del mundo laboral. Por este motivo, las actividades de las asignaturas se plantean a partir de situaciones, herramientas y casos próximos a la realidad de las empresas, para que no solo entiendas los conceptos, sino que aprendas a aplicarlos con criterio.

Este tipo de formación te ayuda a desarrollar una visión estratégica y operativa en ámbitos como el SEO, el SEM, las redes sociales, la analítica digital, los contenidos, el desarrollo de marca digital o el comercio digital. Al mismo tiempo, refuerzas competencias muy valoradas en el mercado laboral, como la capacidad de análisis, la interpretación de datos, el pensamiento crítico, la comunicación y la toma de decisiones basada en resultados. 

De esta forma, el máster universitario de Marketing Digital te prepara para actualizar competencias, crecer profesionalmente y construir un perfil más competitivo en entornos digitales.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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    Social Media: Gestión y Estrategia
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