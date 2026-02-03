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Màster universitari Online en Enginyeria de Telecomunicació

Presentació

El màster universitari online d'Enginyeria de Telecomunicació de la UOC té com a objectiu la formació de professionals especialitzats en les tecnologies de la informació i les comunicacions. Es tracta d'un sector estratègic, amb un creixement de la demanda i la necessitat d'aquests professionals en diferents àmbits de l'economia i la societat.
Titulacions oficials UOC

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Per què estudiar el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació?

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una aposta de futur per a la teva carrera professional:

  • Màster habilitant per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació (Ordre CIN/355/2009).

  • Taxa d'ocupabilitat elevada (97,1 % el 2020, segons l'Institut Nacional d'Estadística).

  • Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau en la societat i el teixit productiu.

  • Capacitació per exercir la funció d'expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, els seus components i els processos de l'àmbit de les TIC.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sessió informativa video link

Sessió informativa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Pla d'estudis

90
ECTS
72
ECTS
Obligatòria
18
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres

Semestre 1
Crèdits
Disseny de sistemes de comunicació
6
Gestió avançada de projectes TIC
6
Planificació de xarxes de telecomunicació
6
Sistemes de radionavegació
6
Instrumentació Electrònica
6

 

Semestre 2
Crèdits
Dire. estratègica de sistemes i tecn. de la informació 
Disseny i aplicacions d'antenes
6
Processament avançat
6
Xarxes de nova generació
6
Sistemes de comunicació òptics
6

 

Semestre 3
Crèdits
Microelectrònica
6
Xarxes distribuïdes
6
Treball final de màster
18

Càrrega lectiva

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació té una càrrega lectiva total de 90 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per adquirir les competències associades a l'assignatura. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de feina de l'estudiant.

En funció de la via d'accés, cal cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS com a complements de formació. Si s'han de cursar més de 18 crèdits de complements de formació, no es pot accedir al màster. Per a més informació, es pot consultar l'apartat Requisits d'accés i titulació. 

Segons normativa acadèmica, l'estudiantat haurà de cursar els complements de formació o assignatures anivelladores al llarg del primer any acadèmic (1r o 2n semestre). Durant aquest primer curs acadèmic, es podran cursar en paral·lel a les assignatures pròpies del Màster.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, el treball final té 18 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa, i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final de màster. En algunes àrees, el tema del treball és proposat per l'equip docent.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, el treball final té 18 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per acabar el programa, i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les àrees temàtiques establertes. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement sobre el qual vol fer el treball final de màster. En algunes àrees, el tema del treball és proposat per l'equip docent. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que ofereix l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fer el seguiment del projecte, a més d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en què l'estudiant ha de resoldre, de manera síncrona, els dubtes que es plantegin en relació amb el treball davant una comissió d'avaluació formada per dos o tres membres, que l'han d'avaluar.

La qualificació del treball final consta de l'avaluació del tutor o tutora durant el semestre i de l'avaluació de la comissió d'avaluació. L'avaluació té en compte el seguiment de les tasques dutes a terme per l'estudiant per a l'elaboració del treball, el producte desenvolupat, la memòria final, la presentació i la defensa. La defensa es fa de manera síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent al Campus Virtual un cop s'hagi demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

El programa inclou activitats pràctiques per desenvolupar les assignatures aplicades. Cada assignatura fa servir els recursos més adients.

Durada

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació té una durada mínima estimada d'un any acadèmic i mig distribuït en tres quadrimestres, amb una càrrega total de 90 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis. Per tant, no s'exigeix que es cursin un mínim de crèdits per semestre. 

D'aquesta manera, pots decidir cada quadrimestre les assignatures que vols cursar. Per poder-ho fer, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor que t'ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, l'estudiantat que no provingui d'una enginyeria tècnica de telecomunicació ha de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius*. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació per part de la Comissió d'Admissió del programa.

Els complements de formació estan formats per les assignatures següents:

  • Antenes (6 crèdits ECTS)

  • Circuits electrònics (6 crèdits ECTS)

  • Codificació i modulacions avançades (6 crèdits ECTS)

  • Comunicacions mòbils (6 crèdits ECTS)

  • Electrònica de comunicacions (6 crèdits ECTS)

  • Electrònica digital (6 crèdits ECTS)

  • Gestió de projectes (6 crèdits ECTS)

  • Matemàtiques per a les telecomunicacions (6 crèdits ECTS)

  • Senyals i sistemes I (6 crèdits ECTS)

  • Senyals i sistemes II (6 crèdits ECTS)

  • Sistemes de comunicació I (6 crèdits ECTS)

  • Telemàtica (6 crèdits ECTS)

  • Teoria de circuits (6 crèdits ECTS)

  • Xarxes de fibra òptica (6 crèdits ECTS)

Xarxes i serveis (6 crèdits ECTS)

 

*Segons normativa acadèmica, l'estudiantat haurà de cursar els complements de formació o assignatures anivelladores al llarg del primer any acadèmic (1r o 2n semestre).

Complements de formació


Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, l'estudiantat que no provingui d'una enginyeria tècnica de telecomunicació ha de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius*. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació per part de la Comissió d'Admissió del programa.

Els complements de formació estan formats per les assignatures següents:

  • Antenes (6 crèdits ECTS)

  • Circuits electrònics (6 crèdits ECTS)

  • Codificació i modulacions avançades (6 crèdits ECTS)

  • Comunicacions mòbils (6 crèdits ECTS)

  • Electrònica de comunicacions (6 crèdits ECTS)

  • Electrònica digital (6 crèdits ECTS)

  • Gestió de projectes (6 crèdits ECTS)

  • Matemàtiques per a les telecomunicacions (6 crèdits ECTS)

  • Senyals i sistemes I (6 crèdits ECTS)

  • Senyals i sistemes II (6 crèdits ECTS)

  • Sistemes de comunicació I (6 crèdits ECTS)

  • Telemàtica (6 crèdits ECTS)

  • Teoria de circuits (6 crèdits ECTS)

  • Xarxes de fibra òptica (6 crèdits ECTS)

Xarxes i serveis (6 crèdits ECTS)

 

*Segons normativa acadèmica, l'estudiantat haurà de cursar els complements de formació o assignatures anivelladores al llarg del primer any acadèmic (1r o 2n semestre). Durant aquest primer curs acadèmic, es podran cursar en paral·lel a les assignatures pròpies del Màster. Els complements de formació són coneixements de grau obligatoris per titular-se del màster.


En cas de sol·licitar accedir al màster des d’una via d’accés d’Enginyeria que necessita de coneixements previs que superen el màxim de 18 ECTS de complements de formació, es poden adquirir a través dels següents cursos preparatoris que ofereix la UOC:

  • Curs preparatori d'accés al màster universitari d’Enginyeria de Telecomunicació

Per poder accedir a aquest curs cal, en primer lloc, sol·licitar accés al màster perquè el/la tutor/a pugui orientar i facilitar-vos la matrícula.

Un cop superades aquestes assignatures prèvies, l'estudiantat podrà tornar a demanar l'accés i l'admissió al màster.

 

 

 

 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en TIC
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de les TIC: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en les TIC i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Professorat

Direcció del programa

  • Carlos Monzo Sánchez
    Doctor Gestió de les TIC per la Universitat Ramon Llull. La seva activitat docent se centra en l'electrònica digital i els sistemes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira a l'entorn de l'internet de les coses i l'experimentació pràctica en l'enginyeria de l'aprenentatge en línia.
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació capacita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, que actualment es troba en cotes de plena ocupació i és un dels perfils professionals més sol·licitats en l'àmbit tecnològic i amb més perspectives de futur.

Pel que fa a les sortides professionals lligades a l'àmbit de direcció de les TIC, aquesta titulació permet desenvolupar principalment les funcions següents:

  • Direcció de departament.

  • Direcció d'equip.

  • Direcció de projectes TIC.

  • Direcció de producte.

  • Direcció de màrqueting de serveis.

 

D'altra banda, l'enginyer de telecomunicació també està qualificat per a la direcció tècnica de les àrees següents:

  • Operadors de telecomunicació (ràdio, televisió, telefonia, internet, etc.).

  • Empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions.

Sortides professionals


El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació capacita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer de telecomunicació, que actualment es troba en cotes de plena ocupació i és un dels perfils professionals més sol·licitats en l'àmbit tecnològic i amb més perspectives de futur.

Pel que fa a les sortides professionals lligades a l'àmbit de direcció de les TIC, aquesta titulació permet desenvolupar principalment les funcions següents:

  • Direcció de departament.

  • Direcció d'equip.

  • Direcció de projectes TIC.

  • Direcció de producte.

  • Direcció de màrqueting de serveis.

 

D'altra banda, l'enginyer de telecomunicació també està qualificat per a la direcció tècnica de les àrees següents:

  • Operadors de telecomunicació (ràdio, televisió, telefonia, internet, etc.).

  • Empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions.

  • Empreses del sector de l'enginyeria electrònica.

  • Empreses del sector de l'enginyeria de comunicació de dades.

  • Disseny de xarxes de comunicació.

  • Consultoria d'empreses de TIC.

  • Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia.

 

La polivalència d'aquest perfil professional permet participar en sectors afins, com ara els següents:

  • Energia.

  • Salut.

  • Seguretat i defensa.

  • Automoció.

  • Transport terrestre, aeroespacial i marítim.

  • Banca i sector financer. 

  • Robòtica i sistemes de control.

  • Ciutats intel·ligents (smart cities). 

  • IoT (internet de les coses o internet of things, per la sigla en anglès).

  • Domòtica i immòtica.

  • Seguretat informàtica.

  • Cadena de blocs (blockchain).

  • Intel·ligència artificial.

  • Indústria 4.0.

  • Dades massives (big data).

  • Exercici lliure de la professió (projectes, peritatges, instal·lacions, etc.).

Objectius

  • Proporcionar a l'estudiantat la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit.

  • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en el sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.

  • Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructures de qualsevol entitat, empresa o administració.

  • Adquirir i consolidar la capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar-ne les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.

Objectius


  • Proporcionar a l'estudiantat la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit.

  • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en el sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.

  • Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructures de qualsevol entitat, empresa o administració.

  • Adquirir i consolidar la capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar-ne les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.

  • Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

  • Desenvolupar la capacitat per transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.

  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

  • Dotar l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la formació de manera autònoma.

  • Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.

  • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació (d'acord amb l'Ordre CIN/355/2009) i és la continuació natural per als enginyers tècnics de telecomunicació i per als estudiants dels graus i les enginyeries tècniques que atorguen les atribucions professionals d'enginyer tècnic de telecomunicació. També s'adreça a altres perfils de titulacions afins a l'enginyeria de telecomunicació, que, sense tenir accés directe al màster, podrien arribar a accedir-hi amb un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Competències

En acabar el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, l'estudiant haurà adquirit els coneixements, les habilitats i les competències següents:

Coneixements o continguts (knowledge):

  • Comprendre el procés d'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.

  • Comprendre el procés de posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions.

  • Comprendre la legislació necessària per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

  • Reconèixer els mètodes més adequats de la teoria de la informació i les tècniques avançades de processament digital de senyal per fer-los servir en sistemes de comunicacions i audiovisuals.

  • Comprendre el procés de desenvolupament i implementació de sistemes de radiocomunicacions i per cable:

Competències


En acabar el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, l'estudiant haurà adquirit els coneixements, les habilitats i les competències següents:

Coneixements o continguts (knowledge):

  • Comprendre el procés d'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.

  • Comprendre el procés de posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions.

  • Comprendre la legislació necessària per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

  • Reconèixer els mètodes més adequats de la teoria de la informació i les tècniques avançades de processament digital de senyal per fer-los servir en sistemes de comunicacions i audiovisuals.

  • Comprendre el procés de desenvolupament i implementació de sistemes de radiocomunicacions i per cable: disseny d'antenes, equips i subsistemes fixos i mòbils, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.

  • Comprendre el modelatge, el disseny, la implantació, l'operació, l'administració i el manteniment de xarxes, serveis i continguts.

  • Identificar els aspectes principals del funcionament i l'organització d'internet, les tecnologies i protocols d'internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.

  • Comprendre el disseny de sistemes electrònics avançats (tant analògics com digitals), components de comunicacions, instrumentació electrònica, transductors, actuadors i sensors, així com la fabricació de circuits integrats i ús de llenguatges de descripció de maquinari per a circuits d'alta complexitat.

 

Habilitats o destreses (skills):

  • Projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.

  • Dirigir obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

  • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

  • Elaborar, dirigir, coordinar i gestionar tècnicament i econòmicament projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació.

  • Aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, la regulació i la normalització de les telecomunicacions.

  • Comunicar-se oralment i per escrit amb públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

  • Integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació, amb caràcter generalista, en contextos més amplis i multidisciplinaris.

  • Saber utilitzar el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.

 

Competències (competences):

  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

  • Executar la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics.

  • Aprendre de manera continuada, autodirigida i autònoma.

  • Dissenyar i dimensionar xarxes i sistemes de telecomunicació.

  • Fer la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions considerant la qualitat de servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escala i el manteniment, així com gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.

  • Resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, així com la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.

  • Aplicar i desenvolupar coneixements avançats en diferents àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.

  • Fer, presentar i defensar un projecte integral d'enginyeria de telecomunicació de naturalesa professional.

  • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i ser capaç d'integrar coneixements.

La UOC, la millor universitat online

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    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

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    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

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    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Requisits d'accés

Requisist acadèmics

Per accedir directament al màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, cal estar en disposició d'un títol de grau o enginyeria tècnica que atorgui les atribucions professionals de l'enginyer tècnic de telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats:

  • Enginyeria Superior o Enginyera Tècnica en Telecomunicacions (qualsevol especialitat)

 

  • Grau en Telecomunicacions (qualsevol especialitat)

Així mateix, també podran accedir-hi directament les persones candidates que acreditin haver cursat els mòduls bàsic i comú de la branca de telecomunicació, tot i no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits ECTS dels oferts en el conjunt dels blocs d’aquest mòdul d’un títol de grau que habiliti per l’exercici d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d’acord amb el que estableix l’Ordre CIN/355/2009.

En cas de sol·licitar l'accés des d'altres titulacions, la Comissió d'Admissió del màster valorarà cas per cas la viabilitat d'accedir-hi i la necessitat de fer fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements de formació.

Requisist acadèmics


Per accedir directament al màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, cal estar en disposició d'un títol de grau o enginyeria tècnica que atorgui les atribucions professionals de l'enginyer tècnic de telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats:

  • Enginyeria Superior o Enginyera Tècnica en Telecomunicacions (qualsevol especialitat)

 

  • Grau en Telecomunicacions (qualsevol especialitat)

Així mateix, també podran accedir-hi directament les persones candidates que acreditin haver cursat els mòduls bàsic i comú de la branca de telecomunicació, tot i no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits ECTS dels oferts en el conjunt dels blocs d’aquest mòdul d’un títol de grau que habiliti per l’exercici d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d’acord amb el que estableix l’Ordre CIN/355/2009.

En cas de sol·licitar l'accés des d'altres titulacions, la Comissió d'Admissió del màster valorarà cas per cas la viabilitat d'accedir-hi i la necessitat de fer fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements de formació.

 

Criteris d'admisió

En cas de no disposar dels coneixements previs per poder accedir al màster que es puguin assolir únicament amb el màxim establert de complements de formació, es poden adquirir a través del següent curs preparatori que ofereix la UOC:

  • Curs preparatori d'accés al màster universitari d’Enginyeria de Telecomunicació

Per poder accedir a aquest curs cal sol·licitar l’accés al màster per valorar l’adequació de la via d’accés i necessitat de coneixements previs, de forma que el/la tutor/a pugui orientar i facilitar-vos la matrícula.

Un cop superades aquestes assignatures prèvies, l'estudiantat podrà tornar a demanar l'accés i l'admissió al màster.

 

Perfil d'ingrès

No s'exigeix cap complement de formació a les persones que estiguin en disposició d'una titulació oficial espanyola (grau o enginyeria tècnica) que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.

En cas de voler-hi accedir des de titulacions que no atorguin les atribucions professionals d'enginyer tècnic de telecomunicació, la Comissió d'Admissió valorarà l'admissió al màster. Si es pot accedir al màster fent complements de formació, l'admissió està supeditada al fet que l'estudiant cursi com a màxim 18 crèdits ECTS, determinats un cop formalitzada la sol·licitud d'accés i després de posar-se en contacte amb l'equip de tutoria.

Per sobre d'aquesta necessitat de complements formatius (18 ECTS) no es tindrà accés al màster

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.
90 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 90 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1,5 anys)5.790 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (3 anys)6.580€ Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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