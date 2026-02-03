Màster universitari Online en Enginyeria de Telecomunicació
Presentació
El màster universitari online d'Enginyeria de Telecomunicació de la UOC té com a objectiu la formació de professionals especialitzats en les tecnologies de la informació i les comunicacions. Es tracta d'un sector estratègic, amb un creixement de la demanda i la necessitat d'aquests professionals en diferents àmbits de l'economia i la societat.
Estudis que et preparen per als teus reptes professionals.
Fracciona en quotes el teu màster.
Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en les TIC”
Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
Per què estudiar el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació?
El màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació és una aposta de futur per a la teva carrera professional:
Màster habilitant per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació (Ordre CIN/355/2009).
Taxa d'ocupabilitat elevada (97,1 % el 2020, segons l'Institut Nacional d'Estadística).
Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau en la societat i el teixit productiu.
Capacitació per exercir la funció d'expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, els seus components i els processos de l'àmbit de les TIC.
Màster habilitant per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació (Ordre CIN/355/2009).
Taxa d'ocupabilitat elevada (97,1 % el 2020, segons l'Institut Nacional d'Estadística).
Sector amb demanda i futur professional: les telecomunicacions són un element clau en la societat i el teixit productiu.
Capacitació per exercir la funció d'expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, els seus components i els processos de l'àmbit de les TIC.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
-
Inici
23 set. 2026
-
100%
Online
-
90
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.