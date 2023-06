El màster universitari d'Història del Món Contemporani té per objecte proporcionar les eines i metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals. Per a això, es proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual, i així oferir a l'estudiant una formació avançada i especialitzada que compleixi els principis d'una formació intel·lectual i interdisciplinària avançada. L'orientació del màster és acadèmica i investigadora, i busca complementar i formar professionals que siguin capaços d'explorar i comprendre els processos històrics contemporanis, en un món més globalitzat que mai a conseqüència de la intensificació de les interconnexions regionals.

El màster universitari d'Història del Món Contemporani té per objecte proporcionar les eines i metodologies pròpies del mètode històric, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió de la complexitat de les societats actuals. Per a això, es proposa aprofundir en els processos de canvi (polític, social, cultural, econòmic i mediambiental) que han condicionat la nostra història actual, i així oferir a l'estudiant una formació avançada i especialitzada que compleixi els principis d'una formació intel·lectual i interdisciplinària avançada. L'orientació del màster és acadèmica i investigadora, i busca complementar i formar professionals que siguin capaços d'explorar i comprendre els processos històrics contemporanis, en un món més globalitzat que mai a conseqüència de la intensificació de les interconnexions regionals.

L'orientació temporal d'aquest programa comprèn des dels orígens de la modernitat fins als nostres dies i aporta una mirada geogràfica oberta a una visió global i no exclusivament eurocèntrica. El programa és interdisciplinàriament conscient de la riquesa i la fecunditat dels territoris de frontera, críticament actiu en la incorporació de la perspectiva de gènere i del compromís ètic i global, pedagògicament inclusiu quant a narratives docents i de recerca diverses, i competencialment definit per la potencialitat del mètode històric.

Es tracta, sobretot, d'adquirir les competències, els coneixements i les eines necessàries per utilitzar el mètode històric com a palanca privilegiada per analitzar alguns dels reptes contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes. Aquestes competències seran un complement -en termes crítics i d'interdisciplinarietat- dels coneixements, els sabers i les competències adquirits en estudis previs. En aquest sentit, la història és especialment útil, no solament per aproximar-se de manera comprensiva i complexa al passat, sinó per reflexionar sobre els processos històrics i les seves conseqüències en els àmbits polític, cultural, social, tecnològic i ambiental.