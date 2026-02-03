Màster universitari Online en Història del Món Contemporani
Presentació
El màster universitari d'Història del Món Contemporani té per objectiu proporcionar les eines i les metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals.
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Del 16 de juliol al 28 de setembre.
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El màster universitari d'Història del Món Contemporani proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual. El programa ofereix una formació intel·lectual avançada, especialitzada i interdisciplinària per mitjà d'un ensenyament virtual.
Aquest màster en línia comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. És un programa interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.
Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca decisiva per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes.
El màster universitari d'Història del Món Contemporani proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual. El programa ofereix una formació intel·lectual avançada, especialitzada i interdisciplinària per mitjà d'un ensenyament virtual.
Aquest màster en línia comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. És un programa interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.
Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca decisiva per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes. Perquè la història serveix tant per aproximar-se de manera comprensiva i complexa al passat, com per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.