Máster universitario Online en Ingeniería de Telecomunicación
Presentación
El máster universitario online de Ingeniería de Telecomunicación de la UOC tiene como objetivo la formación de profesionales especializados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trata de un sector estratégico, con un crecimiento de la demanda y la necesidad de estos profesionales en distintos ámbitos de la economía y la sociedad.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
Fracciona en cuotas tu máster.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en las TIC”
Empieza tu máster con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
¿Por qué estudiar el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación?
El máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación es una apuesta de futuro para tu carrera profesional:
Máster habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero de telecomunicación (Orden CIN/355/2009).
Tasa de empleabilidad elevada (97,1 % en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística).
Sector con demanda y futuro profesional: las telecomunicaciones son un elemento clave en la sociedad y el tejido productivo.
Capacitación para ejercer la función de experto en el diseño, el análisis, la implementación, la explotación y la gestión de sistemas de telecomunicaciones, sus componentes y los procesos del ámbito de las TIC.
Máster habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero de telecomunicación (Orden CIN/355/2009).
Tasa de empleabilidad elevada (97,1 % en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística).
Sector con demanda y futuro profesional: las telecomunicaciones son un elemento clave en la sociedad y el tejido productivo.
Capacitación para ejercer la función de experto en el diseño, el análisis, la implementación, la explotación y la gestión de sistemas de telecomunicaciones, sus componentes y los procesos del ámbito de las TIC.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
90
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.