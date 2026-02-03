Màster universitari Online en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)
Presentació
Amb el màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) de la UOC adquiriràs una visió integral d'aquest àmbit i coneixeràs els aspectes fonamentals per dissenyar productes digitals, a través d’una metodologia de disseny centrada en les persones: investigació amb usuaris i usuàries (UXR), arquitectura de la informació (IA), disseny d'interacció (IxD), disseny d'interfícies (UI) i avaluació de la usabilitat.
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Per què estudiar Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) a la UOC?
- Seràs capaç d’idear productes digitals fàcils de fer servir, accessibles i orientats a diferents dispositius.
- Obtindràs una visió integral del disseny UX, d'interacció (IxD) i interfícies (UI).
- Sabràs com analitzar, definir, prototipar i avaluar iterativament productes digitals per tal de proporcionar una bona experiència a les persones usuàries.
- Podràs adquirir els rols professionals de Lead UX Designer o lider d’equip en projectes UX, Product UX Designer o dissenyador de producte digital, consultor UX, UX Researcher , dissenyador UX,o dissenyador d'interfícies.
Estudiar el màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) et permetrà desenvolupar-te professionalment en un mercat en què la tecnologia exigeix una adequació constant a les persones usuàries i al context. Millorar l'experiència, la usabilitat i la facilitat d'ús s'han convertit en el factor clau per a l'èxit de qualsevol producte o servei digital.
Per què estudiar Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) a la UOC?
- Seràs capaç d’idear productes digitals fàcils de fer servir, accessibles i orientats a diferents dispositius.
- Obtindràs una visió integral del disseny UX, d'interacció (IxD) i interfícies (UI).
- Sabràs com analitzar, definir, prototipar i avaluar iterativament productes digitals per tal de proporcionar una bona experiència a les persones usuàries.
- Podràs adquirir els rols professionals de Lead UX Designer o lider d’equip en projectes UX, Product UX Designer o dissenyador de producte digital, consultor UX, UX Researcher , dissenyador UX,o dissenyador d'interfícies.
Estudiar el màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) et permetrà desenvolupar-te professionalment en un mercat en què la tecnologia exigeix una adequació constant a les persones usuàries i al context. Millorar l'experiència, la usabilitat i la facilitat d'ús s'han convertit en el factor clau per a l'èxit de qualsevol producte o servei digital.
El pla d'estudis del màster de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) està enfocat a preparar experts i expertes capaços de dissenyar els aspectes essencials de la interacció entre les persones i la tecnologia:
- El procés de disseny centrat en les persones (DCP, també conegut com a DCU o disseny centrat en l’usuari.
- La investigació amb persones usuàries
- L'arquitectura de la informació
- El prototipatge interactiu
- El disseny d’interfícies
- L'avaluació de la usabilitat
- L'estratègia i el procés dels projectes UX
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.