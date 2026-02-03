Máster universitario Online en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
Presentación
Con el máster universitario en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) de la UOC adquirirás una visión integral de este ámbito y conocerás los aspectos fundamentales para diseñar productos digitales a través de una metodología de diseño centrada en las personas: investigación con usuarios y usuarias (UXR), arquitectura de la información (IA), diseño de interacción (IxD), diseño de interfaces (UI) y evaluación de la usabilidad.
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¿Por qué estudiar Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) en la UOC?
- Serás capaz de idear productos digitales fáciles de utilizar, accesibles y orientados a diferentes dispositivos.
- Obtendrás una visión integral del diseño UX, de interacción (IxD) y de interfaces (UI).
- Sabrás cómo analizar, definir, prototipar y evaluar iterativamente productos digitales para proporcionar una buena experiencia a las personas usuarias.
- Podrás adquirir los roles profesionales de Lead UX Designer o líder de equipo en proyectos UX, Product UX Designer o diseñador de producto digital, consultor UX, UX Researcher, diseñador UX,o diseñador de interfaces.
Estudiar el máster universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) te permitirá desarrollarte profesionalmente en un mercado en el que la tecnología exige una adecuación constante a las personas usuarias y al contexto. Mejorar la experiencia, usabilidad y facilidad de uso se han convertido en el factor clave para el éxito de cualquier producto o servicio digital.
¿Por qué estudiar Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) en la UOC?
- Serás capaz de idear productos digitales fáciles de utilizar, accesibles y orientados a diferentes dispositivos.
- Obtendrás una visión integral del diseño UX, de interacción (IxD) y de interfaces (UI).
- Sabrás cómo analizar, definir, prototipar y evaluar iterativamente productos digitales para proporcionar una buena experiencia a las personas usuarias.
- Podrás adquirir los roles profesionales de Lead UX Designer o líder de equipo en proyectos UX, Product UX Designer o diseñador de producto digital, consultor UX, UX Researcher, diseñador UX,o diseñador de interfaces.
Estudiar el máster universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) te permitirá desarrollarte profesionalmente en un mercado en el que la tecnología exige una adecuación constante a las personas usuarias y al contexto. Mejorar la experiencia, usabilidad y facilidad de uso se han convertido en el factor clave para el éxito de cualquier producto o servicio digital.
El plan de estudios del máster de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) está enfocado a preparar a expertos y expertas capaces de diseñar los aspectos esenciales de la interacción entre las personas y la tecnología:
- El proceso de diseño centrado en las personas (DCP, también conocido como DCU o diseño centrado en el usuario)
- La investigación con personas usuarias
- La arquitectura de la información
- El prototipado interactivo
- El diseño de interfaces
- La evaluación de la usabilidad
- La estrategia y el proceso de los proyectos UX
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.