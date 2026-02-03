En el máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de conocimiento establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse de Trabajo final de máster, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

La asignatura Trabajo final de máster consiste en elaborar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del programa. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo el trabajo final tiene 10 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo el trabajo final tiene 10 créditos ECTS.

La asignatura Trabajo final de máster consiste en elaborar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del programa. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el máster y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Historia del Mundo Contemporáneo se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de conocimiento establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de máster. Para matricularse de Trabajo final de máster, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se lleva a cabo con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda culminar esta tarea con éxito. El director del trabajo final es el encargado de hacer el seguimiento del proyecto, de orientar al estudiante y de asesorarlo en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición de su trabajo. La exposición se hace de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que la evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) seguimiento y elaboración del trabajo, (2) memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) defensa del trabajo. La defensa se hará de manera virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, consultar el plan docente en la secretaría del Campus una vez que se ha pedido el acceso al programa.

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