En el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en alguna de las áreas temáticas establecidas. En el momento de la matrícula, el estudiante debe seleccionar el ámbito de conocimiento sobre el que quiere realizar el trabajo final de máster. En algunas áreas, el tema del trabajo es propuesto por el equipo docente.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación, el trabajo final tiene 18 créditos ECTS. El trabajo final de máster consiste en la elaboración de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa, y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por este motivo, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación, el trabajo final tiene 18 créditos ECTS. El trabajo final de máster consiste en la elaboración de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa, y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por este motivo, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación se ofrece la posibilidad de realizar un trabajo final en alguna de las áreas temáticas establecidas. En el momento de la matrícula, el estudiante debe seleccionar el ámbito de conocimiento sobre el que quiere realizar el trabajo final de máster. En algunas áreas, el tema del trabajo es propuesto por el equipo docente. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que ofrece el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de hacer el seguimiento del proyecto, de orientar al estudiante y de asesorarlo en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe resolver, de forma síncrona, las dudas que se planteen en relación con el trabajo ante una comisión de evaluación formada por dos o tres miembros, que deben evaluarlo.

La calificación del trabajo final consta de la evaluación del tutor o tutora durante el semestre y de la evaluación de la comisión de evaluación. La evaluación tiene en cuenta el seguimiento de las tareas llevadas a cabo por el estudiante para la elaboración del trabajo, el producto desarrollado, la memoria final, la presentación y la defensa. La defensa se realiza de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, es necesario consultar el plan docente en el Campus Virtual una vez solicitado el acceso al programa.



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