Máster universitario Online en Historia del Mundo Contemporáneo
Presentación
El máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objetivo proporcionar las herramientas y las metodologías propias del método histórico, para poder profundizar en el análisis y la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales.
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Del 16 de julio al 28 de septiembre.
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El máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo propone profundizar en los procesos de cambio (político, social, cultural, económico y medioambiental) que han condicionado nuestra historia actual. El programa ofrece una formación intelectual avanzada, especializada e interdisciplinaria mediante una enseñanza virtual.
Este máster en línea comprende desde los orígenes de la modernidad hasta nuestros días y aporta una mirada geográfica abierta a una visión global y no exclusivamente eurocéntrica. Es un programa interdisciplinariamente consciente de la riqueza y la fecundidad de los territorios de frontera, críticamente activo en la incorporación de la perspectiva de género y del compromiso ético y global, pedagógicamente inclusivo en cuanto a narrativas docentes y de investigación diversas, y competencialmente definido por la potencialidad del método histórico.
Se trata, sobre todo, de adquirir las competencias, los conocimientos y las herramientas necesarias para utilizar el método histórico como palanca decisiva para analizar algunos de los retos contemporáneos, cuestionando los planteamientos convencionales, los supuestos habituales o las formulaciones estándares de estos problemas.
El máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo propone profundizar en los procesos de cambio (político, social, cultural, económico y medioambiental) que han condicionado nuestra historia actual. El programa ofrece una formación intelectual avanzada, especializada e interdisciplinaria mediante una enseñanza virtual.
Este máster en línea comprende desde los orígenes de la modernidad hasta nuestros días y aporta una mirada geográfica abierta a una visión global y no exclusivamente eurocéntrica. Es un programa interdisciplinariamente consciente de la riqueza y la fecundidad de los territorios de frontera, críticamente activo en la incorporación de la perspectiva de género y del compromiso ético y global, pedagógicamente inclusivo en cuanto a narrativas docentes y de investigación diversas, y competencialmente definido por la potencialidad del método histórico.
Se trata, sobre todo, de adquirir las competencias, los conocimientos y las herramientas necesarias para utilizar el método histórico como palanca decisiva para analizar algunos de los retos contemporáneos, cuestionando los planteamientos convencionales, los supuestos habituales o las formulaciones estándares de estos problemas. Porque la historia sirve tanto para aproximarse de manera comprensiva y compleja al pasado, como para reflexionar sobre los procesos históricos y sus consecuencias en los ámbitos político, cultural, social, tecnológico y ambiental.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.