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Màster universitari Online en Màrqueting Digital

Presentació

El màster universitari de Màrqueting Digital de la UOC et permetrà dominar l'entorn digital i assolir el màxim rendiment de les accions de màrqueting al web als mitjans socials. Si vols posar en pràctica estratègies de màrqueting d'èxit en un entorn d'hiperconnexió i omnicanal o augmentar el compromís (engagement) i la lleialtat dels teus clients, forma’t online amb nosaltres.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

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Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'empresa”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari de Màrqueting Digital online de la UOC?

Les regles del màrqueting han canviat. La presència a les xarxes socials i el posicionament a la xarxa són crucials per a qualsevol empresa, i el màrqueting digital és un sector en auge amb gran demanda de professionals.

Estudiant el màster universitari de Màrqueting Digital aprofundiràs en tots els aspectes clau i assoliràs competències en:

  • Optimització natural (SEO)
  • Màrqueting de cercadors (SEM)
  • Xarxes socials
  • Analítica web
  • Publicitat digital
  • Comerç electrònic
  • Intel·ligència de negocis (business intelligence)

És una formació 100% online i pràctica que et permetrà adaptar-te a les noves tendències i estratègies per ser l’especialista en màrqueting digital que les empreses busquen o bé orientar-te cap al vessant acadèmic i investigador.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Amb la col·laboració de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Màrqueting Digital

Pla d'estudis

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatòria
8
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Assignatures optatives (se'n trien 3)
Crèdits
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
Complements de formació (per indicació del tutor)
Crèdits
4
4
Treball final
Crèdits
8

 

Planificació en 1 any

Planificació 1 any (Inici octubre)

Assignatures semestre 132 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Estratègies SEM
4
Social media i perfils d'audiència
4
Analítica web i mètriques
4
Publicitat display
4
Entorn global de negoci
4
Habilitats per a la direcció
4
Optativa 1
4
Assignatures semestre 2
28 Crèdits
Màrqueting de continguts
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Fidelització de clients i CRM
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60
Assignatures semestre 132 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Social media i perfils d'audiència
4
Analítica web i mètriques
4
Entorn global de negoci
4
Habilitats per a la direcció
4
Fidelització de clients i CRM
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Assignatures semestre 2
28 Crèdits
Estratègies SEM
4
Publicitat display
4
Màrqueting de continguts
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60

 

Planificació en 1 any i mig

Planificació 3 semestres (Inici Octubre)

Assignatures semestre 120 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Social media i perfils d'audiència
4
Habilitats per a la direcció
4
Estratègies SEM
4
Publicitat display
4
Assignatures semestre 2
20 Crèdits
Analítica web i mètriques
4
Fidelització de clients i CRM
4
Màrqueting de continguts
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Optativa 1
4
Assignatures semestre 3
20 Crèdits
Entorn global de negoci
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60
Assignatures semestre 120 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Social media i perfils d'audiència
4
Habilitats per a la direcció
4
Fidelització de clients i CRM
4
Optativa 1
4
Assignatures semestre 2
20 Crèdits
Analítica web i mètriques
4
Màrqueting de continguts
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Estratègies SEM
4
Publicitat display
4
Assignatures semestre 3
20 Crèdits
Entorn global de negoci
4
Optativa 2
4
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60

 

Planificació en 2 anys

Assignatures semestre 116 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Social media i perfils d'audiència
4
Habilitats per a la direcció
4
Publicitat display
4
Assignatures semestre 2
16 Crèdits
Analítica web i mètriques
4
Màrqueting de continguts
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Fidelització de clients i CRM
4
Assignatures semestre 3
16 Crèdits
Entorn global de negoci
4
Estratègies SEM
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Assignatures semestre 4
16 Crèdits
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60

 

Planificació 2 anys (Inici març)

Assignatures semestre 116 Crèdits
Posicionament a cercadors (SEO)
4
Social media i perfils d'audiència
4
Habilitats per a la direcció
4
Fidelització de clients i CRM
4
Assignatures semestre 2
16 Crèdits
Analítica web i mètriques
4
Estratègies SEM
4
Estratègies de màrqueting en social media
4
Publicitat display
4
Assignatures semestre 3
16 Crèdits
Entorn global de negoci
4
Màrqueting de continguts
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Assignatures semestre 4
12 Crèdits
Optativa 3
4
Treball final de màster
8
Total
60

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 30 crèdits ECTS

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Durada

El màster universitari de Màrqueting Digital té una durada de 60 crèdits, que es poden estudiar en un curs, en dos o bé amb una planificació personalitzada a partir de les recomanacions del tutor.

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, aquells estudiants que no provinguin de les titulacions  Màrqueting i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Economia, Comunicació o titulacions equivalents hauran de cursar fins a un màxim de 8 ECTS de complements de formació. La valoració dels complements a cursar es farà mitjançant una valoració individual per part del tutor, de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)

  • Fonaments de màrqueting (4 crèdits ECTS)
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Màrqueting Digital

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Màrqueting Digital

Professorat

Direcció d'estudis

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster universitari en Màrqueting Digital

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari de Màrqueting Digital capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació:

  • Direcció d’empreses
    • Direcció de màrqueting en línia
    • Direcció d'innovació digital
    • Direcció de comunicació digital
  • Departaments vinculats al màrqueting digital
    • Responsables de màrqueting de continguts
    • Responsables de comunicació digital
    • Responsables d'e-business
    • Responsables d'e-commerce
    • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals
    • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager)
    • Responsables de continguts multimèdia
    • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence)
    • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence)
  • Consultoria especialitzada
    • Projectes d'e-commerce i estratègia digital
    • Posició de la marca en els cercadors SEU i SEM
  • Emprenedoria
    • Gerència de pimes
    • Empreses de màrqueting digital
  • Docència i recerca

El pla d'estudis s'ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, el principi d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitats, els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics, i els principis de sostenibilitat (d'acord amb el que disposa la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, la Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la pau i les directrius per a la introducció de la sostenibilitat en el currículum elaborades per la CRUE).

Sortides professionals


El màster universitari de Màrqueting Digital capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació:

  • Direcció d’empreses
    • Direcció de màrqueting en línia
    • Direcció d'innovació digital
    • Direcció de comunicació digital
  • Departaments vinculats al màrqueting digital
    • Responsables de màrqueting de continguts
    • Responsables de comunicació digital
    • Responsables d'e-business
    • Responsables d'e-commerce
    • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals
    • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager)
    • Responsables de continguts multimèdia
    • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence)
    • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence)
  • Consultoria especialitzada
    • Projectes d'e-commerce i estratègia digital
    • Posició de la marca en els cercadors SEU i SEM
  • Emprenedoria
    • Gerència de pimes
    • Empreses de màrqueting digital
  • Docència i recerca

El pla d'estudis s'ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, el principi d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitats, els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics, i els principis de sostenibilitat (d'acord amb el que disposa la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, la Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment de l'educació i la cultura de la pau i les directrius per a la introducció de la sostenibilitat en el currículum elaborades per la CRUE).

Objectius

  • Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per a dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Adquirir el domini de l'ús dels mitjans digitals per a maximitzar-ne el potencial, elaborant estratègies de màrqueting i comercialització en línia amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet.
  • Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per a coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
  • Adquirir habilitats transversals que permetin executar i elaborar l'estratègia de xarxes socials en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
  • Desenvolupar la capacitat de liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines.

Objectius


  • Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per a dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Adquirir el domini de l'ús dels mitjans digitals per a maximitzar-ne el potencial, elaborant estratègies de màrqueting i comercialització en línia amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet.
  • Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per a coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts.
  • Adquirir habilitats transversals que permetin executar i elaborar l'estratègia de xarxes socials en diferents àmbits i amb diferents finalitats.
  • Desenvolupar la capacitat de liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines.
  • Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè posteriorment puguin desenvolupar estudis de doctorat.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les alternatives possibles i aplicar la solució més adequada.
  • Consolidar i augmentar la capacitat d'utilitzar l'anglès en la pràctica professional.
  • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
  • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin seguir la seva formació de manera autònoma.
  • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Màrqueting Digital està pensat per a un perfil ampli de titulats i emprenedors, i preveu dues orientacions: la professional i l'acadèmica o investigadora. El programa formatiu s'estructura en deu blocs temàtics, en els quals es combinen assignatures obligatòries i optatives.

D'una banda, les assignatures obligatòries són específiques del camp del coneixement i garanteixen que els estudiants aconsegueixin el mateix nivell de profunditat en les competències transversals i específiques. De l'altra, les assignatures optatives permeten que l'estudiant pugui crear el seu propi itinerari d'especialització d'acord amb els seus interessos professionals i acadèmics.

Competències

 

Competències bàsiques

  • Capacitat per a tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
  • Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades amb l'aplicació dels coneixements i els judicis propis.

Competències


 

Competències bàsiques

  • Capacitat per a tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
  • Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades amb l'aplicació dels coneixements i els judicis propis.
  • Capacitat per a comunicar les conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Capacitat per a tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que sigui en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències transversals

  • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i les competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.
  • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
  • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Capacitat per a crear i aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.
  • Capacitat per a analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
  • Capacitat per a liderar i dirigir equips de treball i projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

  • Capacitat per a detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
  • Capacitat per a aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.
  • Capacitat per a dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
  • Capacitat per a dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
  • Capacitat per a aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
  • Capacitat per a exercir tasques de recerca, assessorament i formació, internes i externes, en el camp del màrqueting digital.

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Màrqueting Digital

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari de Màrqueting Digital és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Màrqueting i Investigació de Mercats

  • Administració i Direcció d'Empreses

  • Ciències Empresarials

  • Economia

  • Comunicació

  • Titulacions equivalents

Màster universitari en Màrqueting Digital

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

Metodologia

Forma't 100 % en línia, sense classes ni horaris.

Com és la metodologia del màster universitari de Màrqueting Digital?

El màster universitari de Màrqueting Digital es basa en una metodologia 100 % en línia, amb flexibilitat real, rigor acadèmic i aprenentatge pràctic. El model educatiu a distància et permet seguir el programa des de qualsevol lloc. D'aquesta manera, si treballes, viatges o tens responsabilitats familiars, et pots formar segons la teva disponibilitat i compatibilitzar els estudis amb la feina o la vida personal.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Metodologia 100 % en línia.
  • Sense horaris ni classes magistrals.
  • Pots estudiar on vulguis i quan vulguis.
  • Acompanyament continuat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aprendràs màrqueting en línia a partir de recursos digitals, activitats pràctiques i reptes vinculats a situacions reals del sector del màrqueting digital, a fi que el que aprens tingui utilitat des del primer moment, i sempre amb el suport i l'assessorament de l'equip de tutoria i del professorat. 

El màster universitari de Màrqueting Digital és perfecte per a qui es vol especialitzar en temàtiques com SEO, analítica digital, continguts digitals, xarxes socials o comerç digital amb una metodologia de prestigi, flexible i enfocada a resultats.

Campus Virtual

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants.

Com és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma en línia des d'on organitzes, vius i fas avançar tota la teva experiència acadèmica. Disponible les 24 hores del dia cada dia de l'any, et permet accedir quan ho necessitis a les aules virtuals de Canvas, als materials actualitzats, al calendari docent, a les activitats d'avaluació contínua, als fòrums de debat i als canals de contacte amb el professorat i l'equip de tutoria.

Què trobaràs dins del Campus Virtual?

  • Aules virtuals.
  • Materials i recursos actualitzats.
  • Fòrums de debat.
  • Canals de contacte amb professorat i equip de tutoria.
  • Àrea de tràmits acadèmics i matrícula.

El Campus Virtual de la UOC està dissenyat perquè puguis estudiar el màster universitari de Màrqueting Digital al teu ritme, planificar les tasques, lliurar activitats, resoldre dubtes i mantenir una relació constant amb la teva comunitat universitària. Dins del Campus Virtual de la UOC, també podràs contactar amb el teu tutor o tutora, consultar beques i condicions de pagament o fer els tràmits principals, com la matrícula i el reconeixement de crèdits.

Aquest entorn digital contribueix a fer compatible l'estudi del màster universitari de Màrqueting Digital amb la feina i la vida personal, alhora que reforça una experiència formativa 100 % en línia, accessible i orientada al teu creixement personal i professional.

Acompanyament

A la UOC aprens sempre amb acompanyament constant.

Quin tipus d'acompanyament ofereix la UOC?

A la UOC, l'estudiant disposa de l'acompanyament i l'orientació acadèmica de l'equip docent i de tutoria des del primer dia i durant tot el màster online de Màrqueting Digital. 

Elements clau de l'acompanyament a la UOC:

  • Servei de tutoria.
  • Orientació durant el procés de matrícula.
  • Suport docent personalitzat.
  • Resolució de dubtes.
  • Seguiment acadèmic.

El nostre equip de tutoria t'assessora per definir el teu itinerari i calcular quants crèdits del màster universitari de Màrqueting Digital pots estudiar segons la teva disponibilitat, a més d'orientar-te per afrontar cada semestre amb criteri.

Durant el curs, el professorat t'acompanya en el procés d'aprenentatge de cada assignatura del màster universitari de Màrqueting Digital, resol consultes, orienta les activitats i t'ajuda a consolidar l'aprenentatge amb retorn continu. 

A més, el Campus Virtual et connecta amb una comunitat d'estudiants interessats en el màrqueting digital, amb qui pots compartir dubtes, idees i experiències.

Avaluació

L'avaluació contínua és una de les claus del nostre mètode en línia.

Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema més habitual a la UOC i consisteix a fer activitats o projectes al llarg del semestre. El mètode està dissenyat perquè aprenguis de manera progressiva aplicant els coneixements de cada matèria, i no només perquè superis una assignatura.

Característiques principals de l'avaluació de la UOC:

  • Proves d'avaluació contínua (PAC) amb activitats i projectes.
  • Retorn personalitzat del professorat.
  • Activitats basades en casos professionals reals. 
  • Possibilitat de prova final en algunes assignatures.

El nostre model 100 % en línia prioritza l'avaluació contínua a través d'activitats, reptes i projectes que et permeten posar en pràctica coneixements i competències al llarg del semestre. Aquest sistema encaixa molt bé amb un màster en línia de màrqueting digital, ja que et convida a analitzar situacions reals, interpretar dades, plantejar estratègies i prendre decisions amb criteri professional en temàtiques com el SEO, el SEM, les xarxes socials, l'analítica, els continguts o el comerç electrònic. 

En algunes assignatures, aquest procés d'avaluació es completa amb una prova final en línia.

Tot el sistema d'avaluació garanteix sempre el rigor acadèmic, la qualitat i la integritat en tot el procés.

Aprenentatge pràctic

Metodologia basada en casos reals que et preparen per als reptes del mercat laboral.

Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

L'aprenentatge basat en reptes o casos reals se centra en activitats aplicades i situacions professionals possibles que et preparen per afrontar situacions del món laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Aplicació directa dels coneixements teòrics.
  • Orientació a la resolució de problemes.
  • Adquisició de noves competències professionals.
  • Connexió amb situacions del món laboral.

L'aprenentatge basat en casos reals és clau perquè el màster universitari de Màrqueting Digital t'aporti valor professional des del primer moment i et permeti avançar amb més seguretat cap als nous reptes del món laboral. Per això, les activitats de les assignatures es plantegen a partir de situacions, eines i casos pròxims a la realitat de les empreses, perquè no només entenguis els conceptes, sinó que aprenguis a aplicar-los amb criteri.

Aquesta manera de formar-te t'ajuda a desenvolupar una visió estratègica i operativa en àmbits com el SEO, el SEM, les xarxes socials, l'analítica digital, els continguts, el brànding digital o el comerç digital. Alhora, reforces competències molt valorades en el mercat laboral, com la capacitat d'anàlisi, la interpretació de dades, el pensament crític, la comunicació i la presa de decisions basada en resultats. 

Així, el màster universitari de Màrqueting Digital et prepara per actualitzar competències, créixer professionalment i construir un perfil més competitiu en entorns digitals.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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