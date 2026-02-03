Màster universitari Online en Màrqueting Digital
Presentació
El màster universitari de Màrqueting Digital de la UOC et permetrà dominar l'entorn digital i assolir el màxim rendiment de les accions de màrqueting al web als mitjans socials. Si vols posar en pràctica estratègies de màrqueting d'èxit en un entorn d'hiperconnexió i omnicanal o augmentar el compromís (engagement) i la lleialtat dels teus clients, forma’t online amb nosaltres.
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Per què estudiar el màster universitari de Màrqueting Digital online de la UOC?
Les regles del màrqueting han canviat. La presència a les xarxes socials i el posicionament a la xarxa són crucials per a qualsevol empresa, i el màrqueting digital és un sector en auge amb gran demanda de professionals.
Estudiant el màster universitari de Màrqueting Digital aprofundiràs en tots els aspectes clau i assoliràs competències en:
- Optimització natural (SEO)
- Màrqueting de cercadors (SEM)
- Xarxes socials
- Analítica web
- Publicitat digital
- Comerç electrònic
- Intel·ligència de negocis (business intelligence)
És una formació 100% online i pràctica que et permetrà adaptar-te a les noves tendències i estratègies per ser l’especialista en màrqueting digital que les empreses busquen o bé orientar-te cap al vessant acadèmic i investigador.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.